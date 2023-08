Vydru v Trnave "načapali", ako hoduje na umelom sídliskovom jazierku. Na videu sa bavil aj primátor

Do umelého jazierka, ktoré tvorí srdce zrevitalizovaného dvora Agátka na trnavskom sídlisku Družba, nasadili niekoľko desiatok okrasných karasov. Na jednom z nich si pochutnala vydra.

„Cieľom pri tvorbe projektu Agátky bolo vytvorenie prírode blízkeho biotopu v sídlisku, ale že až takto prírodného som veru ani ja nečakal,“ pridal v stredu video s týmto popisom. Dodal, že záhada miznúcich karasov je vyriešená. Zábery zachytávajú karasy v jazierku. Neskôr vidno na jeho okraji vydru s trepotajúcou sa rybou v tlame. S úlovkom sa napokon stratí za mrežou, pri ktorej ústi do umelý vodný tok.

Vydra sa pohostila na sídliskovom umelom jazierku Video Zdroj: TV Pravda

Video nakrútili mestskí policajti počas pravidelnej hliadky v tejto lokalite. Podľa našich informácií prichytili hodujúceho cicavca počas tohto týždňa. „Prvého obhryzeného karasa sme zaznamenali približne pred dvomi mesiacmi. Predpokladali sme, že rybu ulovila mačka,“ priblížila hovorkyňa trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová.

V umelo vytvorenom jazierku bolo podľa jej slov nasadených niekoľko desiatok okrasných karasov. „Ich presný počet nevidujeme, nakoľko sa mení prirodzeným úbytkom aj rozmnožovaním rýb,“ dodala.

Na chráneného živočícha sme počas našej návštevy šťastie nemali. Informácia o vydre sem prilákala aj Petra (47), ktorý si na Agátku odskočil počas obedňajšej prestávky. „Fotografujem zvieratá a vydru ešte nemám,“ prezrádza, čo ho na miesto priviedlo.

Fotoaparát s objektívom však zostal schovaný v ruksaku. V telefóne následne ukazuje svoju fotozbierku. Nebol však jediný, kto mal záujem vidieť živočícha na vlastné oči. „Za ten krátky čas, čo som tu, som počul viacerých, ako sa rozprávajú o vydre,“ hovorí.

Nechce sa mu veriť, že by sa zviera dostalo na sídlisko len tak. „Pokiaľ viem, je tu uzatvorený vodný cyklus, takže po vodnom toku sa sem nedostala,“ rozmýšľa. Jazierko na Agátke je stovky metrov ďaleko od najbližšieho vodného toku Trnávka, ktorý preteká mestom.

Voda je privádzaná do jazierka zo studne, ktorá je priamo na danom pozemku. „Potok funguje prečerpávaním vody potrubím do horných častí a odtiaľ ide samospádom do jazierka,“ objasnila hovorkyňa radnice.

Aj pod videom zverejneným na sociálnej sieti sa mnohí nazdávajú, že vydru sem niekto premiestnil. Riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty Peter Puchala zdôrazňuje, že vydry sa nemusia nevyhnutne pohybovať po toku rieky. „Prechádzajú z jedného toku do druhého aj cez les či horské hrebene,“ približuje.

Takýto pohyb nie je podľa neho vylúčený ani v urbanizovanom prostredí. „Nie je to bežné, ale je to možné, keď si vydra nájde takýto zdroj potravy,“ dodáva ochranár s tým, že zvieratá netreba podceňovať. Vydra je podľa neho aktívna počas dňa aj za tmy, no na presuny skôr využíva nočný čas.

Ak by niekto s vydrou manipuloval, dopustil by sa priestupku. „Na nakladanie s chránenými živočíchmi je potrebná výnimka zo zákona,“ zdôrazňuje. Z hľadiska ochranárov nie je presun vydry nutný. Rizikom je však vylovenie jazierka. Ak by ich mesto požiadalo o súčinnosť, budú sa tým podľa Puchalu zaoberať. Trnavská hovorkyňa potvrdila, že sa vo veci výskytu vydry v jazierku plánujú poradiť s odborníkmi.