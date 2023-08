Zvrat v kauze prepichnutých pneumatík v Smolníku. Polícia vyšetruje trestný čin, podozrievaného podnikateľa niet

Video Smolník je obec s bohatou baníckou históriou. Jednou z Dominánt námestia v centre je bývalá tabaková továreň, obecný úrad, či Trojičný stĺp. Od penziónu miestneho podnikateľa je to k bývalej tabačke na skok. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

K činu malo dôjsť po tom, ako Barana na festival nepustili, lebo nemal na ruke pásku, ktorá by ho oprávňovala na vstup. Následne sa mal začať prítomným ľuďom vyhrážať, že prereže pneumatiky na autách.

Krátko na to si viacero majiteľov áut na parkovisku skutočne našlo prerezané pneumatiky. Policajti však posudzovali každý prípad auta s prepichnutými pneumatikami osobitne s argumentom, že nie je isté, či to urobil ten istý páchateľ.

Z priestupku trestný čin

„Vozidlá stáli na rôznych miestach parkoviska a zatiaľ sa nám neprihlásil žiadny svedok, ktorý by vniesol viac svetla do prípadu. Máme k dispozícii kamerové záznamy, ktoré sa vyhodnocujú. V prípade, ak sa vyšetrovaním preukáže, že sa skutku dopustila jedna osoba, dôjde k zmene právnej kvalifikácie na trestný čin poškodzovania cudzej veci a páchateľovi hrozí vyšší trest ako za priestupok,“ uviedla koncom júla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Ľady sa ale pohli a polícia prehodnotila svoj postoj. „Po zabezpečení ďalších dôkazov je dôvodné podozrenie, že všetky tieto čiastkové skutky, ktoré polícia dôkladne zadokumentovala, spáchala jedna a tá istá osoba,“ uvádza sa v stanovisku Mésarová. Dodala, že z uvedeného dôvodu došlo k zmene právnej kvalifikácie na trestný čin poškodzovania cudzej veci a vo veci bolo začaté trestné stíhanie.

„Vec prevzal z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa prípadom intenzívne zaoberá. Vo veci sú naďalej vykonávané ďalšie potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu prípadu,“ uzavrela hovorkyňa.

Hneď po incidente sme oslovili aj samotného podozrievaného Radoslava Barana. Keď sme sa dovolali do jeho penziónu, mužský hlas nám tvrdil, že Baran tam nie je. Po tom, ako bolo upresnené, na čo sa chceme opýtať, reagoval stroho slovami: „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ a zložil telefón.

V stredu sme sa boli za ním pozrieť aj priamo v Smolníku. „Baran? No ten tu mal vystrájať počas festivalu, ktorý tu bol nedávno. Má tu penzión, ktorý nedávno zrekonštruoval, podarilo sa mu získať peniaze z eurofondov,“ povedal jeden z miestnych obyvateľov, ktorý chcel ostať v anonymite. Baran je tu vraj známa firma.

Snažili sme sa s ním stretnúť osobne v jeho penzióne. Zvonku nemá označenie, ani názov. Dvere boli zamknuté a dnu ani náznak nejakého pohybu. Aj na dvore, ktorý patrí penziónu, bolo prázdno. Pri vchode je tabuľa, ktorá oznamuje, že rekonštrukcia je financovaná z eurofondov. Názov projektu je „Rekonštrukcia objektu pre šport a oddych v obci Smolník.“

Webové stránky zariadenia Villa Zara, ktorej označenie na mape zodpovedá budove bez mena, napriek tomu naďalej ponúkajú ubytovanie, ukazujú fotky luxusných izieb, wellnessu, či vínnej pivnice. Umožňujú aj rezerváciu ubytovania. To je ponúkané aj cez medzinárodný portál Booking.com, kde si za apartmán pýtajú cez 260 eur za noc bez raňajok.

Svedkovia a fotka ako dôkaz

Na incident upozornil aktivista Jakub Pohle, ktorý na festivale vystúpil s prednáškou. „Na vstupe sa istý miestny grobian po tom, čo ho bez pásky nevpustili do areálu vyhrážal, že ide prerezávať gumy a čuduj sa svete, gumy nakoniec skončili prerezané a jeho auto je nafotené ako uniká z miesta činu. Akurát čakáme na policajtov (už druhých a dokopy sú to hodiny) aby to zdokumentovali,“ uviedol Pohle na sociálnej sieti.

Foto: Boris Macko Smolník pohľad na obec Pohľad na niekdajšiu banícku obec Smolník z kopca v smere od Štósu.

Ukázal aj na možného páchateľa. Podľa Pohleho má ísť o spomínaného Barana, ktorý je majiteľom miestneho luxusného penziónu. „O nejakých dvadsať minút po tom, čo bol vyvedený z areálu sa môj šofér spiaci v aute zobudil na čudné zvuky, len aby zistil, že nám niekto na aute práve prepichol gumu. A nielen na našom aute, ale aj na ďalších deviatich. Môj šofér videl z miesta činu utekať človeka v rovnakom tričku, ako mal na sebe Baran. O pár minút z penziónu, ktorý patrí Baranovi, ufujazdil jeho bavorák, pričom skoro zrazil jedného z organizátorov,“ upresnil Pohle tvrdiac, že organizátori majú k dispozícii ako fotku jeho auta unikajúceho z miesta činu, tak video Baranovho správania.

Aktivistovi sa prístup polície od začiatku nepozdával. Pohle spochybnil aj tvrdenie polície, že s ďalšími poškodenými sa nepodarilo skontaktovať. „Polícia klame. S ďalšími poškodenými sa skontaktovať sami ani len nepokúsili. Rovno to hodili na nás, s tým, že nájdite ich, my na toto nemáme čas, lebo nám končí služba. Druhá privolaná hliadka rovnako nula bodov. Nulová ochota, zasa len, my nevieme vyhľadať podľa ŠPZ, nájdite tých ľudí vy, alebo nám zavolajte, keď konečne prídu k autu. Poškodené autá parkovali na jednom mieste, nie na viacerých,“ dodal Pohle. Dodal, že všetky autá, ktoré boli poškodené, stáli na pozemku, ktorý bol na tento účel prenajatý od obce. A to rovno pred Baranovým penziónom. „Doslova dva metre. Poškodené autá stali vedľa seba, jedno vedľa druhého,“ tvrdí Pohle.

Obec Smolník v okrese Gelnica má bohatú banskú históriu. Okolo sú husté lesy a pekná príroda. Je tu niekoľko reštaurácií a penziónov. Blízko je jazero Úhorná – bývalý tajch a klimatické kúpele Štós. Pre tých, ktorí hľadajú na oddych pokojné miesto je to dobrý tip. Nie je tu veľký ruch a turistov pomenej. No dá sa tu ubytovať aj najesť, či dať si kávu.

Festival 66 hodín sa konal v priestoroch bývalej tabakovej továrne v Smolníku. Tabačka fungovala od roku 1787, vyrábali sa tu ručne šúľané cigary. V najlepších časoch tu pracovali stovky ľudí. Brány továrne sa zavreli v roku 2008. Pre zaujímavosť, v areáli tabakovej továrne bolo kedysi aj javisko, ktoré je už tiež minulosťou.