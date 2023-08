Donovaly sú úplne uzavreté, no niektorí šťastlivci sa aj tak „prešmykli“

Dva dni je cesta cez inak frekventované Donovaly úplne uzatvorená. Dôvodom je výstavba lávky pre peších ponad hlavný ťah priamo v obci. Išli sme sa pozrieť, ako to tam vyzerá a či naozaj vodiči týmto úsekom neprejdú. Väčšina z nich rešpektovala dopravné značenie so zákazom vjazdu, no niektorí sa dostali až ku „konečnej“, teda k miestu stavebných prác, a „prešmykli“ sa na ružomberskú či banskobystrickú stranu.

Na opravy ciest či mostov na trase medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, ktoré spôsobia viac ako hodinové zdržania, upozornili policajti už v polovici júla. Najkritickejšie úseky sú riadené svetelnou signalizáciou, pričom sa tvoria kolóny. Trvať to má minimálne do konca roka. Napriek „čiernym scenárom“ tam ale dopravná situácia doteraz nebola nijako zvlášť „vyhrotená“. Zrejme je za tým včasná informovanosť a každý, kto správy o cestách cez Donovaly „zachytil“, a nutne týmto úsekom prechádzať nemusí, vyberie sa radšej iným smerom.

Neprejazdné Donovaly Video Zdroj: TV Pravda

Bez kontrol

Teraz by tadiaľ nemal prejsť, okrem vozidiel stavby, nikto. Horský priechod Donovaly totiž na dva dni, v utorok a stredu, úplne uzavreli. Na situáciu opäť upozornili banskobystrickí policajti s dostatočným predstihom.

„Keďže aktuálny stav cestnej komunikácie a mostných objektov si vyžiadal rozsiahlejší rekonštrukčný zásah, musíme všetci rátať s dopravnými obmedzeniami,“ zopakovali policajti v oznámení na sociálnych sieťach. „Ak pôjdu práce podľa predpokladu a, samozrejme, bude priať počasie, úplná uzávierka bude 15. a 16. augusta,“ spresnili. Zároveň pripomenuli, že potrebné je zvoliť iné, obchádzkové, trasy – cez horské priechody Šturec alebo Čertovica.

Ako to vyzerá priamo na Donovaloch, sme sa išli pozrieť v utorok doobeda. Na ich uzáveru poukazuje dopravné značenie už od Banskej Bystrice. Každú chvíľu sme natrafili na „tabuľku“ upozorňujúcu, že spomínaný úsek je neprejazdný. Nechýbali ani smerníky na obchádzkové trasy či značky so zákazom vjazdu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Donovaly, cesta, uzávera, karavan Poľský karavan už neprešiel – musel sa otočiť.

Počas cesty do nášho cieľa sme očakávali, že bude úplne „vyľudnená“. Hoci bola podstatne menej frekventovaná, pred nami aj za nami sme si všimli niekoľko áut. S niečím podobným sme počítali, lebo obyvatelia Donovál a Starých Hôr, tiež ľudia s ubytovaniami do hotelov či apartmánov, sú púšťaní bez problémov. Nevšimli sme si však, že by to niekto kontroloval. Policajtov sme zbadali len v jednom civilnom aute, ktoré stálo neďaleko Starých Hôr. Tí však len sedeli v aute, z ktorého pozorovali okolie.

Mali šťastie

Postupne, ako sme sa blížili k miestu s uzáverou, sme čakali, že autá pred nami aj za nami niekam odbočia – k domu, penziónu či hotelu. Na naše prekvapenie sa tak nestalo a niekoľko ich „neprejazdným“ úsekom prešlo. Dá sa povedať, že bez problémov sa dostali na ružomberskú stranu. Z obidvoch smerov tam „prefrčalo“ aj niekoľko motoriek.

Keď sme neďaleko odparkovali, dali sme sa do reči so zamestnancom jedného z tamojších zariadení. Predstaviť sa nechcel, no opísal situáciu, ktorú tam pozoroval už od rána. „Som prekvapený, že teraz tie autá prešli, lebo predtým som videl, že minimálne desať ich otočili a museli sa vrátiť k obchádzke,“ povedal. Väčšinou podľa neho takto zablúdia šoféri so zahraničnými ešpézetkami. „Predsa len sa tu trochu ťažšie orientujú,“ mieni.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Donovaly, cesta, lávka pre peších Stavba lávky pre peších uzavrela donovalskú cestu na dva dni.

Priamo na stavbe sme zastihli človeka, ktorý na situáciu dohliadal. Tiež sa čudoval, že niekoľko áut sa tadiaľ „prešmyklo“, no zdá sa, že k tomu došlo vo chvíli, keď si na moment musel odbehnúť. Asi teda mali šťastie.

„Z obidvoch strán to kontrolujú policajti, kamióny sa sem určite nedostanú. Tie hneď otáčajú,“ priblížil. Spomenuli sme si pritom na hliadku v civilnom aute, ktorá asi riešila takéto prípady. Slová muža, s ktorým sme hovorili, potvrdzoval fakt, že za celý čas sme na dotknutom úseku nenatrafili ani na jeden nákladiak. Kým sme sa rozprávali, posádky niekoľkých áut už mali smolu – museli sa otočiť a odísť. Takýchto „zblúdilcov“ však v týchto dňoch asi bude viac.