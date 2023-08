Ľudia sa naň môžu akurát tak pozerať. Vynovený podchod v Košiciach je mesiace pod zámkom

Na stavebné projekty nemá košický magistrát šťastie. Po problémoch s firmou EuroBau, ktorá nedokončila včas začaté stavby, je tu aj podchod, ktorý sa nepoužíva napriek tomu, že je zrekonštruovaný. Ľudia by ho využili, no je zamknutý.

Záhada podchodu v Košiciach Video Košické kontrasty - zrekonštruovaný podchod je už niekoľko mesiacov zamknutý a ľudia ho preto nemôžu používať. Obďaleč je vyše 40 - ročný podchod, ktorý ľudia radšej nepoužívajú. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Podchod na Triede Ludvíka Svobodu v mestskej časti Dargovských hrdinov na zastávke MHD Adlerova síce po rekonštrukcii vyzerá dobre, no to je všetko. Obyvatelia ho nemôžu využívať a cez frekventovanú štvorprúdovku musia prechádzať ďalej cez priechod pre chodcov. Tento stav trvá už niekoľko mesiacov.

„Podchod je majetkom mesta Košice. Pôvodne mali práce skončiť do konca decembra 2022. Podchod ale stále nebol otvorený. Preto sa mestská časť v januári tohto roka začala zaujímať, v akom je to štádiu. Vo februári sme sa dozvedeli, že mesto podpísalo so zhotoviteľom dodatok k zmluve s tým, že do konca apríla to má byť hotové. Práce naozaj pokročili. No ani 1. mája nebol podchod otvorený,“ vysvetľuje starosta mestskej čatsi Dargovských hrdinov Dominik Babušík (nezávislý).

Dodal, že keď sa mestská časť začala zaujímať o to, kde je problém, odpoveď bola, že sú tam nezrovnalosti, ktoré súvisia s projektom. „Presnejšie, zhotoviteľ ešte musel dať niektoré veci do poriadku. Momentálne sa čaká na kolaudačné rozhodnutie. Podľa magistrátu má byť podchod otvorený do konca leta,“ upresnil starosta.