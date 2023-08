Veľké otvorenie sprevádzali svetelné efekty. Hlohoveckému mostu hrozilo samozrútenie, vo štvrtok večer novinku ukázali verejnosti

Desiatky ľudí sa prišli vo štvrtok večer pozrieť na rozsvietenie hlohoveckého mosta, ktorý sa opravoval presne 541 dní. Trnavský župan Jozef Viskupič podotkol, že ak by sa do náročnej rekonštrukcie nepustili, žiadnu ilumináciu by možno nesledovali. Nasvietenie štátnymi, župnými a mestskými farbami však zvýrazňuje aj to, že nový, hoci bezpečný most, ľuďom nestačí.

„Posledné mesiace sme boli svedkami jedného z najnáročnejších projektov v kraji,“ zdôraznil Viskupič. Kompletná rekonštrukcia si podľa neho vyžadovala dôslednú a kvalitnú prípravu, náročnú logistiku koordináciu mnohých subjektov a aj otvorenú komunikáciu.

„Aspoň to nespadlo,“ zhodnotil hlavné pozitívum Jozef (34). Nasvietený most podľa neho pôsobí moderne. „Páči sa mi, ako to vyzerá, že to nie je len čisto most,“ dodal. Už na pohľad je podľa neho vidieť rozdiel v porovnaní s tým, v akom stave bol pred rekonštrukciou.

Most osvetľuje v celej jeho dĺžke 299 LED svetiel. V tme sa budú striedať farby Slovenska, trnavskej župy i mesta Hlohovec. Nasvietenie sa dá regulovať a jeho presná podoba bude výsledkom spoločnej dohody.

„Pokiaľ nebude obchvat, tak to nemá veľký význam,“ podotkol Tibor (34). Oprava mosta skomplikovala dochádzanie do práce najmä jeho manželke, ktorá pracuje na druhej strane Váhu. Aj preto jej kúpil kolobežku, ktorú dnes využíva pri presunoch s bicyklujúcimi sa deťmi.

Práce na moste si vyžiadali dopravné obmedzenia vrátane jeho kompletnej uzávierky. Tá sa navyše predĺžila. Mnohí vodiči si po ich skončení vydýchli. Už nemuseli denne riešiť niekoľkokilometrové obchádzky, no vrátili sa zápchy. A s nimi aj dlhoročný sen o ďalších premosteniach.

Most v Hlohovci Video Zdroj: TASR

„Myslím, že sa toho nedočkáme. Vybudovanie ďalšieho mosta sa tu sľubuje roky rokúce,“ pridal sa manželský pár Vlasta (64) a Miroslav (63). Na mieste starého mosta sa zas podľa nich plánovala aspoň lávka pre peších a cyklistov.

„Určite by to odľahčilo tento most. Do priemyselného parku by tadiaľ chodili ľudia nielen zo Sihote, čo je veľké sídlisko, ale aj z mesta,“ myslí si Vlasta. Ako príklad uvádza Dolný Kubín. „Je to také isté okresné mesto ako Hlohovec a tam majú cez rieku minimálne päť mostov,“ zdôraznila.

Keď vlani 9. februára odovzdávala trnavská župa stavenisko združeniu spoločností SMS a Kovo-Sklo Hlohovec, bol už známy harmonogram prác vrátane termínov dopravných obmedzení pre vodičov i peších. Plány však rozbil skutočný stav mosta, ktorý sa naplno ukázal po odkrytí jeho základov.

Koncom marca vyhlásili v meste mimoriadnu situáciu a kľúčový most kompletne uzavreli tri týždne pred jeho plánovanou uzávierkou pre dopravu. Dôvodom boli závažné trhliny na pilieroch. Hrozilo jeho samozrútenie. Vodiči využívali niekoľkokilometrové obchádzky. Peší, cyklisti a kolobežkári prechádzali po vzdialenejšej železničnej lávke.

Peší sa vrátili na most vlani v júli, po takmer štyroch mesiacoch. Pôvodne sa počítalo s tromi týždňami. Trpezlivosťou sa museli obrniť aj motoristi. Pre dopravu mali most pôvodne otvoriť 30. novembra 2022. Termín sa však dvakrát prekladal. Napokon ho sprístupnili 9. januára. Ďalšie práce na moste už pokračovali bez väčších obmedzení.

„Na základe projektu bol most z roku 1964 komplexne odstrojený, zosilnila sa nosná konštrukcia a všetky ostatné konštrukcie, ktoré sú súčasťou mosta, sa vybudovali nanovo vrátane rozšírenia chodníka o cyklotrasu,“ priblížil Róbert Šinály zo spoločnosti SMS s tým, že dnes tento most spĺňa parametre moderného mosta vrátane iluminácie.

Rekonštrukcia mosta bola financovaná z eurofondov. Pôvodná cena v sume približne 5,5 milióna eur sa o niečo navýšila. „Doteraz sme Trnavskému samosprávnemu kraju a tým pádom dodávateľom preplatili 180-tisíc eur navyše v rámci dodatočného príspevku. Na ceste sú ďalšie žiadosti za takmer 800-tisíc eur,“ spresnil Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja na ministerstve investícií.

Vďaka dodatočnému príspevku zachránili podľa jeho slov projekty za 250 miliónov eur. Zároveň zdôraznil, že v rámci nového programovacieho obdobia začali s výzvami pre cesty II a III. triedy za takmer 31 miliónov eur. „Desať miliónov eur sme vyčlenili aj na mosty,“ doplnil Németh. Zatiaľ evidujú len dva podané projekty, a to od trnavskej župy.