Zákopy ako na fronte. Kopáči pri Prešove likvidujú kilometre káblov z bývalého tajného projektu

Výkopy pri Prešove Video Ryha, ktorú vykopali Rómovia je jasne viditeľná aj na lúke pri ceste medzi Cemjatou a Bzenovom. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Všetko začalo ešte na jeseň v obci Kojatice v okrese Prešov. Výkop sa ďalej tiahol cez Šarišské Lužianky, Kojatickú dolinu, Rokycany, Bzenov až po Cemjatu v katastri mesta Prešov. Takmer desaťkilometrový pás pripomína skôr vojenské zákopy na frontovej línii. Časť výkopu v dĺžke vyše 500 metrov vidno aj pri ceste medzi Cemjatou a Bzenovom. Hĺbka sa pohybuje zhruba okolo 70 centimetrov.

V Kojaticiach tomu najprv nikto nevenoval pozornosť. No po niekoľkých dňoch bolo jasné, že ide o minimálne zvláštnu aktivitu. „Výkop sa tiahol stovky metrov, hlavne cez polia. Miestnemu družstvu poškodili časť úrody. Niečo už vlastnými strojmi zahrabali a niektoré plodiny vysiali nanovo,“ hovorí starosta obce Kojatice Dušan Katrenič s tým, že „káblokopi“, ako ich volajú, nekopali na obecných pozemkoch.

„Aj tak sme sa to snažili riešiť. Volali sme aj políciu. Vtedy sa kopáči dali na útek, zopár z nich chytili, zhabali im náradie. No prešlo maximálne pár dní a celý kolotoč začal znovu,“ uviedol starosta.

V miestnej rómskej komunite, na ktorú viacerí ukazujú v súvislosti s výkopmi, nikto nič nevie. „Nemáme s nimi nejaký veľký problém, s viacerými som kvôli tomu v kontakte. Neviem o tom, že by chodila kopať nejaká partia od nich. No keď sa pýtame na Rómov z okolia, nechcú nič povedať,“ dodal starosta. Nejde mu do hlavy, ako sa o kábloch v zemi dozvedeli, ani kto ich inšpiroval k tomu, aby ich vykopali. „Je to zvláštne, lebo toto sme tu doteraz nemali. Ťažko povedať, odkiaľ sa o tom kábli dozvedeli, ako aj to, kadiaľ vedie,“ uzavrel Katrenič.

Ide o organizovanú skupinu?

V susedných Rokycanoch sú miestni osadníci aktívnejší. No všetci ako partizáni – nikto nič nevie, nič nevidel, ani nepočul. „Nič vám nepovieme, choďte preč,“ reagoval jeden z nich. Zato starosta Rokycian Róbert Šoltis v tom má jasno.

„Kopú aj naši Rómovia, viacerých som prichytil. Utekajú aj pred policajtmi. No oficiálne nikto z ich nič nevie,“ potvrdzuje starosta naše skúsenosti. No zároveň majú novú fintu, ktorú skúšajú. „Chodia za mnou, že či môžu kopať, keď po sebe jamu zahrabú. Poslal som ich preč,“ povedal Šoltis.

Zároveň tvrdí, že nejde o bežnú „zlodejinu“. „Podľa mňa je za tým všetkým dobre organizovaná skupina. Svedčí o tom viacero faktov. Kábel nevykopáva pár zúfalcov, ale neraz aj 50 ľudí. Celé je to dobrý biznis. Len v našom katastri vykopali tri kilometre. Celkovo je to možno aj desať,“ argumentuje starosta.

Podľa neho môžu kopáči z metra kábla získať niekoľko kíl medi. Možno aj vďaka tomu vytvorili rekord. Podľa starostu za jeden deň vykopali 300 metrov. „To by asi nestihol ani bager. Keď sme ťahali komunikačný kábel z Humenného do Sniny, čo je okolo 20 kilometrov, trvalo nám to takmer pol roka. Týmto tempom by sme boli rýchlejší,“ tvrdí starosta.

„Možno sa to nezdá, ale sú dobre vybavení. Nakúpili si akumulátorovú uhlové brúsky a v dnešnej dobe nie sú lacné ani lopaty, či krompáče,“ hovorí starosta. No podľa neho je tu ešte jedna dôležitá okolnosť. On sám sa dlhé doky venoval ukladaniu káblov do zeme. Preto vie, čo všetko na takú prácu treba.

„Niekedy bolo treba vytýčiť siete, ale aj hľadať iné káble v zemi. A na to treba špeciálny prístroj. Ten stojí aj 10 – tisíc eur. Podľa mňa ho majú,“ vysvetľuje starosta. „Ako sa dá inak vysvetliť, že kopú, potom tristo metrov nič a zrazu opäť pokračujú na tom mieste, kde kábel pokračuje. Bez prístroja je to podľa mňa nemožné,“ mieni Šoltis.

A za akú sumu kopáči predávajú meď z káblov a komu? „V noci sem chodia dodávky, stále tie isté. Vykupujú od nich meď po 3 eurá za kilo. No vo výkupe by im dali viac, napríklad v Krompachoch aj desať eur za kilo. Odfotil som tie dodávky, aj ich evidenčné čísla a fotky som odovzdal polícii. Som zvedavý, čo s tým urobia,“ dodal starosta, ktorý nie je celkom spokojný s prístupom polície. „Keď som ich volal po niekoľký raz kvôli tomu, že kopáči sú opäť v teréne, už boli z toho otrávení. Povedali mi, že zase ich kvôli tomu volám,“ dodal starosta.

Rušia tajný vojenský projekt?

Podľa Šoltisa je celá vec veľmi čudná a to aj na základe faktov, ktoré uviedol. Navyše ho mrzí ľahostajný prístup inštitúcií a nerovnaký meter. „Ak ja kvôli svojej legálnej činnosti nesiem zvyšné káble do výkupu, poriadne ma prelustrujú, či má na to firma oprávnenie, odkiaľ sú tie káble a tak ďalej. Rovno od kopáčov ich niekto vykupuje a nikoho to nezaujíma. Navyše sú tu aj menšie partie, ktoré odnesú časť káblov do výkupní. Evidentne sa ich nikto nepýta, odkiaľ to majú,“ poukazuje na problém starosta.

Objasnil aj pôvod kábla, ktorý akoby nikomu nechýbal. Išlo o armádny projekt. „Do zeme ho zakopali koncom 70. rokov. Išlo o výstavbu novej stanice v Rokycanoch. Oficiálne to tak nazvali. Vtedy na ukladaní kábla pracovalo viacero strojov,“ spomínal starosta. Podľa neho sa kábel ťahal smerom k Bzenovu a ďalej. Mal slúžiť ako komunikačná poistka, keby zlyhalo vysielanie signálu vzduchom. Miestni obyvatelia veľa informácií nemali, keďže išlo o utajený projekt.

Polícia začala trestné konanie

Podľa prešovského krajského policajného hovorcu Daniela Džobanika o spomínanom probléme polícia vie. Informácie získala v rámci hliadkovej činnosti policajtov Obvodného oddelenia (OO) PZ Prešov – Sever v mesiaci jún 2023 pričom hliadky pokračujú dosiaľ a to tak cez deň ako aj v noci. „Následne dňa 15. júna 2023 takúto informáciu potvrdil sám starosta obce Bzenov,“ uviedol Džobanik.

„Do oznámenia starostu to jest do dňa 15.06.2023 OO PZ Prešov – Sever v predmetnej veci zrealizovalo tri trestné činy v ktorých je vedené trestné konanie pre prečin krádeže podľa v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci podľa. Vo všetkých troch prípadoch je vedené konanie voči viacerým konkrétnym osobám. Zároveň do dňa 15.06.2023 bolo OO PZ Prešov – Sever realizovaných deväť priestupkov v blokovom konaní,“ upresnil hovorca.

„Po oznámení starostom OO PZ Prešov – Sever vykonalo objasňovanie 30 priestupkov proti majetku, kde 6 spisov bolo predložených na Okresný úrad v Prešove a 24 priestupkových spisov bolo odovzdaných do trestného konania, kde po spojení priestupkových spisov je v piatich konaniach vedené trestné stíhanie pre prečin krádeže,“ uzavrel Džobanik.

Káble patria Slovak Telecomu, ktorý škodu oficiálne vyčíslil na takmer 50 – tisíc eur.