Hľadá sa nový riaditeľ košického dopravného podniku. Čas je do konca septembra

Košický magistrát si ale dáva načas. Primátor mal v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z 13. júna 2023 vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa DPMK do 60 dní. Nakoniec to mesto tesne stihlo. Ale prečo na poslednú chvíľu? „V zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva sme 14. augusta zverejnili na webe mesta a portáli profesia.sk oznam o vyhlásení výberového konania na post generálneho riaditeľa DPMK, do ktorého sa záujemcovia môžu prihlásiť v termíne do 29. septembra 2023. Obdobný postup sme zvolili aj v marci 2021, keď bol vyhlásený konkurz na hlavného architekta mesta,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

„Keďže aj tentoraz chceme, aby sa informácia o výberovom konaní dostala k čo najväčšiemu počtu potenciálnych uchádzačov, plánujeme v nasledujúcich dňoch zverejniť tento oznam aj na ďalších komunikačných kanáloch mesta ako mesačník a web novín V skratke,“ dodal hovorca s tým, že mesto zvažuje aj inzerciu v niektorom z celoslovenských ekonomických médií, resp. uverejnenie oznamu na sociálnej sieti Linkedin.

Funkciu generálneho riaditeľa dočasne vykonáva riaditeľ riadenia dopravy DPMK Roman Danko. Ešte v júni avizoval, že chce pokračovať v už rozbehnutých aktivitách, ktoré zahŕňajú získanie peňazí na nákup nových autobusov a električiek. „Zatiaľ neviem potvrdiť, ani vyvrátiť svoju účasť vo výberovom konaní na generálneho riaditeľa DPMK. Uvidím, premyslím si to,“ komentoval Danko v júni otázku, či sa bude uchádzať o miesto generálneho riaditeľa DPMK. V týchto dňoch je na dovolenke v zahraničí, no podľa našich informácií sa zatiaľ stále nerozhodol. Podobne ako ostatní prípadní kandidáti má čas do 29. septembra, keď sa výberové konanie uzavrie.

Dodržiavanie predpisov aj nepopulárne opatrenia

Nový generálny riaditeľ DPMK má mať podľa ponuky zverejnenej na portáli profesia.sk plat 4000 eur plus príplatok za výkon funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti. Flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov. Napokon, ako predstaviteľ vrcholového manažmentu spoločnosti a štatutár spoločnosti – člen predstavenstva DPMK bude zodpovedný za riadenie a chod chod podniku.

Aké sú ďalšie požiadavky na kandidátov? Majú mať schopnosť identifikovať podnikateľské a obchodné príležitostí, tvoriť, predkladať a vykonávať stratégie rozvoja spoločnosti. Ďalej predkladať a realizovať obchodné, investičné a finančné plány spoločnosti, zodpovednosť za obchodné výsledky, hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických plánov. Budúci generálny riaditeľ bude zodpovedať za začlenenie spoločnosti do integrovaného dopravného systému. Zaujímavou požiadavkou je spôsobilosť na realizáciu neodkladných nepopulárnych opatrení. Zároveň bude musieť predložiť „Stratégiu rozvoja podniku“ v rozsahu maximálne do 10 strán formátu A4.

Koľkí sa prihlásia?

Keďže výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa je ešte čerstvé, ťažko povedať, koľko kandidátov sa prihlási. Podľa mestského poslanca a člena predstavenstva DPMK Michala Djordjeviča musí byť budúci generálny riaditeľ predovšetkým odborne zdatný a dobrý krízový manažér s ekonomickým, alebo právnickým vzdelaním a zároveň silná osobnosť.

„Viem si predstaviť aj zotrvanie pána Danka, ktorý je dočasne poverený riadením DPMK. V dopravnom podniku je dlhé roky a má skúsenosti. Ak by sa prihlásil, bol by jeden z horúcich kandidátov,“ myslí si Djordjevič. Napriek tomu ale nie je veľký optimista. „Zdanlivých 4000 eur v hrubom nie je pre špičkového manažéra veľká suma. Lebo na generálneho riaditeľa bude vyvíjaný veľký tlak médií, ľudí a v neposlednom rade aj mestského zastupiteľstva. Preto nemám ružové okuliare a myslím si, že do výberového konania sa neprihlási veľa špičkových manažérov,“ mieni Djordjevič.

Ďalším dôvodom, ktorý môže kvalitných kandidátov odrádzať, je aj súčasný stav DPMK. „Vekový priemer vodičov je vysoký a noví sa nehrnú. S platmi sa asi zatiaľ veľa robiť nedá, no možno by bolo dobré ponúknuť benefity, napríklad v podobe ubytovania, ktoré je v súčasnosti dosť drahé. Mohli by sme tak prilákať uchádzačov, ktorí nie sú z Košíc ani z blízkeho okolia,“ argumentuje Djordjevič.

Ďalšou veľkou výzvou pre nového generálneho riaditeľa bude aj obnova vozového parku. „Potrebuje modernizáciu ako soľ. Veď stále premávajú aj 20-ročné autobusy. Rovnako treba nové električky, aj obnovenie trolejbusovej dopravy,“ dodal Djordjevič s tým, že by bol rád členom komisie, ktorá vyberie nového generálneho riaditeľa. „Bol by som tam za poslancov. Posledné slovo bude mať aj tak mestské zastupiteľstvo, ktoré ma aj nominovalo a schválilo za člena predstavenstva,“ uzavrel Djordjevič.

Odvolaný riaditeľ: Pre mesto nie je MHD prioritou

Doterajší generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák, ktorého mestské zastupiteľstvo odvolalo na júnovom zasadnutí tvrdí, že situácia v dopravnom podniku bola napätá. „Treba si uvedomiť, že bol obrovský tlak na to, aby sme dokázali udržať zamestnancov v dopravnom podniku – aby vodiči neodchádzali inde,“ opísal situáciu Padyšák.

Pridáva, že ak bude mesto prevádzkovať modernú MHD, tak je šanca, že priláka aj viac vodičov. Možno prídu aj sami. „Ale ak budú v prevádzke staré autobusy, tak to pre nich nebude veľmi motivujúce. Lebo sú iní dopravcovia, ktorí možno neponúkajú oveľa vyšší plat, ale prevádzkujú modernejšie autobusy. To je určite väčšia motivácia, ako šoférovať staršie vozidlo a čakať, kedy sa čo pokazí. Veď k finančným problémom, ktoré boli v dopravnom podniku, sa pridružili personálne, čo zhoršovalo situáciu ešte viac. Ak chce mesto kvalitnú hromadnú dopravu, tak sa musí stať prioritou. V našom meste už niekoľko rokov nie je,“ myslí si Padyšák.

Ako jeden z dôvodov uvádza aj fakt, že nedochádzalo k pravidelnej obnove vozového parku tak, ako by bolo žiaduce. „To znamená nakúpiť každý rok 10% z celkového počtu autobusov. Lebo životnosť autobusu je zhruba desať rokov. Jediný nákup sa urobil ešte za bývalého vedenia, aj to prostredníctvom klasického úveru v čase, keď mesto krváca. Radšej treba utlmiť aktivity, ktoré nie sú pre mesto životne dôležité a presmerovať peniaze do dopravného podniku, aby bola MHD udržaná aspoň na takej úrovni, ako je teraz. Pritom už bolo prijatých množstvo úsporných opatrení a doprava zďaleka nezodpovedá modernému mestu 21. storočia,“ priznáva Padyšák.

Podľa neho by pre nového generálneho riaditeľa mal byť prioritou rozvoj dopravného podniku. Za dôležitú považuje aj komunikáciu s mestom, aby presvedčil magistrát, že MHD je krvný obeh mesta a mesto na ňu musí nájsť financie.

„Treba veriť, že nový generálny riaditeľ presvedčí primátora, aby bol dostatok prostriedkov na zabezpečenie údržby aspoň v takom rozsahu, ako doteraz. Servis a údržba vozidiel bude stále drahšia. Aj preto treba nájsť cestu na obnovu vozového parku tak, aby sa staré vozidlá konečne vyradili a mohli byť nahradené novými. Na to je najlepšie získať prostriedky z externého prostredia, napríklad z eurofondov,“ argumentuje bývalý generálny riaditeľ DPMK.

A ako vidí možný návrat trolejbusov do Košíc? "Päť mesiacov po mojom nástupe som dal pripraviť stratégiu obnovy trolejbusovej dopravy v Košiciach. Náklady boli vyčíslené na tri milióny eur. Išlo o obnovu infraštruktúry pre trolejbusy tak, aby bola opäť schopná slúžiť pre taký počet trolejbusov, ako bol na začiatku prevádzky. Ale za celý čas svojho pôsobenia som nedokázal presvedčiť mesto na to, aby nám prvý rok dalo 1,4 milióna eur na opravu rozvodní a v druhom roku 1,6 milióna na opravu trolejbusovej infraštruktúry. To svedčí o tom, že trolejbusová doprava nebola prioritou, uviedol Padyšák, ktorý za súčasného vedenia mesta, keď je na čele primátor Polaček, určite neuvažuje o tom, že by sa prihlásil do výberového konania.

Nový generálny riaditeľ to podľa neho bude mať veľmi zložité. „Treba si uvedomiť, že je to hlavne o postoji mesta k MHD. Ak bude prioritou, tak je ťažká misia pre nového generálneho riaditeľa splniteľná. Ak nie, budeme v priamom prenose sledovať úpadok MHD v meste, za ktorý bude samozrejme vždy obvinený nový generálny riaditeľ aj napriek tomu, že v tom bude nevinne,“ uzavrel Padyšák.

Nedostatok vodičov – celoeurópsky problém

DPMK má v súčasnosti 224 autobusov a 96 električiek. Najmä autobusy nemá kto šoférovať. V roku 2020 zamestnával dopravný podnik 531 vodičov, o rok neskôr 529. Ako bonus ponúka možnosť získať zadarmo vodičský preukaz skupiny D na autobus, pričom ale na oplátku musí novo prijatý zamestnanec odpracovať niekoľko rokov ako šofér MHD. Podľa kolektívnej zmluvy má vodič autobusu hodinovú mzdu vo výške 5,52 eur na hodinu, pričom sa po nedávnom výstražnom štrajku má navýšiť o 19 percent. Letné odmeny pre zamestnancov DPMK stúpli z 200 na 250 eur.

Bratislavský dopravný podnik je na tom s vozovým parkom podstatne lepšie ako košický, ale aj jeho trápi nedostatok šoférov. Jedným, ale nie jediným dôvodom sú platy, ktorými nemôžu konkurovať zahraničiu či súkromným firmám. „Nedostatok vodičov nie je len bratislavský či košický fenomén, dokonca ani celoslovenský, ale európsky. Preto aj my uvítame každého nového zamestnanca. Mnohí odchádzajú do dôchodku, plus je tu aj prirodzená fluktuácia. Pomáhame vodičom s ubytovaním formou zvýhodneného nájomného. Navyše ponúkame aj príplatky nad rámec zákona,“ vyratúva bonusy hovorca Dopravného podniku Bratislava Martin Chlebovec. Problém sčasti pomáhajú riešiť vodiči z Ukrajiny a zo Srbska, presnejšie Vojvodiny, kde žijú Slováci. „Nie je tam veľká jazyková bariéra, keďže znalosť slovenčiny je nevyhnutná. Dispečeri vydávajú pokyny v slovenskom jazyku,“ uzavrel hovorca.

O tom, že (nielen) budúci generálny riaditeľ DPMK bude musieť riešiť problém s nedostatkom vodičov, svedčia aj skúsenosti portálu profesia.sk. A tie potvrdzujú súčasný nepriaznivý vývoj. „Aktuálne sú zverejnené pracovné ponuky pre vodičov a vodičky autobusov viacerých dopravných spoločností, napríklad Dopravný podnik Bratislava, Arriva, SAD Žilina či SAD Prešov. Niektorí už v názve inzerátu uvádzajú plat či nástupný bonus, aby prilákali záujemcov,“ vysvetlila hovorkyňa portálu Lucia Melcerová. Upresnila, že tento rok je priemerný počet reakcií na jednu ponuku pre vodiča/vodičku autobusu na Profesia.sk necelých 11, čo je najmenej za ostatných šesť rokov.

Na spomínanom portáli je viacero ponúk práce pre vodičov autobusov. Napríklad SAD Prešov ponúka mesačnú mzdu do 1500 eur, pričom ubytovanie je zabezpečené. V bratislavskom dopravnom podniku môžu zarobiť od 1400 do 2000 eur v hrubom. Žilinská SAD ponúka 1500 eur rovnako aj so zabezpečeným ubytovaním.