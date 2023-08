Starostu chytila hliadka, odmietol fúkať. Na policajtov bol vulgárny a agresívny, teraz sa ťahá po súdoch

Policajná hliadka si v marci 2022 na Hlinkovej ulici v smere na sídlisko Dargovských hrdinov v Košiciach všimla vozidlo BMW X5, ktoré nerešpektovalo príkaz vyplývajúci z dopravného značenia. Jeho šofér na križovatke Hlinkovej s Vodárenskou odbočil doľava, čo je zakázané.

Policajti sa preto pustili za ním a vodiča sa pokúšali zastaviť svetelným i zvukovým výstražným znamením. Ale šofér na maják ani sirénu nereagoval. Po prejdení pár desiatok metrov síce zastavil, ale iba preto, aby z neho vybehol a dal sa na útek. Zámer mu nevyšiel, policajti ho po chvíli dobehli. Pri overovaní totožnosti vyšlo najavo, že ide o starostu Kavečian Martina Balčíka.

Vyzvali ho, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol, čo odmietol. No nesúhlasil ani s odberom krvi alebo iného biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. Tým pádom skončil vodič v policajnej cele a bol obvinený zo spomínaného prečinu, za čo mu hrozilo ročné väzenie.

Agresívny vodič ohrozoval Martinčanov Video 08/01/2023 / Zdroj: TV Pravda

Okresný súd Košice I sa Balčíkom zaoberal už o niekoľko dní po jeho osudnej jazde. Sudca Ľuboš Vereš vtedy rozhodol v skrátenom súdnom konaní. Uložil mu peňažný trest vo výške 600 eur a pre prípad marenia náhradný trest odňatia slobody vo výmere dvoch mesiacov. Zároveň na jeden rok zakázal viesť všetky druhy motorových vozidiel. Balčík sa vtedy proti rozhodnutiu súdu odvolal. Vodičský preukaz nemá od marca 2022, keď mu ho zadržala spomínaná policajná hliadka.

Odvolal sa, potom sa priznal

Na ďalšie pojednávania starosta neprišiel, miesto toho poslal ospravedlnenia o práceneschop­nosti. Napokon na súd eventuálne prišiel a vyhlásil, že je vinný. Preto sa nekonalo ani dokazovanie.

Prokurátorka vtedy v záverečnej reči navrhla obžalovanému peňažný trest a zákaz šoférovania. Balčík svoje konanie opäť oľutoval a povedal, že keby sa dal vrátiť čas späť, konal by úplne inak. Navyše poukázal na to, že akýkoľvek trest by mal nepriaznivé dôsledky pre jeho rodinu, keďže má tri deti a sú odkázané na jeho príjem.

Z funkcie starostu mu plynul príjem približne 2 800 eur mesačne, ako mestský poslanec zarábal ďalších zhruba 700 eur. Balčík so svojimi argumentami nakoniec uspel, sudca uznal obžalovaného vinným, no keďže na to podľa neho boli splnené zákonné podmienky, preto upustil od uloženia trestu. Samotné pojednávanie pred súdom malo postačovať na nápravu obvineného.

Pre zaujímavosť, Balčík je v „civile“ advokátom, no odkedy bol vo funkcii starostu, čiže od 2014, mal výkon advokátskej praxe pozastavený.

Čítajte aj Zadržaný starosta Borinky: Ostáva za mrežami, sudca ho poslal do väzby

Balčík podal odvolanie preto, aby namiesto odsúdenia bez trestu dosiahol podmienečné zastavenie trestného stíhania, teda aby vôbec nebol odsúdený. Z jeho pohľadu to má význam, keďže v takom prípade by neprišiel o vtedy ešte platný mandát a mohol znovu kandidovať. Napokon sa mu to podarilo. V posledných komunálnych voľbách znovu kandidoval a bol opäť zvolený.

Krajskému súdu sa dostal spis až po októbrových voľbách. Súd sa v marci tohto roka na neverejnom zasadnutí priklonil k argumentom prokuratúry. Rozsudok okresného súdu preto zrušil a vec mu vrátil na nové jednanie. Tým by mal byť rozsudok s nejakým trestom, s najväčšou pravdepodobnosťou peňažným. A tiež zákaz šoférovania.

Po súdnej reforme sa Balčíkovým prípadom zaoberá ten istý sudca Ľuboš Vereš, no ide o Mestský súd Košice. Balčík na pondelkové pojednávanie prišiel, pričom očakával, že zrejme padne aj rozsudok. Nemýlil sa.

Súdny kolotoč bude pokračovať

Prokurátor čítal zápis policajnej hliadky z 9. marca 2022 o obmedzení Balčíkovej osobnej slobody. Je v ňom uvedené nielen to, že hliadke nezastavil a unikal, ale aj správanie obžalovaného po zadržaní.

„Vodič kládol aktívny odpor, na jeho zadržanie museli byť použité donucovacie prostriedky, ako aj hmaty a chaty,“ uviedol prokurátor. Policajti potom nasadili Balčíkovi putá. Keďže odmietol „fúkať“, aj test na prítomnosť alkoholu a iných omamných látok, putoval na policajnú stanicu. Tam mal policajtom vulgárne nadávať, vyhrážať sa im, jedného policajta napadol a strhol mu nákrčník.

Balčík na to reagoval tým, že svoj skutok už niekoľkokrát oľutoval. „Nesmierne ma to mrzí, v takejto pozícii som nikdy predtým nebol. Človek vtedy nevie, ako má reagovať. A reaguje tak, že to potom ľutuje. Bolo ot z mojej strany ojedinelé konanie a nesmierne ma to mrzí,“ povedal starosta.

Jeho obhajca Sergej Romža okrem iného dodal, že potrestanie páchateľa nemá byť len zákonné, ale aj spravodlivé. Zároveň trval na pôvodnom postoji – napriek priznaniu viny upustiť od potrestania. presnejšie, aby súd zastavil trestné stíhanie.

Čítajte aj Pre pár eur kruto zavraždil vlastnú starú mamu. Dohoda na 17 rokov bola odsúdenému priveľa, súd mu na oplátku vyrubil omnoho viac

Naopak, prokurátor tiež obhajoval pôvodný postoj – peňažný trest vo výške 600 eur a ročný zákaz viesť akékoľvek vozidlo. V prípade, že by pokutu nezaplatil, alternatívny trest dva mesiace nepodmienečne. Sudca napokon vyniesol verdikt, ktorý potvrdil pôvodný trest požadovaný prokurátorom. Odôvodnil to tým, že odvolací súd zrušil len výrok o treste, nie o vine. Súd preto neakceptoval podmienečné zastavenie trestného stíhania.

Starosta Balčík sa proti rozhodnutiu súdu odvolal a tým pádom bude jeho prípad na súdoch pokračovať. Rozhodnutie súdu ďalej pre denník Pravda komentovať nechcel.