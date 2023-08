Rozruch na Dopravnej komisii: Košická správa ciest má problémy s 30-miliónovým prenájmom techniky, aj s pokutou za tendre

Na zasadnutí bolo vskutku horúco. Poslanec Miloš Ihnát prezentoval odpovede na jeho interpelácie z júnového zasadnutia krajského zastupiteľstva. Týkali sa hlavne nevýhodného nájmu strojov pre SC KSK od spoločnosti Tempu Trans, spol. s r. o. Ako vysvitlo, ide presnejšie o vypožičanie strojov na dobu osem rokov za 29,8 milióna eur.

Vysoká cena však bola len prvým kameňom úrazu. Ihnáta zaujímalo aj to, či sa zmluva dá, alebo nedá vypovedať. „V zmluve je jasne uvedené, že v predčasné ukončenie nájmu nastane v prípade krádeže vozidla, alebo totálnej škody. Čiže je nevypovedateľná,“ konštatoval Ihnát.

Na možnosť vypovedania zmluvy sa na zasadnutí dopravnej komisie opýtal aj generálneho riaditeľa SC KSK Antona Trišča. „Áno, je vypovedateľná za podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve,“ odpovedal Trišč. „Čiže sa vlastne nedá vypovedať,“ kontroval Ihnát. Trišč tiež priznal, že po uplynutí zmluvy, teda po ôsmich rokoch, bude musieť kraj techniku vrátiť. Argumentoval tým, že kvôli určitým pravidlám kraja tam jednoducho nebolo možné dať klauzulu o odkúpení.

Trnku budú vyšetrovať na slobode, druhý obvinený z kauzy& Reday ide do väzby Video

Čítajte aj Trnka si posvieti na cementáreň v Turni. Vyhovel sťažnostiam 13 obcí

Obhájili záujmy kraja?

Pokiaľ ide o prenajaté mechanizmy, Trišč uviedol, že napríklad sypače sú využívané v rozsahu od 33 do 80 percent podľa toho, aké je zima a o aké stredisko SC KSK ide. „Podobne je to aj s kosením, veď nepotrebujeme golfové trávniky. Napriek tomu sme začali merať využiteľnosť jednotlivých strojov. Jednotlivé strediská si vedia medzi sebou stroje požičať,“ uviedol Trišč. Podľa neho bola modernizácia nevyhnutná, keďže nákup nových vozidiel a strojov sa dlhodobo zanedbával. Niektoré pôvodné vozidlá mali aj 50 rokov.

„Pokiaľ ide o efektivitu, tak SC KSK sa stará o dvetisíc kilometrov ciest. Na jeden sypač tak vychádza v priemere 30 kilometrov,“ povedal Trišč. Vyrátal, že SC KSK potrebuje 66 sypačov, pričom ich životnosť je maximálne 20 rokov. To znamená, že každý rok treba kúpiť tri sypače. Podobne je to aj v prípade traktorov. SC KSK potrebuje 42 týchto strojov, čo znamená každoročne dva nové traktory. „Pristúpili sme k veľkej obnove vozidlového parku, takýto prístup tu doteraz nebol, aby sa naraz zaobstaralo toľko strojov naraz. Napríklad minulý rok sme si museli požičať štyri sypače. Stálo nás to dvakrát toľko, ako dnes,“ argumentoval Trišč.

Po Košiciach donedávna jazdili autá s levmi na streche Video Zdroj: TV Pravda

Preto SC KSK v auguste 2020 odštartovala „Projekt obnovy techniky Správy ciest KSK“. Líderkou projektu bola vtedajšia námestníčka pre strediská Zuzana Fejesová, ktorá však medzitým z postu odišla a s SC KSK sa súdi. Okrem iného bol ďalším členom projektového tímu aj primátor mesta Spišské Vlachy Vladimír Baloga.

„Čo sa týka verejného obstarávania, mám 14-ročné skúsenosti. Nesúhlasil som so zaobstaraním niektorých strojov. Napríklad teleskopických nakladačov. Tie sa dajú nahradiť aj inými strojmi. V prípade traktorov som navrhoval menšie stroje s menšími kubatúrami. Rovnako aj kráčajúci bager sa nedá použiť na všetko. Podľa mňa sa niektoré stroje mali objednať dodávateľsky. Preto som mal celkovo s projektom problém,“ odpovedal Baloga na Ihnátovu otázku, či sa necíti spoluzodpovedný za zvláštny prenájom strojov.

Trišč sa obhajoval tým, že zmluvu síce podpísal, no koncipovali právnici. „My predsa nie sme odborníci, na to máme právnikov. Zmluvu mali pripraviť tak, aby ochránila záujmy kraja. Pokiaľ ide o kráčajúci bager, ten najprv chceli všetky strediská, no neskôr sme to znížili na jeden stroj, veď v prípade potreby si ho môžu navzájom požičať,“ povedal riaditeľ SC KSK na otázku, či nesie zodpovednosť za zmluvu, ktorú podpísal.

Vyzval ho na odstúpenie, trestné oznámenie zatiaľ nepodá

V odpovedi, ktorú SC KSK poslal Ihnátovi na jeho interpelácie sa uvádza, že nájom spomínaného kráčajúceho bagra stojí ročne 81 519 eur, bez DPH, teda mesačne 6 973 eur bez DPH.

Pre porovnanie, našli sme napríklad stránku firmy z Dolného Kubína, ktorá ponúka prenájom kráčajúceho bagra od 35 eur na hodinu. Za spomínanú mesačnú sumu by teoreticky mohol pre SC KSK robiť takmer 200 hodín. SC KSK však priznalo, že bager nie je veľmi využitý.

Navyše, z grafov, ktoré predložila SC KSK vyplýva, že využiteľnosť strojov je v priemere 52 percent ročne. „Kde je tých ostatných 48 percent? Už v zaplatenom nájme za zariadenia? Nevyužiteľnosť zariadení podľa grafu Ing. Trišča, doposiaľ za osem mesiacov nájmu činí 73 658,656 euro. Kde je dnes tých reálnych 73 658,656 euro a prečo ich za vzduch nevyužitie vôbec platíme? Poďme prosím na celý rok 2023 19155,90 × 12 mesiacov – 229 870,80 euro – to je za rok nájmu zariadení,“ vyratúval Ihnát.

Dodal, že za osem rokov je to 1 838 866,48 euro. Ak pri ôsmich rokoch bude predpoklad využiteľnosti na 52 percent, tak nevyužitie zariadení bude nás stáť len tak do vzduchu vyhodených 882 655,87 euro za osem rokov nájmu. „Ja by som na mieste pána Trišča zvážil odstúpenie z funkcie. Je irelevantné vyhovárať sa na právnikov,“ vyzval Ihnát riaditeľa SC KSK s tým, že si pripraví podklady na podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa.

Nakoniec však s týmto krokom počká. V najbližšom období si na hospodárenie SC KSK posvieti kontrolór Jozef Hudák. „Kým ale nebudú jasné výsledky kontroly, nebudem o jej priebehu informovať médiá,“ povedal Hudák.

Udelenej pokute sa nevyhnú

SC KSK má na konte aj ďalšiu nepríjemnú záležitosť. Pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vo výške 130 478,67 eura. Trišč tvrdí, že kvôli pokute podali správnu žalobu. „Postup ÚVO bol tendenčný,“ myslí si Trišč, pričom dodal, že do roku 2026 je tu možnosť zaplatiť pokutu v splátkach.

Stanovisko ÚVO ale hovorí niečo iné. „Správa ciest Košického samosprávneho kraja postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a to tým, že namiesto jednej podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vyhlásila 14 zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, a teda predmetnú podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác rozdelila a súčasne zvolila spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pre zadávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré denníku Pravda poskytol hovorca ÚVO Jozef Gabík.

Dodal, že pokutu vo výške 130 478,67 eur už potvrdil rozhodnutím aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič a proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Čítajte aj Košice potrebujú nové vozidlá ako soľ. Návrat trolejbusov je otázny, nákup nových električiek preverovala NAKA

Rozmenené na drobné, išlo o zákazky s nízkou hodnotou (predpokladaná hodnota každej pod 180-tisíc eur bez DPH), pri ktorých zákon o verejnom obstarávaní neprikazuje zverejniť výzvy na predkladanie ponúk. SC KSK si tak podľa vlastného uváženia mohla v zákulisí vybrať spoločnosti a firmy, ktoré oslovia.

Išlo o okruh štyroch – piatich firiem, z ktorých jedna vyhrala. Navyše je pri podlimitnej zákazke povinné zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku ÚVO. Tým pádom by sa mohol prihlásiť akýkoľvek záujemca.

Riaditeľ SC KSK je medzi obvinenými v inej kauze. V roku 2020 nakúpila správa ciest štyri nákladné autá Tatra s nadstavbami na letnú aj zimnú údržbu za 1,3 milióna eur. Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie za pokračujúci zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe „Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na zimnú a letnú údržbu“ s predpokladanou hodnotou zákazky viac ako milión eur. A to tak, aby znemožnili účasť iným súťažiteľom.

Termín dodania určili na 90 dní, hoci podľa vyšetrovateľa dobre vedeli, že výroba takýchto vozidiel trvá päť až šesť mesiacov. Zároveň mali stanoviť také diskriminačné podmienky týkajúce sa technickej špecifikácie, že ich mohli spĺňať len nákladné automobily Tatra.