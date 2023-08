Takmer tisícka ľudí nájde prácu v regióne, kde bojujú s veľkou nezamestnanosťou

V najstaršej časti fiľakovského priemyselného parku vyrástla nová hala v expresnom čase. Základný kameň tam položili len pred šiestimi mesiacmi a v týchto dňoch už s prácami finišujú. Malá fabrika na zbúranej časti bývalého Kovosmaltu by mala byť dokončená v septembri.

Mesto získalo na tento zámer dvojmiliónovú dotáciu v rámci cezhraničného programu Interreg. Podľa pôvodných štúdií bol odhad nákladov vyčíslený na 2,3 milióna eur, no s energetickou krízou narástli prepočty na viac ako päť miliónov. Projekt sa preto rozhodli „zúžiť“, čiže z haly plánovanej na ploche 2 000 štvorcových metrov stojí objekt na tisíc metroch. Ďalších 600 metrov zahŕňa administratíva, čistička či trafostanica.

„Náklady sa nakoniec vyšplhali na zhruba 4 milióny eur. Ten rozdiel sme vykrývali z mestského úveru a sumou 400-tisíc prispela, ako spoluinvestor, Banskobystrická župa,“ objasnil Fiľakovský primátor Attila Agócs.

zväčšiť Foto: archív mesta priemyselný park, Fiľakovo Výrobná hala vo Fiľakove vyrástla za šesť mesiacov.

Čaká ich kolaudácia

Mesto má zámer vyhlásiť súťaž pre potenciálnych investorov, aby vstúpili do nového priemyselného parku s dohodou o dlhodobom prenájme. Postupne by tam malo nájsť prácu 60 ľudí. Pre mesto s veľkou nezamestnanosťou je to potešujúce – patrí do okresu Lučenec, ktorý dosahuje nezamestnanosť približne 10 percent. Hrubé odhady však hovoria, že priamo vo Fiľakove by to mohlo byť na úrovni dvadsiatich percent. „Ťažko povedať, aké je reálne číslo. Vykazuje sa to len na okresnej úrovni, vypočítať to je komplikované. Nejde o bežne dostupný údaj,“ poznamenal primátor.

Keďže samospráva má v priemyselnom parku ďalších minimálne 10 hektárov pôdy, ktokoľvek tam príde, bude môcť svoju prevádzku rozširovať. Agócs potvrdil, že do konca septembra tam aktuálne stavebné práce ukončia.

„To ale neznamená, že už na druhý deň môže odštartovať výroba. Od októbra začnú povoľovacie procesy, takzvaná kolaudácia. Počítame s tým, že v januári, možno vo februári, by mohla byť celá stavba schopná prevádzky aj so všetkými potrebnými papiermi,“ uviedol primátor. Pokračoval, že už teraz sa na samosprávu obracajú obyvatelia mesta, ale aj celého mikroregiónu s tým, že by sa chceli hlásiť do práce.

Čítajte aj Vodný hrad je magnetom. Prerábali ho desaťročia, teraz sa tam hrnú davy

„Momentálne vieme, že zatiaľ je v jednej smene možné zamestnať, v samotnej hale, približne 30 ľudí a v administratívnom zázemí ďalších desať,“ povedal. V prípade viac smien pribudnú aj ďalšie miesta.

„Výroba môže začať niekedy na jar alebo v lete budúceho roka. Po kolaudácii totiž budú ešte prebiehať procesy verejného obstarávania či obchodnej súťaže, kde spoločne so župou ponúkneme tento objekt potenciálnym investorom. Navrhnú si sem vlastnú technológiu, ktorú si tiež musia dať nejakým spôsobom povoliť,“ vysvetlil primátor. „Dnes je teda ešte predčasné pýtať sa, kde sa hlásiť, lebo v tomto momente ani nevieme, aký typ ľahkého priemyslu by tu mohol byť etablovaný,“ uzavrel.

Priemyselný park Fiľakovo Video Zábery z augusta minulého roka / Zdroj: TV Pravda

Domy a nabíjacie stanice

Viac ako 400 pracovných miest vytvoria v lučenskom priemyselnom parku slovenské spoločnosti DOMY IQ a EV-GP. Po schválení prenájmu pozemkov už začali pracovať na organizačno-technickej príprave výstavby svojich závodov. Zmluvy sú už podpísané. Obidve spoločnosti potvrdili finančnú, personálnu aj technickú pripravenosť svojich zámerov. Výrobu plánujú spustiť v roku 2025.

DOMY IQ chce postaviť a prevádzkovať závod na výrobu mobilných modulárnych montovaných drevodomov z prírodných materiálov. V súčasnosti má výrobnú halu v obci Veľké Rovné na severozápade Slovenska, kde ročne vyprodukuje 65 až 75 unikátnych domov. Tie sa z výrobnej haly prevážajú kamiónmi rovno k novému majiteľovi.

„Už v tomto roku máme výrobné kapacity vyťažené na sto percent, takže v rámci rozvoja firmy sme hľadali nové možnosti na jej rozšírenie. Ideálny priestor nám ponúkli v lučenskom priemyselnom parku,“ potvrdil konateľ firmy Lukáš Novotný. Ozrejmil, že v budúcom roku plánujú vyrobiť do 150 domov a v tom ďalšom, kedy by mal fungovať už aj podnik v Lučenci, až 250 domov ročne.

„Vízia je do roku 2027 vyrábať 500 až 600 domov ročne a zamestnávať 250 ľudí na hlavný pracovný pomer,“ doplnil Novotný s tým, že ďalších sto miest by mohlo pribudnúť v subdodávateľských firmách.

zväčšiť Foto: archív mesta Závod DOMY IQ Závod firmy DOMY IQ v Bytči.

Rozšíriť svoju produkciu chce v Lučenci aj spoločnosť EV-GP, ktorá už prevádzkuje závod na výrobu a montáž batériových úložísk a nabíjacích staníc pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi. Priemyselný park v metropole Novohradu je vraj na to ideálnym miestom. Plánom tohto podniku je vytvoriť prevádzku, ktorá bude schopná zabezpečiť dopyt slovenského trhu a tiež bezproblémový export do zahraničia.

„Ako firma by sme radi pomohli rozvoju regiónu, kde je zamestnanosť nižšia,“ zdôvodnil rozhodnutie vybudovať závod v Lučenci predseda predstavenstva Július Száraz. „V pridruženej výrobe a v subdodávateľských firmách prinesieme benefit v podobe vytvorenia nových pracovných miest,“ povedal. V samotnej výrobe ich podľa neho pribudne 30, podobný počet odhaduje v inštalačných firmách. V dopravných a špedičných spoločnostiach nájde zamestnanie ďalších päť ľudí.

„Nové pracovné miesta pomôžu nielen Lučenčanom, ale aj obyvateľom zo širšieho okolia. Tento región ich potrebuje. Pridanou hodnotou je aj ekologické zameranie oboch firiem,“ zhodnotila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

zväčšiť Foto: archív mesta Fabrika EV-GP a.s Fabrika spoločnosti EV-GP na východe Slovenska.

Investor z Nemecka

S výstavbou nového závodu, s nákladmi zhruba 110 miliónov eur, chcú už na jeseň začať aj v Rimavskej Sobote, ktorá je okresom s najvyššou nezamestnanosťou. Tá tam dosahuje takmer 19 percent. Za projektom zameraným na výrobu kovových zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá a ohrievače je nemecká spoločnosť Winkelmann Group. V zámere, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), avizuje vznik 452 nových pracovných miest. Okrem 300 klasických robotníkov tam nájde zamestnanie 70 majstrov pôsobiacich v logistike a 32 ľudí v administratíve. Ďalších 50 pozícií „obsadia“ inžinieri, technici a vedúci oddelení.

Čítajte aj Nahliadli sme do fabriky, kde vzniká „darček pre Putina“

Investor plánuje spustiť výrobu v prvom štvrťroku 2025. Fabrika, dvojpodlažná budova, má vyrásť v novom rimavskosobotskom priemyselnom parku.

Zo zámeru sa už začiatkom augusta tešil aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Minister hospodárstva podľa neho už mesto informoval, že úradujúca vláda schválila návrh na vydanie osvedčenia o tejto významnej akcii. „Čím sa pre vládny kabinet umožní urýchlenie povoľovacích procesov pre investíciu strategického významu pre náš región,“ uviedol Šimko.