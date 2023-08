Prudký nárast migrantov v Banskej Bystrici vyvoláva obavy. Máme to pod kontrolou, tvrdí polícia

Potulujú sa najmä v časti Radvaň a v okolí tamojšieho supermarketu. Väčšiu skupinu migrantov si ľudia všimli aj na jednom zo sídlisk. Miestni z toho nemajú dobrý pocit. Utečenci, prevažne zo Sýrie, síce nikomu neublížili, no zanechávajú neporiadok. Podľa samosprávy ich v ostatných týždňoch prichádzali do mesta desiatky denne. Situáciu, spolu s políciou, monitorujú. „Bezpečnosť obyvateľov je našou prioritou,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Horúcou témou v meste pod Urpínom sú v ostatných týždňoch migranti. Vídať ich na viacerých uliciach, no najmä na sídlisku v Radvani. Keď sme sa tam išli pozrieť, na žiadnych sme nenatrafili, ale pani v stredných rokoch nám potvrdila, že osobne videla pred panelákmi viacerých utečencov.

O migrantoch v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

„Zvlášť pútala pozornosť skupina zhruba pätnástich ľudí, ktorí pred bytovkami aj spali. Prehrabávali kontajnery a nechávali za sebou bordel. Susedom najviac prekážalo, že v okolí vykonávali aj potrebu,“ povedala žena, ktorá sa predstavila ako Andrea. „Nikomu neublížili, boli pokojní. Vedeli sme, že nie sú tunajší, lebo nám nerozumeli. Ďalšou indíciou boli ženy zahalené v šatkách,“ priblížila. Najhoršie podľa nej bolo, že mali so sebou aj malé deti. „Bol to smutný pohľad, majú to ťažké,“ mieni.

Migrantov v ostatnom období mnohí vídajú aj pri supermarkete Tesco. „Zrejme to súvisí s tým, že neďaleko, na Sládkovičovej ulici, je cudzinecká polícia. Odtiaľ to sem majú len kúsok,“ vysvetlil nám Vladimír, ktorého sme zastihli cestou na nákup. „Chodia sem v skupinkách – šiesti, siedmi, niekedy aj vo väčšom počte,“ objasnil. V ľuďoch podľa neho vzbudzuje pohľad na utečencov obavy. „Niektorí sem prišli oprávnene, iní nie. Sú aj takí, čo to využívajú, ťažko to posúdiť. Podľa pleti ide o ľudí z tretích štátov,“ uzavrel.

Najviac ich vraj vídať v skorých ranných alebo vo večerných hodinách. „Niektorí si pýtajú aj peniaze, prípadne niečo pod zub. Väčšina z nich sa ale neodváži prihovoriť. Asi im to nedovolí jazyková bariéra,“ myslí si mladý muž s menom Štefan. „Mne neprekážajú, veď nikomu nič neurobili,“ povedal a vošiel do obchodu.

Napätie a neistota

Hovorkyňa banskobystrickej samosprávy Dominika Adamovičová uviedla, že podľa reakcií obyvateľov na sociálnych sieťach pociťujú miestni napätie, neistotu a potenciálne nebezpečenstvo.

„Štátna polícia, v súčinnosti s mestskou, doteraz nezaznamenala žiadny incident, priestupok, trestný čin či akékoľvek protiprávne konanie. Aj vzhľadom na to však pretrváva zvýšený výkon a hliadková činnosť štátnych či mestských policajtov počas denných aj nočných služieb,“ povedala Adamovičová. Ozrejmila, že „muži zákona“ sa zameriavajú najmä na exponované lokality. „Zároveň sú obyvateľom nepretržite k dispozícii na známych telefónnych číslach 158 a 159,“ podotkla.

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko zdôraznil, že ich mesto je tolerantné, no bezpečnosť obyvateľov musí byť prioritou. Potvrdil, že v uplynulých týždňoch je v meste evidovaný zvýšený pohyb migrantov. „Ide zhruba o 30 až 40 ľudí denne, predovšetkým z krajín tretieho sveta ako Sýria či Afganistam, kde prebieha vojenský konflikt. Zdržiavajú sa tu jeden, maximálne dva dni. Dôvodom je migračná trasa do západnej Európy,“ podotkol. Pripomenul, že na území mesta sídli riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície, ktorého úlohou je riešenie nelegálnej migrácie. Práve to je príčinou zvýšeného pohybu utečencov v tamojších uliciach.

„Zdržiavajú sa najmä v časti Radvaň, konkrétne v okolí Tesca, na Sládkovičovej, Radvanskej a Bernolákovej ulici, ako aj v centre mesta. Po absolvovaní administratívneho procesu v týchto miestach pokračujú ďalej do západnej Európy,“ zopakoval. Nosko vysvetlil, že vzhľadom na vojnu v ich domovských krajinách sa im v zmysle zákona o pobyte cudzincov umožňuje zotrvať na území Slovenskej republiky počas trvania prekážok ich administratívneho vyhostenia.

„Po vydaní potvrdenia, ktoré ich oprávňuje zdržiavať sa na Slovensku legálne, sú migranti prepustení. Následne pokračujú vo svojich migračných trasách,“ doplnil.

Banskobystrickí mestskí policajti na sociálnych sieťach oznámili, že pri samotnej kontrole nezaznamenali protispoločenské správanie uvedených osôb. „Na prípadné zistenia znečistenia v mieste ich výskytu sú upozornení a neporiadok si vyzbierajú,“ tvrdia.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Tesco, Banská Bystrica Tesco v Banskej Bystrici je jedným z miest, v blízkosti ktorého vídať skupinky utečencov.

Smerujú do Nemecka

Človek blízky polícii nám prezradil, že po zadržaní a zaregistrovaní utečencov dostane každý doklad, prepustia ho a potom si ide po svojej línii, kam chce. Či sú naozaj najmä zo Sýrie, je však otázne. Prichádzajú totiž bez osobných dokumentov, takže môžu byť z rôznych krajín. Mnohí vraj zhodne uvádzajú, že sú narodení 1. 1. a prichádzajú zo Sýrie, prípadne z Afganistanu.

Isté je, že počet utečencov evidovaných v meste pod Urpínom „vyskočil“ až päťnásobne. Krajské policajné riaditeľstvo v Banskej Bystrici nám poskytlo štatistiku, ktorá to dokazuje. Kým v januári ich „odchytili“ 304, v ďalších mesiacoch sa to takmer stále zvyšovalo. Február ich má „na konte“ 326, marec 495, apríl 566, máj 722, jún 683, júl až 1 537. V aktuálnom mesiaci, do 10. augusta, ich zatiaľ evidujú 582.

A ako je to v rámci celého Slovenska? Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová objasnila, že celkový počet štátnych príslušníkov tretích krajín evidovaných v rámci štatistickej podkategórie sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy je od začiatku tohto roka do 16. júla na úrovni 13 750. Až v 96,26 percentách ide o ľudí zo Sýrie.

„Banskobystrický kraj je v uvedenom období, z hľadiska počtu evidovaných cudzincov (3 822), na druhej priečke a to po Nitrianskom kraji (5 755),“ ozrejmila Bárdyová. „Nelegálna migrácia je síce na vzostupe, no napriek tomu polícia neeviduje narušenie verejného poriadku zo strany cudzincov,“ potvrdila. Podčiarkla, že v prípade oznámenia na linku polície sú pripravení hneď konať.

„Situáciu pozorne monitorujeme a podnikáme kroky tiež na medzinárodnej úrovni, aby sme dostali tento problém do povedomia aj v Európskom spoločenstve,“ poznamenala s tým, že riešiť to je možné len spoločne a systematickými krokmi v rámci celej Únie.

„Cudzinci sú si vedomí faktu, že v prípade akéhokoľvek narušenia verejného poriadku sa môžu nálady voči nim v krajine zmeniť a tým im môže byť zabránené v ich ceste do západnej Európy. Slovensko nepovažujú za cieľovú krajinu – iba za tranzitnú na ich ceste do Nemecka. V súčasnosti je to takmer 97 percent prípadov,“ podotkla hovorkyňa. Zdôraznila, že policajný zbor si napriek vysokým číslam poctivo plní svoje úlohy v oblasti lustrácie aj evidencie v medzinárodných pátracích systémoch, vrátane odoberania odtlačkov prstov. „V prípade, že by cudzinec predstavoval hrozbu pre vnútornú bezpečnosť Slovenskej republiky, sme pripravení v tejto veci konať,“ upozornila.

Prijaté opatrenia posilnené kontroly nelegálnej migrácie v oblasti slovensko-maďarskej hranice (na obidvoch stranách)

vyslanie príslušníkov Policajného zboru do Maďarska na posilnenie kontroly vonkajších hraníc

vyslanie príslušníkov Policajného zboru do operácií agentúry Frontex

podpora Ozbrojených síl Slovenskej republiky

spoločné hliadky vo vlakoch a na diaľnici D2 s Českou republikou

opatrenia na spoločných hraniciach s Rakúskom

policajná spolupráca na úseku boja proti organizovanej nelegálnej migrácií a prevádzačstvu

Slovensko ich neláka

Bárdyová prízvukuje, že všetky osoby, ktoré nelegálne prekročili hranice, preverujú vo vnútroštátnych a európskych informačných systémoch. „Okrem nich využívame aj ďalšie mechanizmy, vďaka ktorým vieme spoľahlivo zistiť krajinu pôvodu. Väčšinu cudzincov tvoria štátni príslušníci Sýrie, ktorí sú v zmysle platnej európskej legislatívy nevyhostiteľní, lebo v ich domovskej krajine sú vojnové konflikty a nie je možné ich tam navrátiť,“ povedala. Spresnila, že najčastejšie sa pokúšajú nelegálne prekročiť štátne hranice na trase zo západného Balkánu.

„Ich trasa smeruje cez Maďarsko, zväčša z územia Srbska, v menšej miere z Rumunska. Cez Slovensko idú do cieľových krajín, ktorými sú najmä Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Holandsko,“ vymenovala. Doplnila, že cudzinci u nás o azyl nežiadajú a odmietajú zostať na našom území.