Cestu pri US Steele vytápa voda. Mesto sa doťahuje o vlastníctvo kanála, tvrdí, že na opravu nemá

Táto situácia žiaľ pretrváva dlhé roky, no v súčasnosti ju komplikuje rekonštrukcia jedného zo spomínaných mostov. Kvôli tomu je doprava zúžená do jedného pruhu a riadená semaformi. Môže sa tak stať, že šoféri budú stať v pomerne hlbokej vode. Ak si vôbec na prejazd trúfnu. V čase našej návštevy už bola voda preč, no je len otázkou času a hlavne silného dažďa, kedy opäť zaplaví podjazd pod mostami.

Podľa jedného z vodičov mala ešte v piatok kaluž hĺbku zhruba 20 centimetrov. „Pre majiteľov áut s nižším podvozkom to už nie je sranda. Pre terénne autá, dodávky, či nákladiaky je to ešte v pohode. No teraz je dosť daždivo, stačí krátky intenzívny dážď a môže tu byť pokojne aj pol metra vody,“ hovorí šofér dodávky, ktorý po tejto trase pravidelne premáva.

U. S. Steel: Most je náš, cesta nie

V rámci modernizácie vlastnej dopravnej infraštruktúry si oceliarne U. S. Steel (USS) najali súkromnú firmu na renováciu mosta. „Kvôli realizácii stavby Rekonštrukcia mosta Haniska č. 1 bude na trase Ľudvíkov Dvor – Haniska uzavretý vždy jeden jazdný pruh v dĺžke približne 620 metrov pod železničným mostom. Čiastočná uzávera miestnej komunikácie a osadenie značiek dočasného dopravného značenia boli povolené príslušným OÚ odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Čiastočné obmedzenia potrvajú do 31. decembra 2023. Spoločnosť U. S. Steel Košice ako investor stavby ďakuje za pochopenie a trpezlivosť účastníkom cestnej premávky, ktorí budú touto rekonštrukciou mosta dotknutí,“ informovala manažérka USS pre vzťah s médiami Ľubomíra Šoltésová.

Dodala, že vlastníkom cesty je mesto Košice. „Spoločnosť U. S. Steel Košice viackrát podala pomocnú ruku pri havarijných stavoch, systémové riešenie pretrvávajúceho zlého technického stavu kanalizácie pod mostom však nie je v našej kompetencii,“ dodala Šoltésová.

Vlastníkom spomínanej cesty je skutočne mesto. No košický magistrát jedným dychom dodáva, že na jej opravu momentálne nemá peniaze. Pritom ročný výber daní z nehnuteľností od tamojších podnikateľov predstavuje pre mestský rozpočet príjem na úrovni 2,5 milióna.

Komu vlastne patrí?

Vlastníctvo cesty je jedna vec, no to, kto je majiteľom kanála, je vec druhá. Mesto totiž nemôže investovať do majetku, ktorý mu nepatrí. „Aj napriek tomu, že sme historicky do odvodňovacieho kanála napojení, je potrebné uviesť, že samotná kanalizácia, ktorá odvádza aj vodu z podjazdu nepatrí mestu Košice. To znamená, že zo zákona nie sme oprávnení starať sa o jeho údržbu. Oslovili sme preto listom okresný úrad aby nám určil vlastníka danej kanalizácie,“ informoval Tokarčík.

Dodal, že jediným riešením je vybudovať novú kanalizáciu, ktorá by kapacitne postačovala. "Nové potrubie by bolo nutné meniť v dĺžke stoviek metrov – od najnižšieho bodu v podjazde až po jeho vyústenie pri obci Sokoľany. Naši odborní zamestnanci potvrdzujú, že ak sa otvorí pri kontrolách odvodňovacieho kanála šachta, je vidieť, že v celom jeho profile tečie ľadová voda. A to aj v prípade dlhodobého sucha, čiže je zrejmé, že voda nepochádza z podjazdu. Ak do toho prší, tak kapacita kanála jednoducho nestačí, aby stihla voda z cesty riadne odtekať. Odvodňovací systém začína niekde v priemyselnom areáli, prechádza podjazdom popri ceste a pokračuje ďalej k cestnej odbočke smerom k Centrálnemu prekladisku rúd a potom k spomínaným Sokoľanom.

Pred niekoľkými rokmi mesto a železiarne spojili sily a dali kanalizáciu pod mostami vyčistiť. „Na uvedenú kanalizáciu nie je napojená žiadna prevádzková technológia USSK, ale ide o odvod povrchovej vody z okolia a komunikácie mimo areálu USSK,“ informovala Šoltésová z U. S. Steelu. Nuž a to bolo naposledy, keď sa mesto a železiarne podujali spoločne riešiť problém. V súčasnosti sa nič také nechystá. Magistrát, ani U. S. Steel o tejto téme ani nerokujú.

Zaujímavosťou je, že po zhruba štvrťstoročí právneho sporu o pozemky pod železiarňami s obcou Sokoľany nakoniec vyhrali Košice. Za zhruba 700 hektárov získajú dane vo výške zhruba 2 milióny eur. Starosta Sokolian vníma, že (ne)riešenie problému s kanalizáciou postihuje najviac ľudí, ktorí do U. S. Steelu dochádzajú za prácou. „Ide hlavne o obyvateľov okolitých obcí, nielen Sokolian. Tí, ktorí pracujú v železiarňach chodia práve touto cestou. Teraz patrí Košiciam, je na meste, aby riešilo opravy,“ povedal starosta Sokolian Ľuboš Janke.

Spomínané vyčistenie kanalizácie pred niekoľkými rokmi síce pomohlo, no len na niekoľko mesiacov. Potom sa všetko vrátilo do starých koľají. Šoférom tak zdá sa, zatiaľ neostáva nič iné, len v prípade ak prší riskovať prejazd cez hlbokú mláku, alebo zvoliť obchádzku.