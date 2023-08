V Senici sa buchli po vrecku. Prvákom prispeje mesto 100 eur, no nie každému

Je to dva- až trikrát viac ako prispievajú viaceré bratislavské mestské časti. Mnoho samospráv však takúto pomoc rodinám neposkytuje vôbec. Seničanka Hana (43) už od mája chystá výbavu pre svojho syna, ktorého v septembri vypraví do školy po prvýkrát.

„Príspevok vnímam veľmi pozitívne, pretože sto eur pokryje tu najväčšiu položku, ktorú treba kúpiť v rámci výbavy, a to je školská taška. Keď k tomu pripočítam príspevok od štátu a niečo prispejú aj rodinní príslušníci, tak v mojom prípade ma to nebude stáť takmer nič,“ približuje. Uvedomuje si, že ide o dobrú vôľu samospráv, ktoré nemajú peňazí nazvyš.

Video Zdroj: TV Pravda

S nákupom školských potrieb začali v predstihu. Ako prvú zadovážili synovi školskú tašku. Vyšla ju okolo 80 eur. „Každý mesiac postupne kupujeme časť potrieb,“ približuje svoju nákupnú stratégiu mamička budúceho školáka. V auguste už len dolaďujú nákup tenisiek a prezuviek.

Ako Hana dodáva, snažili sa nekupovať zbytočne veľa vecí. Rátajú s tým, že počas prvých týždňov bude ešte treba niečo dokúpiť. Odhaduje, že celá výbava ju vyjde približne 250 eur. Štát poskytuje rodičom prvákov jednorazovo sumu 110 eur, ktorú dostanú automaticky spolu so 60-eurovým prídavkom na dieťa. V októbri tak môžu počítať so 170-timi eurami, ktoré budú vyplácať úrady práce.

Seničanka Ľubica (37) je mamičkou dvoch chlapcov. Mladší z nich bude onedlho prvákom. „Sto eur je výrazná pomoc,“ pochvaľuje si jednorazový príspevok od mesta, o ktorý môže požiadať. Aj v tomto prípade začali školskou taškou za 80 eur. „Bol to narodeninový darček,“ spresňuje Ľubica.

Ďalšie pomôcky sa snaží nakupovať po častiach. „Nedokážem to finančne utiahnuť naraz,“ vraví. Nejaké veci už zabezpečila. Ide najmä o také, o ktorých podľa staršieho syna vedela, že ich bude budúci prvák potrebovať. Teraz už má aj zoznam prváckych pomôcok, ktorý je dostupný na webe základnej školy.

Do papiernicva v centre Senice mieria rodičia či starí rodičia vo väčšom počte od minulého týždňa. „Dnes sme tu mali asi tri nákupy pre prvákov,“ približuje predavačka Elena. Ako dodáva, rodičia budúcich školákov začínajú s nákupom o čosi skôr ako v prípade starších detí. Mnohí z nich prichádzajú s presným zoznamom.

Viacerí rodičia zvyknú najmä školskú tašku, ktorá je najdrahšou položkou, vybaviť v predstihu. „Zvyknú ju kupovať okolo Vianoc a potom po Veľkej noci, keď si deti vyšibú nejaké peniaze,“ spresňuje. Ďalší rodičia vyberajú školskú tašku až spolu s ďalšími pomôckami pred nástupom do školy.

Cena tašiek pre prvákov, ktoré v papiernictve ponúkajú, sa pohybuje okolo 70 eur. Druhou najdrahšou položkou je peračník. Jeho cena sa pohybuje v rozmedzí od 6 do 20 eur, podľa toho, či ide o jednoduchú alebo prepracovanejšiu verziu. Cena školských pomôcok pre prváka vrátane školskej tašky sa podľa Eleny pohybuje okolo 150 eur. V tom však nie sú zahrnuté prezuvky či úbor na telesnú výchovu.

Zaujímavosťou je, že v senickom papiernictve zvyknú nakupovať aj rodičia z Bratislavy. „V okolí majú chalupy či chaty. Niektorí sem chodia nakupovať pravidelne. Podľa ich slov tu nakúpia lacnejšie ako v hlavnom meste,“ prezrádza predavačka.

Foto: Žaneta Mikulíková škola, školské pomôcky, príspevok, mesto, Senica Na nákup školských pomôcok pre vnuka vyrazila z obce Čáry aj Jana (57). Podarilo sa jej získať všetko, čo mala na zozname. Pri pokladni zaplatila 55 eur.

V senickom papiernictve hľadala školské pomôcky aj Jana (57) so svojim vnukom Miškom, ktorý nastúpi do druhej triedy v obci Čáry. Do košíka vkladala veci podľa zoznamu, ktorý mala uložený v telefóne. Občas niečo prekonzultovala telefonicky s rodičmi alebo si nechala poradiť od predavačky.

„Máme to všetko,“ zhodnotila po finálnej kontrole zoznamu. Počas blokovania si ešte spomenula na niekoľko vecí. „Pre istotu aj farebné papiere. U nás nie je papiernictvo, tak nech to máme doma,“ vysvetľuje. Za nákup vrátane nového peračníka zaplatila 55 eur. Z papiernictva sa chystali na nákup botasiek.

Príspevok pre prváka poskytuje mesto Senica už druhý rok. „Zaviedli sme to vlani, keď štát navrhoval zrušenie jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa v sume 100 eur vyplácaného za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy,“ približuje Lucia Vajdová z Mestského úradu v Senici.

Hoci napokon štátny príspevok zrušený nebol, v Senici sa ho rozhodli ponechať. „Vedenie mesta si uvedomuje neustále sa zvyšujúce náklady rodín. Len cena kvalitnej školskej tašky sa blíži k sume 100 eur. K tomu treba pripočítať aj náklady na ďalšie pomôcky,“ podotýka Vajdová. V školskom roku 2023/2024 nastúpi do prvého ročníka zhruba 255 detí.

„Príspevok má motivovať ľudí žijúcich v Senici, aby sa tu prihlásili k trvalému pobytu,“ hovorí o hlavnom cieli Peter Pastucha, mestský poslanec a predseda komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti. Príspevok je totiž viazaný na trvalý pobyt v meste a treba oň v stanovenom termíne požiadať.

Štatistiku o počte ľudí bez trvalého pobytu mestský úrad nemá. „Vnímame však množstvo ľudí, ktorí tu bývajú v podnájme,“ dodáva Vajdová. Vedenie mesta zároveň počíta s tým, že do Senice prídu pracovať a bývať ďalší ľudia. Spájajú to s novým investorom, ktorý má zamestnávať 800 ľudí.