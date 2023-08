Štiavnické tajchy čelia v horúčavách náporu. Ktorý z nich je favoritom? Domáci sa sťažujú na neporiadok po turistoch

Evička, Vindšachta, Klinger, Počúvadlo, Belianske či Veľké Kolpašské jazero patria k najnavštevovanejším tajchom, ktoré sú „na skok“ od historickej Banskej Štiavnice. Od pamiatok sa k nim turisti dostanú autom len za pár minút. Počas tropických teplôt, ktoré na Slovensku aktuálne máme, je schladenie sa vo vode príjemným bonusom. Pozreli sme sa, ako to tam vyzerá a ako fungujú tamojšie služby.

Najväčšia tlačenica je v okolí tajchov počas víkendov – najmä vtedy, keď ortuť teplomera prekračuje tropickú tridsiatku. Množstvá prichádzajúcich áut obsadzujú všetky možné voľné miesta, na ktorých sa dá parkovať. Neraz majú šoféri problém nájsť vhodnú odstavnú plochu, ktorú hľadajú dlhé minúty. Keď sú kompletne obsadené aj platené parkoviská, svoje „tátoše“ nechávajú, kde sa dá – popri hlavných ťahoch, v rôznych miestnych uličkách alebo na nerovnom teréne pod stromami.

Tajchy v okolí Banskej Štiavnice Video Zdroj: TV Pravda

„Ja som si tu raz odtrhla výfuk. Veľmi ma to nahnevalo, ale už som fakt nevedela, kde zaparkovať. Snažila som sa teda napasovať auto na terén pokrytý trávou. Práve kvôli nej som nezbadala jamu, do ktorej som doslova padla,“ posťažovala sa nám Daniela, ktorú sme stretli pri Počúvadlianskom jazere. „Určite majú podobnú skúsenosť viacerí,“ mieni.

Kúpanie bez chémie

Ak si chce niekto užiť pokojnejšiu atmosféru, rozhodne by mal k štiavnickým jazerám vyraziť v pracovnom týždni – ako sme to urobili my. Už na prvý pohľad bolo jasné, že áut je v ich okolí menej.

Možnosť odstaviť pri najväčšom a zrejme najobľúbenejšom Počúvadle ponúkajú dve veľké parkoviská. Jedno je v smere od Banskej Štiavnice hneď na začiatku, na pravej strane. Pani, ktorá zaň vyberala poplatky, nám vysvetlila, že hodina stojí päť eur a celý deň osem eur. My sme však pokračovali ďalej, aby sme sa dostali čo najbližšie k veľkej pláži na druhom konci tajchu.

Na ľavej strane od cesty je druhé parkovisko. Jeho ceny sa trochu líšia – hodina je za dve eurá a celý deň stojí deväť eur. Napriek tomu, že tam ešte mali voľné kapacity, všimli sme si viaceré vozidlá zaparkované o kúsok ďalej v tieni stromov, kde sa neplatí.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Počúvadlianske jazero Počúvadlianske jazero je asi najnavštevovanejšie, no v týždni je tam pomerne pokojne.

Pláž bola zaľudnená tak akurát. Žiadna deka pri deke, takže zelená tráva pri vode krásne vynikala. Pokojne to vyzeralo aj v zóne, kde je požičovňa člnov a vodných bicyklov (v rámci štiavnických tajchov jediná, pozn. red.). Cez víkendy zvyknú byť takmer všetky na vodnej ploche – niekedy sa dokonca na voľné plavidlo čaká. Teraz ich bol v „prístave“ dostatok. Niektorých však možno odrádza cena, keďže za hodinu zaplatia záujemcovia desať eur.

Neďaleko požičovne sme natrafili na rodinku Jána Kostúra. „Prišli sme sem len na otočku, sme z Hronseku,“ povedal nám otec dvoch malých synov. „Pred kúpaliskami uprednostňujeme jazerá. Je to prírodnejšie, čistejšie kúpanie bez chémie. Teda aspoň verím, že do tých jazier niečo nesypú,“ usmial sa Ján.

A prečo prišli práve na Počúvadlo? „Urobili sme si výlet do Banskej Štiavnice, ale našim deťom sme chceli ukázať aj toto. Od pamiatok sme si vlastne odskočili k tajchu. No a svoju úlohu zohrávajú aj spomienky – s manželkou sme sem za mlada chodievali dosť často,“ prezradil.

Neporiadok po turistoch

Na brehoch Počúvadla je viacero bufetov, takže občerstviť sa tam nie je problém. Zákazníci môžu použiť aj ich toalety, no tie sa nachádzajú, mobilné, aj v iných častiach jazera. Podobne to majú vyriešené všetky tajchy, ktoré sme navštívili.

Zastavili sme sa napríklad tiež pri Vindšachte v Štiavnických Baniach. Parkovisko sa nachádza hneď pri hlavnej ceste, pričom hodina stojí tri eurá a celý deň deväť eur. Hneď pri ňom je bufet, ďalší sme si všimli nad hrádzou. Občerstviť sa je možné aj v penzióne pri jazere.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda člnkáreň, požičovňa člnov, Počúvadlo Člnkáreň s vodnými bicyklami je, v rámci štiavnických tajchov, len na Počúvadle.

Pri Vindšachte vládla komornejšia nálada. Prisadli sme si k trojici dám, ktoré tam trávia voľné chvíle. Najzhovorčivejšia bola pani Veronika. „Mám tu chalupu, chodievam sem veľmi rada. Podľa mňa je ale najobľúbenejšie Počúvadlo. Možno kvôli bufetovým službám, ktorých je tam veľa, no najmä je tam väčšia pláž,“ hovorí.

Vzápätí sa posťažovala na víkendy. „Býva to tu zlé – s parkovaním aj s hygienou. Nič, čo sa má dodržiavať, sa nedodržiava, a potom, keď sem človek príde po víkende, vyzerá to tu ako u prasiatok,“ poznamenala. Celkovo sú podľa nej tajchy situované v dedinách, ktoré nie sú prispôsobené na veľké množstvo návštevníkov.

„Parkuje sa kade-tade, plochy tu na to nie sú. Hrádza je technická pamiatka, tam by sa vôbec nemalo stáť, no kde-tu na ňu vyjde motorkár, ktorý si ide niečo kúpiť do bufetu. Keď mu niečo poviete, dobreže vás nezbije,“ tvrdí. Doplnila, že na hrádzi neraz videla aj rozložené stany, dokonca tam vraj niektorí zakladajú oheň.

Stačí si vybrať

Pár metrov od Vindšachty, trochu nižšie, je Evičkino jazero. Pri ňom sme videli len pár ľudí. Zvolenčanka Eva tam relaxovala so svojimi najbližšími. „Chodievam sem pravidelne. Známi tu majú chatu a v tomto bufete mám kamarátov. Robia výborné langoše,“ ukázala na spomínanú prevádzku.

„Páči sa mi, že toto je také menšie, útulnejšie, jazero,“ podotkla. Naopak, keď má náladu na zmenu, teda na rušnejšiu lokalitu, vyberie si Počúvadlo. „Je tam viac bufetov a tiež možnosť peknej prechádzky okolo jazera, ktoré je podstatne rozľahlejšie,“ uzavrela Eva.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Eva, Zvolen Zvolenčanka Eva najradšej oddychuje pri Evičkinom jazere.

Vybrali sme sa aj k Belianskemu tajchu, ktorý okrem Klingera najviac vyhľadávajú práve Štiavničania. Do reči sme sa však dali s Kremničanom Jozefom. „Zásadne obľubujem more alebo otvorené vodné plochy, teda jazerá. No a keďže žijem v Kremnici, najbližšie krásne jazerá sú práve v okolí Banskej Štiavnice. Sem som si odbehol na hodinu, osviežiť sa z práce,“ povedal pán Jozef.

Bufet nechýba ani pri Belianskom jazere, no s parkovaním je to trochu náročnejšie. Neďaleko je plocha, ktorú v minulosti zvykli návštevníci zapĺňať svojimi autami. Teraz je tam ale značka so zákazom vjazdu. Keď sme tadiaľ išli, banskoštiavnický mestský policajt sa už chystal nasadzovať „papuče“ štyrom vozidlám, ktoré toto značenie nerešpektovali.

„Museli sme pristúpiť k tomuto kroku, lebo keď sa sem chcela dostať sanitka alebo hasiči, nemali kadiaľ prejsť. Stáli tu autá natlačené jedno na druhom,“ priblížil nám mestský policajt. „Jednoducho to tu musí byť voľné kvôli záchranárom,“ vysvetlil s tým, že veľké platené parkovisko vzniklo neďaleko. „Treba síce vyšliapať pár schodov hore kopcom, ale iná možnosť nie je,“ dodal. Cena za celý deň je na spomínanom mieste štyri eurá. Hodinovú taxu nemajú.

V zozname obľúbených tajchov je aj Klinger s populárnym plávajúcim mólom a v ňom zabudovaným detským bazénom či Veľké Kolpašské jazero v Banskom Studenci. Tam je zase výhodou štrková pláž pre rodiny s deťmi. Možností je teda veľa, stačí si už len vybrať.