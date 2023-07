Po historickej Viedni kočom, po Malom Ríme rikšou. K pamiatkam v Trnave dovezie turistov špeciálny retrobicykel

Historická Viedeň má svoje nezameniteľné koče ťahané koňmi, v Trnave zas môžu návštevníci nasadnúť na bicyklovú rikšu a spoznávať mesto z novej perspektívy. Bicykel v retroštýle odkazujúci na 20. roky minulého storočia s dvojmiestnym sedením v prednej časti bol špeciálne vyrobený pre tento účel.

„Je to primárne určené na prehliadku širšieho historického centra. Trnava má zaujímavé pamiatky aj okolo centra, najmä industriálne. Pešo by ich návšteva zabrala dosť času, takto to môžeme skrátiť aj o polovicu,“ vraví autor myšlienky a sprievodca Slavomír Dzvoník z Turistického informačného centra Región Trnava. K rikši si doladil aj dobový kostým, ktorý bol sviatočným oblečením obyvateľov Trnavy približne pred sto rokmi.

K vedomostiam aj kondička

Po kráľovskom meste už sprevádzal mnohých turistov, tentokrát bude šliapať aj do pedálov. Popri tom bude prebiehať výklad. „Budeme chodiť po hlavným pamiatkach. Pri každej sa môžeme zastaviť a navštíviť ju,“ opisuje Dzvoník. Kondička mu podľa jeho slov nechýba, keďže bicyklovanie má rád. Pomáhať mu však bude aj elektropohon.

Na rikši by mali záujemcov sprevádzať aj ďalší sprievodcovia. „Plánujeme to pre viacerých. Bol by som rád, ak by sa na tom podieľali aj iní sprievodcovia,“ hovorí Dzvoník. Téma prehliadky sa môže meniť podľa záujmu klientov. „Trnava síce nie je veľké mesto, ale jeho história je bohatá,“ zdôrazňuje.

Prehliadky na rikši nebudú viazané na stanovený časový harmonogram. Ideálne by podľa sprievodcu bolo, ak by si turisti zajednali jazdu popredu, aby to vedeli zosúladiť s iným prehliadkami. „Ak bude voľná rikša i sprievodca, bude to možné vybaviť aj priamo na mieste,“ dodáva s tým, že voľná rikša bude odparkovaná pred turistickým informačným centrom. Sú však pripravení na zmeny, ak by bol o novinku záujem.

Testovacie okruhy už má Dzvoník za sebou. Jazdu s rikšou však ešte musí doladiť, predsa len je to niečo iné ako obyčajný bicykel. Vo štvrtok popoludní si mohli novinku vyskúšať po jej predstavení novinárom aj náhodní okoloidúci. „Je to dobrý nápad, najmä pre starších ľudí,“ podotkla Iveta (57) zo Špačiniec. Kým jej však slúžia nohy, sama by radšej zvolila prechádzku.

Slovenská výroba s úpravami

Myšlienku na takýto typ turistického zážitku nosil Dzvoník v hlave už dlhšie. Keď bola možnosť získať pre tento nápad dotáciu, neváhal. Novinku finančne podporil Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom svojej Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry, a to cez členský príspevok v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism, ktorá bude túto službu poskytovať.

„Najväčším benefitom je, že turistický a cestovný ruch získava osobnejšiu podobu,“ myslí si trnavský župan Jozef Viskupič. Rikša má podľa neho potenciál zaujať aj ľudí, ktorí by sa pešo na prehliadku Trnavy nevydali.

Retrorikša bola vyrobená na Slovensku. „Museli sme ju prispôsobiť technickým požiadavkám a niektoré veci trochu doladiť. Nedalo sa to urobiť presne v tom prevedení, v akom som to chcel,“ uzatvára Dzvoník. Výroba sa natiahla na niekoľko mesiacov, keďže prebiehala v čase koronakrízy a na niektoré súčiastky sa čakalo dlhšie.