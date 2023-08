V košickom múzeu letectva nájdete Messerschmidt, čínsku stíhačku aj vládny špeciál

Slovenské technické múzeum - Múzeum letectva v Košiciach stojí za to navštíviť a nie je to len fráza. Na svoje si tu prídu nielen nadšenci leteckej techniky. Takmer ku každému stroju sa viaže jedinečný príbeh.

Múzeum má čo ponúknuť, návštevník sa v jednotlivých expozíciách dozvie o počiatkoch letectva do roku 1945, od roku 1945, spozná leteckú prístrojovú techniku, letecké technológie a nechýba tam ani expozícia cestnej dopravy.

zväčšiť Foto: Boris Macko Letecke muzeum 3 Bývalý vládny špeciál Tu - 154 viezol na svojej palube viacero politikov, ale aj hokejistov, pápeža Jána Pavla II. aj Rolling Stones.

Lietadlá od prezidentov aj kráľa

Unikátnou je Galéria prezidentských lietadiel. Tvoria ju stroje, ktoré venovali prezidenti viacerých štátov Európy aj sveta. Jedinečným exponátom je čínsky stíhací bombardér Nanchang Q-5 v kóde NATO „Fantan“, ktorý je jediným v Európe.

Ide o dar čínskeho prezidenta Ťiang Ce-mina z roku 2004. Možno tu nájsť ďalšie unikátne stroje, napríklad stíhačku Mirage IIIE, ktorú darovali francúzske vzdušné sily na podnet vtedajšieho prezidenta Jacquesa Chiraca, či lietadlo firmy Lockheed F-104 Starfighter. Ide o dar talianskeho prezidenta Carla Azeglia Ciampiho.

Do Košíc ho priviezol obrovský dopravný C-130 Hercules zo základne na Rimini a talianski vojenskí špecialisti „hviezdneho bojovníka“ poskladali 8. augusta 2003 za neuveriteľných 20 hodín. Doslova kráľovským darom je stíhačka Saab J-37 Viggen. Košickému múzeu ju v roku 2004 venoval švédsky kráľ Karl XVI. Gustav. Exponáty od hláv štátov „zbieral“ exprezident Rudolf Schuster.

„Vrtuľník Mi-8 sa dočkal zreštaurovania. Je súčasťou Galérie prezidentských lietadiel. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že ho používal aj jediný prezident Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov. Vonku máme ďalší Mi-8 z letky ministerstva vnútra, ktorý používal prezident Rudolf Schuster, ale viezol aj pápeža Jána Pavla II.,“ dodal riaditeľ múzea.

Nájdete tu aj bývalé vládne špeciály – Jak-40 a Tu-154. „Na palube Tu-154 sa okrem našich prezidentov, ministrov či premiérov viezli aj iné osobnosti. Napríklad pápež Ján Pavol II., hokejisti z majstrovstiev sveta, ale z Prahy do Bratislavy v ňom leteli aj Rolling Stones,“ vyratúva vzácnych pasažierov lektor múzea Jozef Nagy.

Delfín aj čmeliak

Nechýba však ani letecká technika bývalého Československa, či už známe cvičné lietadlo L-29 Delfín alebo povestný „čmeliak“, ktorý bol využívaný v poľnohospodár­stve. Múzeum sa špecializuje práve na našu niekdajšiu či súčasnú leteckú techniku. Podľa riaditeľa STM – Múzea letectva Miroslava Hájeka by zbierku ešte radi rozšírili. Vo výhľade je československé dopravné lietadlo L-410 Turbolet, ktoré sa vyrábalo v Kunoviciach. A nie hocijaké, ale ide o lietajúci prototyp.

„Z Prievidze sme získali ultraľahké lietadlo Viper, ktoré sa vyrába na Slovensku. Získali sme aj L-39 Albatros, jedno z najviac produkovaných cvičných vojenských lietadiel na svete. Z leteckej fakulty sme získali takýto stroj s evidenčným číslom 0001. Zatiaľ je tu dočasne, no mal by byť súčasťou plánovanej expozície Made in Czechoslovakia. Má to byť, ako sa hovorí, zlatý vek československého letectva, čo je obdobie od polovice 60. rokov do 80. rokov minulého storočia,“ povedal.

Mnohí Košičania si doteraz pamätajú leteckú akrobatickú skupinu Biele albatrosy. Jej piloti lietali práve na L-39. Nad Košicami lietali na týchto lietadlách ešte aj v 80. a sčasti aj v 90. rokoch študenti Vysokej vojenskej školy leteckej. L-39 Albatros bol (a možno stále je) najrozšírenejším cvičným lietadlom na svete. O ich najväčší odbyt sa pred 40–50 rokmi postaral Sovietsky zväz.

„Končíme reštaurovanie L-39 V. Vyčlenilo sa osem lietadiel z trojtisícovej série. Používali sa na vlečenie cvičných terčov,“ vysvetľuje Hájek. Lietadlo je nastriekané vo farbách bývalej akrobatickej skupiny Biele albatrosy. Bolo skutočne jej súčasťou, aj keď bolo rezervné.

Smutný príbeh nemeckého pilota

Medzi ďalšie unikáty múzea patrí legendárna nemecká stíhačka Messerschmidt Me-109. Presnejšie ide verziu Me-109 G-14 A/S. Na svete je len niekoľko strojov Me-109, pričom tie, ktoré sú ešte schopné letu, možno spočítať na prstoch jednej ruky. Aj nelietajúcich, ktoré sú v súkromných zbierkach či v múzeách. Košický Me-109 je zhruba na 80 až 90 percent zrekonštruovaný z originálnych dielov, čo je unikát.

Košický Messrschmidt Video Lektor Múzea letectva v Košiciach Jozef Nagy opisuje príbeh Messerschmidtu Me - 109. / Zdroj: TV Pravda/Boris Macko

Stroj, ktorý je v múzeu vystavený, má svoj príbeh, napriek vojnovým udalostiam a desaťročiam, ktoré odvtedy uplynuli, sa vie o ňom viac. Messerschmidt pilotoval pilot Herbert Maxis. „Bol zostrelený 1. januára 1945 v blízkosti obce Felsberg/Saar, keď útočil na kolónu amerických vojenských vozidiel. Zasiahla ho strela z protilietadlového kanóna. Po núdzovom pristátí za nejasných okolností pilota Maxisa Američania zastrelili.

Vrak lietadla v roku 1988 objavil nadšenec histórie letectva Raymond Wagner. V roku 2004 získala lietadlo nadácia Messerschmidt Stiftung, ktorá prevádzkuje tri jediné Me-109 v Európe, ktoré dokážu lietať. Na vraku lietadla urobila prvé úpravy. O štyri roky neskôr od nadácie lietadlo bez motora získal Jürgen Dilger, ktorý ho chcel zrekonštruovať,“ opisuje Nagy ďalší osud jedinečného lietadla.

Dilger nakoniec od rekonštrukcie upustil a v roku 2012 sa lietadlo dostalo do zbierok Slovenského technického múzea. O dva roky neskôr prebehlo reštaurovanie vonkajších častí lietadla vrátane krídel. V roku 2015 prišli na rad vnútorné časti lietadla a jeho systémy, o rok neskôr sa dotiahli aj posledné detaily priestoru kabíny, motora rádiostanice či kamufláže.

Múzeum ponúka aj prehľad veteránov a jedinečných áut. Nájdete tu aj prezidentský „bavorák“, ktorý vozil prezidenta Rudolfa Schustera, či Rolls Royce. Nájdete tu aj slušnú zbierku stíhačiek MiG – 21, ale aj systém protivzdušnej obrany S – 75 Volchov.

Všetky vymenované exponáty sú len malou ochutnávkou ponuky STM – Múzea letectva v Košiciach. Pribudla aj možnosť občerstviť sa a najesť. Bližšie informácie sú na stránke múzea.