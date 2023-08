Cesta k hradu či na túru sa predraží. Spoplatnené parkovanie má zabrániť chaosu, kontrola je zatiaľ otázna

„Narástlo to počas pandémie, no je to cítiť aj teraz,“ pritakáva Róbert (54), ktorý býva pri hlavnej ceste v obci Dobrá Voda. Miestni poslanci tu nedávno schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sa týka spoplatnenia parkovania v konkrétnych zónach.

Bič na divoké parkovanie turistov? V obci Dobrá Voda vyznačia parkovacie miesta a vyrúbia poplatky Video Zdroj: TV Pravda

Turistov bolo v obci vidieť podľa Róberta vždy, no „turistická krivka“ podľa neho za uplynulé tri roky narástla. Vzápätí spomenie príhodu spred dvoch rokov. „Volal mi kamarát z Trnavy, či môže nechať auto predo mnou, lebo tu nevie nikde zaparkovať,“ prezrádza domáci. Kamarát mal namierené do Hradišťa pod Vrátnom. „Ja som si posunul auto doprava a on zaparkoval vedľa,“ dodáva.

Autá trčia do cesty

Problémy majú často aj vodiči autobusov na otoči pri kostole. Tento istý problém spomína aj Ferdinand (63). „Niekoľkých vodičov som upozornil na to, aby sa posunuli, pretože autobus inak nevyjde.“ Autobus prichádza do slučky pri kostole z ľavej strany a točí sa v smere hodinových ručičiek popri kostole a reštaurácii.

Na mieste sme v stredu krátko popoludní odchytili aj jedného z vodičov autobusu. „Nejazdím často počas víkendov, ale tento problém tu je,“ priznáva autobusár, ktorý si želal ostať v anonymite. K zastávke sa ešte nejako dostane. „Problém nastáva pri výjazde,“ hovorí s tým, že niekedy je to boj o centimetre.

Autá pre reštaurácii, ktorá sa nachádza oproti zastávke, niekedy stoja aj v dvoch radoch a zasahujú pri tom aj do cesty. Nevie však o prípade, kedy by vozidlá doslova znemožnili výjazd. Podobnú, ak nie ešte horšiu situáciu zažívajú jeho kolegovia pri otáčaní sa na Majdane, v časti obce Horné Orešany. „Už tam museli aj cúvať,“ prezrádza profesionálny vo­dič.

Centrum obce Dobrá Voda je jednou z lokalít, ktorej sa má onedlho dotknúť regulácia parkovania. Spolu budú štyri. Platiť sa bude na námestí, pri cintoríne, v rekreačnej časti Pod Mariášom a pri škole.

„Návštevnosť je dosť vysoká, ale presné čísla neviem,“ hovorí René Blanárik, starosta obce s približne 800 obyvateľmi. Ľudia najčastejšie parkujú pri miestnom kúpalisku alebo na námestí, odkiaľ najčastejšie vyrážajú na hrad alebo na cyklotrasy. „Parkovanie sme preto chceli trochu zregulovať a tiež povyznačovať parkovacie miesta,“ dodáva.

S poplatkami súhlasia

Parkovania politika nemá byť podľa neho slov len o spoplatnení, ale aj o usporiadaní parkovania. Okrem blokovania výjazdu autobusov sú problémom aj odparkované autá, ktoré blokujú domácim vjazd do dvorov. Niektorí vodiči parkujú aj v blízkosti vodných zdrojov. Prípadný zisk v budúcnosti by chceli podľa starostu investovať do ďalších parkovacích miest či zveľaďovania verejných priestranstiev.

Parkovanie v Dobrej Vode bude spoplatnené 24 hodín denne. Vodiči osobných vozidiel zaplatia 2 eurá, vodiči autobusov a karavanov 5 eur a motorkári jedno euro na deň. Domáci so spoplatnením v o vyťažených zónach súhlasia,

Problém v tom nevidí ani Katarína zo Zvolena. Uprostred týždňa mierila na hrad aj s rodinou. Auto nechali zaparkované pred reštauráciou. Až pri rozcestníku si všimla tabuľu, ktorá by mala vodičov nasmerovať na parkovisko vzdialené asi 700 metrov.

„Spoplatnenie parkovania je v poriadku. Človek s tým počíta, keď niekam ide,“ vraví. Otázkou podľa nej je, či sa tomu ľudia nebudú snažiť vyhýbať. Myslí si však, že by to malo byť jasne vyznačené. Navigáciu na parkovisko predtým nezaregistrovali.

Kto to bude kontrolovať?

Za parkovanie sa bude platiť až potom, čo bude osadené dopravné značenie. Vo štvrtok (18. augusta) má byť podľa starostu ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa značenia. Realizácia vyjde podľa jeho slov asi 5 až 8 tisíc eur. Projekt stál približne tisíc eur.

Ďalšie náklady si vyžiadala mobilná aplikácia, cez ktorú sa bude za parkovanie platiť. Ako starosta pripomína, celý systém dodáva obci externá firma. „Neskôr možno pribudne do najväčšej zóny aj parkovací automat,“ približuje.

Starosta si uvedomuje, že vodiči sú rôzni a niektorí sa budú chcieť platenému parkovaniu vyhnúť. „Chceme mať nejakú dôveru v návštevníkoch obce. Je tu aj možnosť zavolať v určitých prípadoch štátnu políciu,“ podotýka. Zaplatenie parkovaného by mali kontrolovať pracovníci obecného úradu. „Aj ja to budem chodiť sledovať,“ dodáva.

Blanárik počíta s tým, že prvý rok bude pre všetkých náročný. Vodičov chcú spočiatku najmä upozorňovať, aby dbali na to, že je v obci zavedené spoplatnené parkovanie. „Za strierače áut chceme dávať informačné letáky. Niečo podobné som videl vo Valaskej Dubovej,“ dopĺňa.

Začali v Smoleniciach

Zámer spoplatniť parkovanie v konkrétnych lokalitách odsúhlasili na jar tohto roku aj v obci Smolenice. O tejto možnosti diskutovali už dlhšie. Dôvodom bol podľa starostky Svetlany Petrovičovej spôsob parkovania v blízkosti kultúrnych pamiatok, ale aj parkovanie pred vjazdami do domov obyvateľov. Vodiči parkovali aj na koreňoch lipy pri kostole, ktorá je prírodnou pamiatkou.

Nová parkovacia politika sa bude zavádzať postupne. V súlade s tým, ako budú v jednotlivých zónach pribúdať legálne parkovacie miesta. Prvé z nich vzniknú pri cintoríne, práce sú rozdelené na dve etapy.

„Približne pred týždňom sme ukončili verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Predpokladáme, že výstavba parkovacích miest bude prebiehať v septembri. Očakávame, že od októbra budeme môcť zavádzať našu dopravnú politiku do praxe,“ približuje zástupkyňa starostky Magdaléna Hlavatá. Druhá fáza parkovacích miest pri cintoríne je v štádiu rozpracovania projektovej dokumentácie.

Zón, kde musia vodiči rátať so spoplatneným parkovaním, bude niekoľko. Zaplatia v okolí farského kostola, na Ulici SNP, na Zámockej ulici či pri kultúrnom dome. Platba bude možná len formou SMS správy alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. „V hre sú viaceré varianty, ako sa bude kontrolovať úhradu parkovného. Momentálne je to vo fáze dolaďovania,“ uzatvára zástupkyňa starostky.