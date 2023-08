Sľubujú ľuďom nový zdroj tepla aj elektriny, domáci sa však búria. Proti výstavbe spaľovne v Drienove chystajú referendum

Poslanci proti výstavbe spaľovne v Drienove Video Zľava Adriana Pristaš, členka komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia poslanec, predsedníčka komisie Veronika Muška a ďalší člen komisie Peter Sosa ku krokom, ktoré podniknú proti zámeru výstavbe spaľovne. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Spaľovňa má slúžiť na tzv. energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Nerecyklovateľný komunálny odpad, či veľkorozmerné odpady, ktoré by inak končili na skládke, by mal meniť na elektrinu a teplo pre domácnosti. Postaviť ju chcú v areáli bývalej kafilérie v katastri obce Drienov a projekt má znížiť zaťaženosť skládok komunálnym odpadom z prešovského regiónu vrátane mesta Prešov.

Fungovať má na báze technológie s roštovým systémom spaľovania. V zámere sa uvádza, že zariadenie na energetické zhodnocovanie inak nevyužiteľného zmesového odpadu má mať ročnú kapacitu 95-tisíc ton zhodnoteného zmesového komunálneho odpadu. Celkové náklady na vybudovanie predstavujú približne 100 miliónov eur a predpokladá sa vytvorenie zhruba 55 stálych pracovných miest. Spomínaná firma však nemá internetovú stránku a okrem adresy ani žiadne kontaktné údaje.

Pôvodný termín začatia výstavby bol rok 2020. Neskôr sa posunul na rok 2023. Termín zahájenia prevádzky je plánovaný na rok 2027. Podľa záverov hodnotenia, ktoré spracovala spoločnosť Enpro Consult, s. r. o., Bratislava, ktorá predložila i zámer výstavby, je na základe výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie predložený variant odporúčaný na realizáciu.

Na ministerstve ich odbili

A práve toho sa starostovia a obyvatelia okolitých obcí obávajú. „Prvý raz sme sa o zámere postaviť tu spaľovňu dozvedeli pred zhruba piatimi rokmi. Ešte vtedy sme prijali uznesenie, z ktorého je úplne jasné, že spaľovňu tu nechceme. A u starostov dotknutých okolitých obcí platí ten istý postoj. V regulatívoch sme zamietli akékoľvek spracovanie odpadu. Momentálne prebieha posudzovanie vplyvov na životní prostredie. Zatiaľ čakáme, lebo nevieme, ako to dopadne,“ uviedol starosta Drienova Peter Tomko. Ďalšími zapojenými obcami sú Petrovany, Drienovská Nová Ves a Ličartovce.

Na ministerstve životného prostredia boli osobne. No pracovníčka ich mala odbiť. „Povedala, že si naštuduje spis a potom sa vyjadrí. Že to s nami nebude rozoberať a ona nevidí dôvod nás informovať. „Za našu obec môžem povedať, že spaľovňu nechceme. Je tu otázka životného prostredia, nie je vyriešený ani tranzit. Ďalej požiarne predpisy a celkovo fungovanie spaľovne. Sme jednotne proti,“ povedal starosta Petrovian Peter Hatok.

„V auguste 2022 sme mali verejné prerokovanie zámeru. Boli tu obyvatelia dotknutých obcí, aj niektoré ochranárske organizácie. Najviac dotknutá by bola Drienovská Nová Ves. Na naliehanie predstúpil pred verejnosť aj zástupca firmy SLOR, ktorý nevedel odpovedať na otázky verejnosti ani ekológov. Nevedel zodpovedať na to, či to má, alebo nemá dopad na životné prostredie. Bolo tam veľa nezodpovedaných otázok, ktoré nám doteraz nikto nevysvetlil,“ dodal starosta Drienova.

Bývalá kafiléria v Drienove Video Z bývalej kafilérie pri Drienove sú dnes už len ruiny. Dnes už pomaly nikto nevie, aké "prekvapenia" ešte ukrýva. Na jej mieste má vyrásť spaľovňa odpadu. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Nemali by dosť „vlastného“ odpadu

„Naše združenie 30 obcí Eko Torysa separuje odpad. Teraz sme na hodnote 57 percent. Potom aký komunálny odpad a odkiaľ tam chcú separovať? Čo sa dá, separujeme a komunálneho odpadu bude čoraz menej. Odkiaľ budú voziť ten odpad, keď pomerne blízko je veľká spaľovňa v Košiciach? Obávame sa, že ho budú voziť zo zahraničia. Navyše v prípade, že by spaľovňa predsa len fungovala, najviac by to zasiahlo nás. Sme v akomsi lieviku, nižšie a spolu s Ličatrovcami by nás splodiny zasiahli,“ argumentuje starosta Drienovskej Novej Vsi Jaroslav Brozman s tým, že k areálu bývalej kafilérie je to od nich vzdušnou čiarou len niekoľko sto metrov. „Podľa toho, čo som pozeral v zámere by mali spaľovať dvakrát toľko, ako košická spaľovňa. Takže je naozaj otázne, odkiaľ ten odpad dovezú,“ pridal sa starosta Ličartoviec Pavol Jurko.

Proti výstavbe spaľovne bojujú aj obecní poslanci z Drienova. Po petícii, v ktorej minulý rok vyzbierali 1100 podpisov, považujú za ďalší krok vyhlásenie miestneho referenda. „Vyvinuli sme už dosť veľké úsilie na to, aby sme sa vyjadrili aj v mene občanov, ktorí tu spaľovňu nechcú. Miestne referendum chceme, aby bolo v zmysle ústavy a zákona presne v deň parlamentných volieb. Rozhodla som sa opäť ísť cestou petície, pri ktorej stačí, aby ju podpísalo 30 percent miestnych voličov. To stačí na vypísanie referenda. Podarilo sa nám získať 615 podpisov, čo je viac, ako bolo treba. Už sme ich predložili obecnému úradu a plynie lehota 90 dní, dokedy sa musí referendum konať,“ vysvetlila miestna poslankyňa a aktivistka Veronika Muška. Verí, že miestni obyvatelia neostanú ľahostajní a vyjadria svoj názor na spaľovňu. „Chceme dať najavo verejnosti, aj tým, ktorí sú za zámerom výstavby spaľovne, že ju tu nechceme,“ dodala.

Aký bude ďalší osud bývalej kafilérie?

Snažili sme sa skontaktovať aj s majiteľom areálu bývalej kafilérie, či nemá informácie o tom, že na jej mieste má stáť spaľovňa, no zatiaľ sa nám to nepodarilo. Vchod do bývalej kafilérie je v súčasnosti zamknutý, no cez chýbajúce oplotenie sa tam dá dostať. Na bráne je oznámenie, že objekt je sledovaný kamerovým systémom.

Kafiléria skončila svoju činnosť pred vyše 20 rokmi a za ten čas areál výrazne schátral. Podľa miestnych sú tam stále environmentálne záťaže. Obávajú sa, že aj keby boli kvôli výstavbe zlikvidované, spaľovňa by produkovala ďalšie. Neveria tomu, že filtre by odstránili všetky splodiny. Blízko je aj chránené vtáčie územie aj rieka Torysa. Čosi vyše kilometra je od roku 1981 národná prírodná rezervácia Gýmešský jarok. Nachádza sa v katastrálnom území obce Drienov na rozlohe 20,62 ha.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zatiaľ veľa svetla do toho, v akom štádiu je posudzovanie zámeru, nevnieslo. Hovorca MŽP Tomáš Ferenčák uviedol, že vzhľadom na to, že ide o živé konanie, je stanovisko stručné. „MŽP SR v rámci vypracovania záverečného stanoviska v súčasnosti vyhodnocuje množstvo doručených pripomienok, rozsiahly odborný posudok a aj vyjadrenia k odbornému posudku. Právo verejnosti vstupovať do procesov je garantované aj medzinárodnými dohovormi,“ píše sa v stanovisku, ktoré poskytol hovorca. Zatiaľ je okolo možnej výstavby spaľovne ticho, obyvatelia spomínaných obcí čakajú na to, dokedy.