Pracujú na trenčianskej panelke pomaly? Starostovia hromžia, na stavbu si posvietili aj štátni úradníci

Rekonštrukcia "trenčianskeho tankodromu", ako vodiči pomenovali panelovú cestu I/9, trvá už vyše roka. A práce budú trvať ešte o rok dlhšie ako sa pôvodne plánovalo. Dôvodom je most pri Veľkých Bierovciach, ktorého vrchnú časť musia napokon zhodiť a postaviť nanovo. Na stavbe prebehol na podnet jednej z obcí aj štátny stavebný dohľad.

Pre tempo rekonštrukčných prác sa rozhodla starostka obce Veľké Bierovce Silvia Masárová podať na Okresný úrad v Trenčíne podnet na štátny stavebný dohľad. „Chcem si počkať na písomné závery podania,“ vysvetlila, prečo sa v tejto chvíli nechce vyjadrovať pre médiá. V katastri obce sa nachádzajú dva mosty na ceste I/9, ponad Váh a ponad jeho derivačný kanál.

Oprava trenčianskej panelky odštartovala pred vyše rokom Video Zdroj: TV Pravda

Priebeh prác sa nepozdáva ani ďalším starostom obcí. Hodnotiť to však veľmi nechcú. Zdôvodňujú to najmä chýbajúcimi odbornými znalosťami či nedostatkom informácií. Iveta Mondeková, starostka Opatoviec, čerpá informácie najmä od iných starostov.

„Viem, že bol podaný podnet, pretože je to zdĺhavé, ale keďže nie som pozývaná na kontrolné dní, neviem sa k tomu úplne vyjadriť,“ povedala. Dôvodom je, že kataster obce končí pred cestou I/9. „Bezprostredne sa to nedotýka nášho územia,“ osvetlila. Zúčastnila sa len na prvých rokovaniach, ktoré sa týkali križovatky Chocholná a ktorá sčasti zasahuje do ich katastra.

Starosta obce Trenčianske Stankovce Martin Markech sa naposledy zúčastnil stretnutia pred dvomi-tromi mesiacmi. „Boli sme pozvaní na prvé kontrolné dni, no odvtedy nás v podstate nevolajú,“ skonštatoval. Posudzovať môže len to, čo sám vidí. „Na stavbe vidim málo pohybu,“ dodal. Aj jemu sa javí postup prác pomalý.

Čítajte aj Konečne opravujú 'trenčiansky tankodróm'. Rekonštrukcia panelky sa však predraží

„Keď nás žiadajú o uzávierku cesty, približne vieme, kedy by sa malo v danom úseku pracovať. Keď je niekde uzávierka a v tom čase tam nevidím takmer nikoho, tak to vyvoláva taký dojem, že sa tam nerobí tak, ako by sa malo,“ podotkol starosta.

Zdôraznil však, že nie je odborníkom v danej oblasti, a preto je preň záväzný výsledok, teda ukončenie práce do konca tohto roka. Pripomenul, že v lete zasahujú do prác napríklad festivaly. Jeden z nich sa bude konať o niekoľko dní. Čas si podľa starostu vyžadujú aj použité technologické postupy.

Na stavbe už prebehol štátny dohľad

Okresný úrad zaevidoval podnet na štátny stavebný dohľad 19. júna. „Predmetom je preskúmanie, či je stavba realizovaná v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní,“ potvrdila pre Pravdu Veronika Robotová z odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na trenčianskom okresnom úrade.

Štátny dohľad na opravovanom úseku Chocholná-Velčice a Mníchova Lehota prebehol 18. júla. „V súčasnosti prebieha jeho vyhodnotenie,“ informovala Robotová. Písomné stanovisko k podnetu vydá okresný úrad do 30 dní odo dňa vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Správcom cesty je Slovenská správa ciest (SSC). Tá tvrdí, že práce prebiehajú podľa harmonogramu. „Zo zazmluvnených prác je zrealizovaných zhruba 60 percent konštrukčných a asfaltových vrstiev v rámci hlavnej trasy. Finálna asfaltová vrstva bude realizovaná v jednej fáze po dokončení mostov (okrem mosta ponad derivačný kanál Váhu), križovatiek a po ukončení podkladových vrstiev na ceste,“ informoval Martin Guzi, hovorca SSC.

K posunu termínu však dôjde podľa neho v súvislosti s mostom ponad derivačný kanál Váhu. Už dnes je pre jeho zlý technický stav kompletne uzatvorená časť rekonštruovanej cesty. O osude mosta mala rozhodnúť jeho diagnostika. Jej výsledky priniesli pre región nepríjemnú správu. Most musia takmer celý zhodiť.

„Výsledky diagnostiky a prepočtu statiky ukázali, že plánované spevnenie podľa projektovej dokumentácia nebude postačovať. Nosná konštrukcia sa namiesto plánovanej rekonštrukcie zbúra. Ponechajú sa základy a piliere, ktoré sa spevnia a postaví sa nová nosná konštrukcia mosta podľa novej projektovej dokumentácie,“ spresnil Guzi.

Baška: Meškajú aj iné úseky

Trenčiansky župan Jaroslav Baška však hovoril v súvislosti s postupom prác niečo iné. „Práce nejdú vôbec podľa harmonogramu,“ povedal po kontrolnom dni na stavbe začiatkom uplynulého týždňa. Podľa neho nejde len o spomínaný most, pretože harmonogram sa neplní ani na iných častiach stavby.

Z pohľadu upokojenia dopravy medzi krajským mestom a okolitými obcami sú pre župu prioritou dve križovatky – Trenčianska Turná a Trenčianske Stankovce a úplne nová okružná križovatka smerom na obchodné centrum. „Prvá križovatka by mala byť dokončená do konca tohto roka. Pri okružnej križovatke ešte nevedia, či bude úplne dokončená do konca tohto roka,“ dodal župan.

Pre výstavbu zničeného mosta ponad derivačný kanál Váhu však bude tranzitná doprava aj naďalej pokračovať po obchádzkových trasách. Vodiči majú k dispozícii tri riadne obchádzkové trasy a jednu alternatívnu.

Čítajte aj Zavolali si záchranku a čakalo ich prekvapenie. Namiesto sanitky za pacientom prišiel motorkár

Starostku Mondekovú výsledok diagnostiky mosta neprekvapil, keďže mosty sú staré približne sedemdesiat rokov a v tom čase sa stavali inak ako dnes. „Už v roku 1968 poškodili most prechádzajúce ruské tanky. Aj tak bol zázrak, že to vydržalo toľko rokov,“ dodala

Počas prác, keď bola doprava vedená len v jednom jazdnom pruhu, sa most začal podľa nej nakláňať. Nevydržali prepínacie laná a most stratil stabilitu. V apríli preto pre stav mosta vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Oprava samotného 7,5-kilometrového úseku Chocholná-Velčice a Mníchova Lehota začala vlani v máji. Stavbu zabezpečuje združenie spoločností SMS a Viakorp. Práce majú byť ukončené do konca tohto roka. Celá panelka meria asi 10,5 kilometra. Trojkilometrový úsek smerom na Drietomu však do tejto investičnej akcie zahrnutý nie je.

Už v počiatku prác bolo jasné, že sa rekonštrukcia pre rastúce náklady, najmä materiálov, predraží. „Konečná cena stavby bude známa po zrealizovaní všetkých stavebných prác. Zhotovitelia si uplatňujú indexáciu cien na základe metodického pokynu, ktorý vydalo ministerstvo dopravy. Tieto nároky kontroluje a posudzuje SSC. Rekonštrukcia mala stáť pôvodne 16,5 milióna eur. Projekt je financovaný z eurofondov.