Na nenápadné kúpalisko ľudia cestujú aj stovky kilometrov. Termál v Nesvadoch chcú pripraviť pre viac návštevníkov

Otvorili ho len pred pár rokmi a už plánujú jeho rozšírenie. Takmer dvojnásobnú kapacitu pre letnú prevádzku má v budúcnosti dosiahnuť termálne kúpalisko v Nesvadoch (okres Komárno). Časť bazénov by sa mala dostať pod strechu, pretože dnes táto možnosť chýba. Pribudnúť by malo aj niekoľko toboganov či saunový svet. Mesto, ktoré je vlastníkom kúpaliska, na to pozemky má. Otázkou sú najmä financie.

O termálnom kúpalisku snívali v Nesvadoch už dávno. V regióne bohatom na geotermálne vody na to podmienky boli. „Spoločnosť Nafta Gbely už v roku 1967 urobila skúšobný vrt hlboký 2300 metrov, keď hľadala ropu. Narazili na termálnu vodu, ktorá roky vytekala do jamy a teraz je to zablendované,“ približuje primátor Zoltán Molnár.

Termál v Nesvadoch funguje len pár rokov a už plánujú jeho rozšírenie Video Zdroj: TV Pravda

Vtedy ešte obec (Nesvady sú mestom od roku 2020, pozn. red.) si nechala v roku 2008 navŕtať nový vrt, ktorý je ešte výdatnejší ako ten pôvodný. Pre zámer kúpaliska hľadali podľa primátora najskôr investora, to sa im však nepodarilo. „Záujem bol len o odkúpenie samotného vrtu,“ spresňuje.

Investor sa nenašiel

Obec sa preto do budovania termálneho kúpaliska na okraji dediny pustila sama. Práce, ktoré začali v roku 2015, najprv financovala z vlastných zdrojov, neskôr si zobrala úver. Celkové náklady na kúpalisko so šiestim bazénmi sa podľa Molnára vyšplhali na približne 4,5 milióna eur.

Prvých návštevníkov privítali na novom kúpalisku v roku 2019, no fungovalo len krátko. Svet uzavrela pandémia. Takmer naplno sa rozbehla jeho prevádzka až vlani. Kapacita kúpaliska počas letnej prevádzky je 1130 ľudí v danom okamihu. V zimnej sezóne je to 300 ľudí.

„Zatiaľ nemáme takú skúsenosť, že by sme tieto čísla prekročili,“ priznáva Attila Decsi, riaditeľ mestskej spoločnosti Thermál Nesvady, ktorá prevádzkuje kúpalisko. V lete, počas dobrého počasia, sa návštevnosť hýbe podľa neho od 900 do 1100 ľudí počas celého dňa.

Neďaleko kúpaliska však vyrastá časť s ubytovacími zariadeniami. Obec tam podľa primátora v minulosti vyčlenila cielene 106 pozemkov. Ich postupným predajom získala počiatočný kapitál na vybudovanie vodného sveta s geotermálnou vodou, ktorá priaznivo pôsobí na pohybový aparát, nervový systém, kožné ochorenia a posilnenie imunitného systému.

Niektoré ubytovania už fungujú, aj počas našej návštevy odtiaľ smerovalo pár ľudí priamo na kúpalisko. Ďalšie nehnuteľnosti sú rozostavané. Prázdnotou zíva už len niekoľko pozemkov. „Ak sa celá časť dobuduje a na všetkých pozemkoch sa bude ponúkať ubytovanie, postupom času aj celoročné, tak kapacita kúpaliska zrejme nebude stačiť,“ objasňuje Molnár.

Po rozšírení by sa mala letná kapacita kúpaliska zdvojnásobiť, zimná kapacita by sa mala zvýšiť na 480 osôb. Ako primátor zdôrazňuje, mesto na to pozemky má. „Za areálom je ešte dosť veľa hektárov,“ dodáva. Aj vrt umožňuje zdvojnásobiť počet bazénov s termálnou vodou.

Celoročné ale nie vo vnútri

Kúpalisku v súčasnosti chýbajú prestrešené bazény. „Čiastočne kryté sú relaxačné bazény s geotermálnou vodou,“ približuje Molnár. Tieto bazény fungujú celoročne. V zimnej sezóne si návštevníci chodia zaplávať aj do rekreačného bazéna s plaveckými dráhami, hoci v ňom termálna voda nie je. Je ňou však podľa primátora vyhrievaný.

Pod strechu sa má podľa plánov dostať saunový svet s vírivkou a dva vnútorné bazény, pre dospelých a pre deti. Dospelí budú mať k dispozícii relaxačný bazén s rôznymi zážitkovými prvkami. Túto časť má podľa Decsiho doplniť aj jeden vnútorný tobogan.

Aj vonku pribudnú nové vodné plochy. Jeden z bazénov má byť hybridný nepravidelného tvaru. V jednej jeho časti sa počíta s niekoľkými plaveckými dráhami a hlbšou vodou ako je v súčasnom rekreačnom bazéne. Druhá časť bude opäť vybavená relaxačnými prvkami. Ďalší bazén bude sedací a návštevníci doň budú mocť prejsť z vnútorného relaxačného bazéna.

Novinkou bude vonkajšia toboganová veža. „Uvidíme, či to budú štyri dráhy alebo šesť. Závisí to aj od rozpočtu,“ hovorí riaditeľ mestskej spoločnosti. Pre deti chcú vybudovať takzvaný spray park, špeciálne ihrisko s rôznymi interaktívnymi vodnými prkavmi vrátanie trysiek. Plány sa rozšírenie sa dotýkajú aj stravovacích prevádzok, sociálneho zariadenia, šatní či vybavenia areálu vrátane stromov.

Podľa primátora momentálne pracujú na tom, aby čím skôr získali povolenia. „Čo ak príde príležitosť, že by sme vedeli zohnať nejakú dotáciu?“ vraví Molnár s tým, že momentálne takáto podpora na Slovensku neexistuje. Inšpiráciou by podľa neho mohlo byť v tejto oblasti Maďarsko. Financovať rozšírenie kúpaliska z vlastných zdrojov nevidí ako nereálne. Do úvahy preto pripadá úver.

Preplnené nie je dobré

Kúpalisko v Nesvadoch navštívil už po druhýkrát aj starší pár z Čiech Milan (70) a Václava (63). „Zať tu má neďaleko mamu,“ vysvetľuje Václav, ako sa sem dostali. Precestovali viac ako 600 kilometrov. Jeho manželka dodáva, že sa im tu páči najviac spomedzi termálnych kúpalísk, ktoré mali možnosť dosiaľ navštíviť.

Za termálmi chodia na Slovensko už roky „Vydala sa mi sem setra,“ objasňuje Václava. V minulosti chodili najmä do Veľkého Medera. Spolu s kúpaliskom v Podhájskej ide podľa ich skúsenosti o najznámejšie kúpaliská u ich krajanov.

V Nesvadoch si pochvaľujú to, že kúpalisko nie je preplnené ako iné vychytené lokality. „Veľmi nám to vyhovuje, je to tu akurát. Neviem, ako to tu bude vyzerať, keď to rozšíria,“ zamýšľa sa dvojica. Uznávajú však, že by tu mohli pribudnúť aj vnútorné bazény najmä pre prípad nepriaznivého počasia.