Vodný hrad je magnetom. Prerábali ho desaťročia, teraz sa tam hrnú davy

Robia tam svadby, kultúrne podujatia aj firemné akcie. Vodný hrad v Hronseku však dlhodobo láka k nahliadnutiu tiež bežných okoloidúcich. V minulosti naň vždy hľadeli s obdivom, ale mrzelo ich, že nefunguje ako múzeum. Ani teraz ním síce nie je, no nedávno sa túto stavbu rozhodli sprístupniť širokej verejnosti.

Vodný hrad Video Zdroj: TV Pravda

„Vodný hrad rekonštruujeme v etapách od roku 2002. Prvá bola záchranná a postupne sme jednotlivé objekty kolaudovali. Najskôr sme ich sprístupnili pre svadby, konferencie a oslavy. Teraz sme to otvorili už aj s komentovanými prehliadkami,“ hovorí majiteľ Stanislav Rajnoha. Za týmto rozhodnutím bol podľa neho tlak verejnosti. „Každú chvíľu sa nás niekto pýtal, domáci aj zahraniční turisti, či je možný vstup. Doslova sme boli nútení urobiť to,“ tvrdí hradný pán.

Prehliadky odštartovali v polovici júla – odvtedy zaznamenali zhruba 1 200 návštevníkov. Záujemcovia sa okrem interiéru budovy oboznámia aj s jej históriou, pričom okruh trvá takmer hodinu. Otvorené je sedem dní v týždni od deviatej do šestnástej hodiny. Posledný vstup je o tretej popoludní. Takto to potrvá do konca augusta, potom bude nutné objednať sa vopred.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Vodný hrad, Hronsek Vodný hrad v Hronseku láka množstvo turistov.

V priekope končil odpad

Goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 je najstaršou stavbou v Hronseku. Pôvodne ju vlastnili Géczyovci, neskôr Šóšovci. Boli to zemania, ktorí sa živili najmä lovom a poľnohospodárstvom. Zásobovali Banskú Bystricu aj Zvolen. Práve preto sa tam zachovalo množstvo fresiek s poľovníckou tematikou. A prečo je tento skvost známy pod názvom Vodný Hrad?

„Kedysi to tu obkolesovala vodná priekopa, ktorá slúžila ako obranný prvok. Išlo o technickú prekážku pre potenciálneho nepriateľa. Dnes je kanál prázdny, ale ani v minulosti tu nebolo žiadne romantické jazierko. Hádzali sa tam všetky zvyšky z kuchyne, exkrementy zo záchodov či iný odpad,“ vysvetlil majiteľ.

Počas prehliadky je možné vidieť napríklad latinský nápis „Pax intrantibvs“, v preklade „Mier prichádzajúcim“, nad jedným z portálov. „Vstupuje sa ním do hlavnej sály objektu, kde prebýval jeho pán. Prijímal tam všetky dôležité návštevy a robil vážne rozhodnutia,“ vysvetlil Rajnoha. Pozornosť však púta aj rok 1576, ktorý je vyrytý na vonkajšej fasáde. „Je to v podstate dátum prvej kolaudácie,“ podotkol.

Jedna z miestností hradu slúžila ako modlitebňa. Keďže drevený artikulárny kostol postavili v obci až začiatkom 18. storočia, dovtedy sa veriaci schádzali tam. Vo viacerých priestoroch zdobia steny staré maľby. „Sú tu naivistické žánrové obrazy, ale aj diela od školených maliarov podľa talianskych predlôh. Všetky sú z konca 16. storočia,“ poznamenal náš sprievodca.

Turisti sa vraj najčastejšie pýtajú, koľko obnova hradu stála, ako dlho trvala a aká stará je budova, v ktorej sa nachádzajú. „Zaujímajú ich aj nástenné maľby. Pri viacerých sa zvyknú pristaviť a rozmýšľať nad zobrazenými detailmi. A deti zaujíma, či tu bývali princezné,“ pousmial sa.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Stanislav Rajnoha, majiteľ Vodného hradu Stanislav Rajnoha, majiteľ Vodného hradu.

Je jeho „srdcovkou“

Do opravy hradu postupne investoval jeho majiteľ 5 miliónov eur. Okrem dotácie z programu Obnovme si svoj dom, z ktorej zaplatil rekonštrukciu strechy, hradil všetko z vlastného vrecka. Stavba v Hronseku je jeho „srdcovkou“, ktorá ho očarila ešte v roku 1983. V tom čase pracoval ako historik umenia v Štátnych reštaurátorských ateliéroch.

Kým sa táto nehnuteľnosť dostala do jeho rúk, trvalo to naozaj dlho. „Prvú žiadosť o kúpu od štátu som podal v roku 1990. Podarilo sa mi to však až o dvanásť rokov neskôr,“ povedal. Od začiatku vedel, že to chce obnoviť tak, aby sa čo najviac priblížil pôvodnému stavu. Detailnou rekonštrukciou pod vedením významných reštaurátorov sa mu to aj podarilo.

V ostatných rokoch je objekt vyhľadávaným miestom svadieb a iných osláv. Konajú sa tam tiež koncerty, divadelné predstavenia či remeselné trhy. Možné je tam aj ubytovanie v historických apartmánoch. Komentované prehliadky stoja 2 až 5 eur.