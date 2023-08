Verejnosť sa konečne dostane na oslavy SNP. Neobávajú sa organizátori výtržností?

V ostatných troch rokoch na oficiálnu časť osláv výročia Povstania verejnosť nepúšťali. Najskôr za tým bola pandémia, no potom asi už len opatrnosť. Vlani totiž zostal areál Múzea SNP uzatvorený aj po uvoľnení opatrení. Dostali sa tam len pozvaní hostia a novinári. Bežní ľudia mali umožnený vstup až v poobedňajších hodinách, keď odišli všetci politici. Teraz ale nastáva zmena – návštevníci tam môžu „prúdiť“ už od rána.

„Tohtoročné oslavy Slovenského národného povstania budú venované v prvom rade širokej verejnosti – všetkým, ktorí chcú vzdať úctu hrdinom národnooslobod­zovacieho boja,“ avizuje vedenie Múzea SNP v Banskej Bystrici. Pripomína, že to tak bude po celý deň – už od 10. hodiny. S týmto cieľom pristúpili k zmenám v organizácii podujatia spoločne s ministerstvom obrany, ktoré je zriaďovateľom mú­zea.

Vlani bola situácia úplne odlišná. Pre neúčasť verejnosti na oficiálnom programe sa rozhodli kvôli zabezpečeniu dôstojného pietneho priebehu. „V ostatných rokoch to bolo narušené rôznymi radikálnejšími skupinkami. Nechceme do toho ťahať politiku, ale v pokoji si zaspomínať na povstalcov, ktorí padli a už nie sú medzi nami. Zároveň si chceme uctiť tých pár veteránov, ktorí ešte žijú a zúčastnia sa aj osláv,“ povedal vtedy riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.

Napriek všetkému sa však rozruchu zabrániť nepodarilo. Demonštranti, ktorí postávali za policajnými zátarasami v okolí múzea, dávali hlučne najavo svoju nespokojnosť. Počuli ich tak aj všetci pozvaní hostia. Najvýraznejšie zneli výkriky a piskot počas príhovorov vládnych politikov. „Buriči“ ich vyprevádzali nadávkami aj počas ich odchodu, keď z osláv odchádzali na limuzínach.

Opäť bez Rusov

Zaujímalo nás, čo sa zmenilo a či sa takýchto narušiteľov neobávajú aj tento rok. „Samozrejme, obávame sa. Žiaľ, naša spoločnosť je v súčasnosti rozdelená. Dúfame ale, že ľudia sa budú správať slušne, pričom oslavy prebehnú v pokojnom a dôstojnom duchu,“ povedal Pravde Uhrin. „Zabezpečené to bude tak, ako v minulých rokoch. V našom areáli bude prítomná vojenská, štátna a mestská polícia. Verím však, že kvôli nejakým výtržnostiam ich zásah nebude nutný,“ poznamenal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda demonštranti, oslavy SNP, Banská Bystrica Demonštranti pred areálom Pamätníka SNP v roku 2021.

Podobne sa vyjadrilo aj ministerstvo obrany. „Veríme, že návštevníci budú rešpektovať dôstojný a pietny charakter osláv. Prípadné narušenie ich priebehu budeme riešiť v spolupráci s vojenskou, štátnou a mestskou políciou,“ reagovala hovorkyňa rezortu Mária Precner.

Počas osláv nebude chýbať zahraničná účasť zástupcov diplomatických misií z viac ako 35 krajín sveta, ktorá prevyšuje počet jednotlivých národov a národností v Povstaní. „Z pohľadu účasti si budeme ceniť najmä zástupcov krajín, ktorých občania bojovali v Slovenskom národnom povstaní – napr. Česká republika, Francúzsko alebo Poľsko,“ uviedla Precner. „Nemenej významní sú však aj zástupcovia ostatných krajín, ktorí prídu vzdať úctu hrdinom a obetiam Povstania,“ podčiarkla. Zároveň potvrdila, že Ruská federácia a Bielorusko pozvánky, tak ako vlani, nedostali.

Novinkou v rámci programu je fakt, že sa neuskutočnia žiadne príhovory hostí. „Vyplynulo to z toho, že máme volebný rok a nechceme do toho miešať politiku. Táto myšlienka sa stretla s pochopením aj na strane ústavných činiteľov,“ vysvetlil Uhrin. „Takže 29. augusta tu nebudú žiadne politické príhovory a dúfame, že ani iné strany nezneužijú tento deň na volebnú kampaň. Ten dátum by mal byť naozaj venovaný výlučne spomienke na Povstanie a povstalcov,“ zdôraznil.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Múzeum SNP, Banská Bystrica Múzeum SNP je každoročne 29. augusta hlavným dejiskom osláv Povstania.

Prídu aj veteráni

Najdôležitejšími hosťami sú vždy priami účastníci Povstania, ktorých z roka na rok ubúda. Podľa riaditeľa sú však prisľúbení viacerí aj teraz. „Koľkí a kto všetko príde, záleží od ich zdravotného stavu. Ťažko povedať, kto sa ako bude cítiť, ale predpokladám, že by sme tu mohli mať troch až piatich veteránov. Stálicou je Vladimír Strmeň,“ spomenul Uhrin asi najpopulárnejšiu tvár osláv SNP.

Oficiálny program sa začne kladením vencov v pietnej sieni Pamätníka SNP o desiatej hodine, no najvyšší štátni a vládni predstavitelia to urobia ešte pred začiatkom osláv – v komornejšej podobe. „Od desiatej do pol dvanástej ale môže prísť ktokoľvek a položiť tam veniec,“ doplnil riaditeľ.

Po skončení kladenia vencov sa na hlavnom pódiu začne, približne o jedenástej hodine, kultúrny program. Zoskok vojenských výsadkárov odštartuje vystúpenie zvolenského folklórneho súboru Marína. Postupne sa predstavia kapela Čendeš, Peter Lipa a v záhrade Chavivy Reick speváčka Katarína Koščová. Celé to večer ukončí, na hlavnej tribúne, slávnostný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici.

V rámci sprievodných aktivít je na programe prezentácia Ozborjených síl Slovenskej republiky formou statických a dynamických ukážok. Opäť nebude chýbať ani prezentácia aktivít Vojenského historického ústavu. V priestore Skanzenu ťažkej bojovej techniky určite zaujme dobový vojenský tábor. V netradičnom prostredí partizánskej zemľanky môžu návštevníci použiť dotykový samoobslužný terminál, ktorý okrem priblíženia histórie bunkrov ponúkne možnosť vytvoriť si vlastný vojenský preukaz.

Ako je už zvykom, v tento významný deň je múzeum bezplatne otvorené do osemnástej hodiny. Okrem svojej expozície ukáže aj svoju činnosť prostredníctvom ukážok prác konzervátorov a kurátorov.