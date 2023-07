Chorých detí majú toľko, že sa nezmestia do ambulancií. Internet obletela fotka chlapca, ktorému dali infúziu v čakárni

Facebook Only in Vranov

Väčšina ľudí na fotku reaguje pobúrene, objavujú sa komentáre, že vzbudzuje pohľad, ako z rozvojovej krajiny. Fotka vznikla v nedeľu vo vranovskej nemocnici a zverejnila ju facebooková stránka Only in Vranov. Nemocnica vo Vranove nad Topľou patrí do siete ProCare vlastnenej skupinou Penta. V ProCare uznali, že došlo k pochybeniu.

Vytvorili priestor s lôžkom

„Veľmi nás mrzí tato udalosť, ktorá bola výsledkom individuálneho zlyhania. Takýto podnet sme doteraz nemali, určite nejde o štandardný postup. Vedenie nemocnice prijalo potrebné opatrenia, aby sa to už nikdy neopakovalo. Žiaľ, vplyvom viacerých okolností, vysokého náporu detských pacientov ako aj samotnej diagnózy naši zdravotníci nesprávne manažovali zdravotnú starostlivosť a nevhodne vyhodnotili situáciu v rámci obmedzených priestorových možností,“ vysvetlil hovorca ProCare Tomáš Král.

„Treba však zdôrazniť, že zdravotná starostlivosť bola poskytnutá v plnej miere. Za tento moment sa ospravedlňujeme. V rámci opatrení nemocnica na detskom oddelení vytvorila priestor s lôžkom, ktorý je vyčlenený špeciálne pre podávanie infúzií v prípadoch, ak sú ostatné pacientske izby obsadené,“ Zdôraznil, že priestor je súčasťou oddelenia a nie je v čakárni.

Na našu otázku, prečo nie je možné vytvoriť na tento účel aspoň deliacu priečku, či menšiu samostatnú miestnosť, odpovedal, že nie vždy je to možné. Král dodal, že v tomto prípade nesprávne „improvizovali.“ „Ide o dispozíciu danej budovy. V niektorých nemocniciach to dispozičné pomery umožňujú, v iných nie,“ dodal hovorca.

Nápor detí má spôsobovať aj fakt, že do nemocnice vo Vranove nad Topľou teraz dočasne chodia aj rodičia s deťmi z okresu Trebišov, kde je momentálne detské oddelenie zavreté.

Prešetria prípad?

So žiadosťou o reakciu na spomínaný prípad sme sa obrátili aj na Ministerstvo zdravotníctva. „Vo všeobecnosti platí, že ak sa občan domnieva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, môže sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V prípade, ak sa občan domnieva, že prístup a správanie zdravotníckych pracovníkov neboli vhodné, môže sa obrátiť na riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, príslušnú komoru zdravotníckych pracovníkov, alebo orgán príslušný na vydávanie povolenia,“ informoval písomne komunikačný odbor ministerstva.

Oslovili sme preto aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), či v tomto prípade dostali podnet. Zaujímalo nás aj to, či môže konať aj na základe medializácia a prípadný ďalší postup.

Na žiadosť ÚDZS uverejňujeme jeho stanovisko v plnom znení.

„Nakoľko nepoznáme meno pacienta, nie je možné z informačného systému na 100 percent identifikovať, či už Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) eviduje takéto podanie. Úrad podľa ustanovenia § 43b ods. 1 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže vykonať dohľad nad zdravotnou starostlivosťou aj z vlastného podnetu úradu. Pokiaľ bude podaný oficiálny podnet zo strany zákonných zástupcov, úrad bude postupovať v zmysle zákonných kompetencií,“ píše na záver ÚDZS ka danému prípadu.