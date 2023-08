Cyklisti si vydýchnu, vodičov to nepoteší. Nábrežie Bratislavy čaká výrazná zmena

Na nábreží v centre Bratislavy výrazne zmenia organizáciu dopravy. Pribudnú tam cyklopruhy aj buspruhy. Oznámilo to hlavné mesto s tým, že to bude mať dosah na individuálnu automobilovú dopravu a predpokladá jej čiastočné utlmenie. S prácami na zmene, ktoré si vyžiadajú aj dopravné obmedzenia, začnú od pondelka 7. augusta. Potrvať by mali do začiatku septembra.