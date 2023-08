Východ zaliala voda, ľudia začínajú byť zúfalí. Lejaky totiž neutíchajú

Meteorologické výstrahy sa žiaľ, naplnili. Podľa meteorológov dosiahli denné úhrny zrážok od 60 do 80 milimetrov, no práve na Gemeri niekde presiahli aj stovku. Na východe Slovenska sú záplavy, zasiahli práve hlavne spomínaný Gemer a Spiš. Namiesto víkendového oddychu tak obyvatelia zažívajú nočnú moru. V okrese Rožňava sa nedeľa niesla v znamení odčerpávania vody priamo z domov, pivníc, či záhrad.

Povodeň na Gemeri napáchala veľké škody Video Voda zaliala aj obec Pašková, kde v nedeľu odstraňovali škody, no pozemok i časť domu Attilu Drenka v Plešivci bol ešte stále zaliaty. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Dávame do pozornosti Prekvapili vás výkyvy počasia? Pošlite nám video cez novú aplikáciu mREPORTÉR

Navyše sa Gemerčania prosebne pozerali na zatiahnutú oblohu, z ktorej intenzívne pršalo. V obci Pašková už mali obyvatelia to najhoršie za sebou. Zaliala ich prívalová vlna vody z polí. Nebolo vidno cestu, rigoly a „plávali“ aj dvory, záhrady, či pivnice. Niekde ešte stále museli odčerpávať vodu. „Počas silných búrok nás akoby zaliala prílivová vlna. Síce ustúpila, no je tu spúšť. Ešte ideme pomôcť odčerpávať vodu našim ponorným čerpadlom,“ povedal jeden z miestnych, ktorý sa predstavil ako Erik. Okrem čerpadla sa vyzbrojil aj rybárskymi gumákmi.

Voda mu zaliala, dom, záhradu aj autá

O poznanie horšie sú na tom v susednom Plešivci. Tunajší potok sa zmenil na riavu. Zaplavil nielen polia, či lúky, ale aj časť obce. Povodeň neobišla ani dom, kde býva Attila Drenko. Zaliala dvor, záhradu aj suterén, kde mali obývačku. „Čo mám na to povedať. Bývam tu od roku 2007 a toto je tretia záplava, ktorú som tu zažil. Prvý raz tu nebola ani hrádza a keď nás vytopilo, tak som si povedal, čo už, neboli sme chránení. Potom vodohospodári vybudovali hrádzu, no aj tak sa voda cez ňu preliala. Tak ju navýšili a teraz nás aj tak vytopilo,“ krúti hlavou Drenko.

Hoci je zúfalý, už sa z povodne aj trochu smeje. „Príroda s nami aj tak vybabrala aj napriek hrádzam,“ dodáva, no vzápätí zvážnie. „Je to aj ťažbou dreva. Tu v okolí ani nie, ale vyššie ho ťažia a vozia do Rumunska. Keby aspoň ostalo tu,“ krúti hlavou Plešivčan. Už v sobotu večer s rodinou tušili, že je zle, no to najhoršie prišlo pred piatou ráno.

Cesta medzi Paškovou a Plešivcom Video Zdroj: TV Pravda

Miestnosti, ktoré sú v suteréne voda prakticky zničila. Plávajúca podlaha tak doslova odplávala, vymeniť môžu aj nábytok. Steny v lepšom prípade vymaľovať nanovo, v horšom oklepať omietku a dať novú. Úroda v záhrade je zničená, no čo je horšie – vodný živel pohltil aj tri autá, ktoré mala rodina odstavené na dvore. Síce staršie, no fungovali. „Motory bude treba rozobrať, zgenerálkovať, alebo dať druhé. To sú ďalšie náklady,“ dodáva smutne pán Drenko. Dom si chcel dať poistiť už dávno, no v poisťovni nepochodil. Dôvod? Býva pri potoku.

Pre silné búrky a prívalové dažde zo soboty (5. 8.) večera a noci vyhlásili tretí povodňový stupeň viaceré obce v okrese Rožňava. Po zlepšení situácie ich v nedeľu menili na druhý povodňový stupeň. Medzi postihnuté obce patrila Kunova Teplica, kde voda zaliala cesty, záhrady, pivnice a domy. „Zalialo to celú obec, čo máme jarky, všetko sa vylialo, nebolo vidieť, kde je cesta, kde jarok,“ opísala pre TASR starostka obce Kunova Teplica Eva Gyenesová. Následkom prívalových dažďov sa podľa nej vybrežila rieka Štítnik, ako aj potok v strede obce. Tretí stupeň vyhlásili o 23.00 h, na druhý ho zmenili v nedeľu o 5.00 h. Dobrovoľní hasiči počas dňa následne odčerpávali vodu z pivníc a domov.

Povodňové stupne vyhlásili aj v obciach Štítnik, Vyšná Slaná, Ochtiná, Plešivec, Bretka, Roštár, Silická Jablonica či Hrušov. V obci Roštár vyhlásili tretí povodňový stupeň v sobotu o 20.00 h, trval do polnoci. „Potok sa vylial do časti, kde majú ľudia záhrady. Domy u nás nezaplavilo, v niektorých mali vodu v pivniciach, čerpadlom sa to odčerpalo,“ povedal starosta obce Andrej Lalik. Z lesa tiež podľa neho stekala voda do obce a nánosy zaniesli kanalizáciu, v priebehu nedele ju vyčistili.

Foto: Boris Macko Povodeň Plešivec V Plešivci zalial Štítnický potok viacero domov a záhrad. V nedeľu voda klesala len pomaly.

Poplach mali aj v Kežmarku, turisti si musia dať pozor

Voda neobišla ani iné regióny. Voda narobila problémy aj Banskobystrickom kraji. Išlo hlavne o obce a mestá v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Spomenúť možno aj Spiš, kde druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásil v nedeľu pre územie mesta Kežmarok primátor Ján Ferenčák. Mesto informovalo, že z dôvodu intenzívnych zrážok došlo k náhlemu zdvihnutiu hladín všetkých vodných tokov na území mesta s tendenciou stáleho stúpania s možnosťou ich vybreženia, ako aj s možnosťou vyliatia do obytných častí.

„Vodný stav rieky Poprad dosiahol a následne prekročil hladinu druhého stupňa povodňovej aktivity, ktorá je určená v povodňovom pláne,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti. Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásil primátor v nedeľu o 3.30 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vyhlásil na nedeľu pre okres Kežmarok výstrahu tretieho stupňa pred dažďom a druhého stupňa pred povodňovými aktivitami. Pre silné búrky zasahovali v sobotu (5. 8.) večer a v noci na nedeľu hasiči v Prešovskom a Košickom kraji. Išlo najmä o odčerpávanie zaplavených pivníc v okresoch Poprad, Kežmarok a Rožňava.

Čítajte viac Škody po búrke na východe zachytil aj náš mReportér. V Zbudskom Dlhom strhlo strechu obecného úradu

Výjazdy hasičov boli najmä od 20.00 h do 4.00 h. „Predovšetkým išlo o okresy Poprad a Kežmarok. Väčšinou to boli zaplavené pivnice z dôvodu upchatia kanalizácií,“ povedal pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Prešove. V okrese Poprad zasahovali hasiči trinásťkrát a v okrese Kežmarok sedemkrát. Ďalšie zásahy mali dobrovoľní hasiči. V Košickom kraji sa podľa hasičov viaceré výjazdy týkali hlavne Rožňavského okresu, kde taktiež išlo najmä o zaplavené pivnice a odstraňovanie popadaných stromov.

Pre vysokú hladinu vody v dôsledku výdatných dažďov v nedeľu v Slovenskom raji uzatvorili viaceré rokliny. Ide o oblasti Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Malý a Veľký Kyseľ a úsek Prielomu Hornádu – od Hrdla Hornádu až po Tomášovský výhľad. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS). „Apelujeme preto na turistov a návštevníkov hôr, aby podľa možností sa týmto úsekom vyhli a obmedzili pohyb v týchto lokalitách a nevystavovali sa nebezpečenstvu, keďže pohyb v takomto prostredí za momentálnych podmienok môže viesť k ohrozeniu zdravia alebo života,“ uviedla HZS.

Foto: Boris Macko Povodeň Pašková V obci Pašková v nedeľu odstraňovali škody po povodni. Z niektorých dvorov ešte odčerpávali vodu.

Nebezpečenstvo naďalej trvá

Horšie je, že prognózy nie sú priaznivé. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre východ Slovenska meteorologické výstrahy pred dažďom prvého až tretieho stupňa. Výstrahy tretieho stupňa v nedeľu platia pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva extrémne až rekordné hodnoty zrážok, rovnako tak opätovný vzostup hladín riek aj s dosahovaním ďalších stupňov povodňovej aktivity. Informuje o tom na sociálnej sieti. „Po niekoľkých vlnách silných búrok a postupne aj trvalého dažďa zaznamenávame denné úhrny zrážok v intervale od 40 do 80 milimetrov na väčšej ploche územia. Ojedinele sú úhrny zrážok aj vyššie a presahujú 100 milimetrov, napríklad 115 milimetrov vo Vyšnej Slanej,“ konštatuje SHMÚ.

Foto: Boris Macko Povodeň plešivec V Plešivci zalial Štítnický potok viacero domov a záhrad. V nedeľu voda klesala len pomaly.

Podľa meteorológov ide najmä o západnú časť povodia Popradu, väčšinu povodia Rimavy, hornú časť povodia Slanej a Hornádu. Veľmi vysoké boli aj krátkodobé intenzity zrážok pri búrkach. Je preto podľa nich vysoko pravdepodobné, že za celú zrážkovú periódu budú kumulatívne úhrny zrážok za 48 či 72 hodín dosahovať extrémne až rekordné hodnoty. Na ostatnom území Slovenska boli denné úhrny zrážok rozdielne, zväčša od päť do 30 milimetrov. Najmenej ich spadlo v povodiach na východe a na časti Podunajskej nížiny (do päť milimetrov). Aktuálne prší takmer na celom území, lokálne aj výdatne, s výnimkou východu. „Vzhľadom na takto vysoké úhrny a postupné nasýtenie povodí zaznamenávame najmä na tokoch na pomedzí stredného a východného Slovenska vzostup až výrazný vzostup vodných hladín,“ približuje SHMÚ, poukazujúc na dosahovanie prvého až tretieho stupňa povodňovej aktivity.

Hladiny tokov sú tam rozkolísané alebo pretrváva ustálenosť pri vysokom vodnom stave. Pri ostatných tokoch hovoria meteorológovia o ustálenosti až vzostupe vodných hladín. Pri takýchto intenzitách zrážok je preto nutné počítať aj s výskytom sprievodných povodňových javov mimo tokov. „Pretrvávajúcu zrážkovú činnosť očakávame počas celého dňa až do večerných hodín, preto možno predpokladať opätovný vzostup vodných hladín aj s dosahovaním ďalších stupňov povodňovej aktivity,“ dodáva SHMÚ.