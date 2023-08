Košice chystajú nové pravidlá v parkovaní. Rezidenti majú obavy, mesto ich upokojuje

Na jeseň čakajú predovšetkým vodičov v mestách zmeny v parkovaní. Ani Košice nie sú výnimkou. Magistrát preto chystá nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Mesto však priznáva určité zdržanie a komplikácie týkajúce sa vydávania nových parkovacích kariet.

Magistrát uzatvoril ešte koncom mája 2023 zmluvu so spoločnosťou PosAm, s.¤r.¤o. Týka sa poskytovania služieb systému ParkDots pre komplexnú správu parkovacích kariet v zmysle príslušného VZN, ktoré má vstúpiť do účinnosti v novembri 2023.

„Pre informáciu, táto spoločnosť už niekoľko rokov poskytuje služby systému ParkDots aj hlavnému mestu Bratislave v rámci tamojšej regulácie statickej dopravy. Pri zavádzaní tohto riešenia podľa nového VZN boli v rámci aplikačnej praxe zistené niektoré nezrovnalosti vo VZN. Okrem toho sme chceli napojiť svoj systém na informačné systémy verejnej správy (štátne registre) v rámci súbežne prebiehajúcich projektov elektronizácie. Išlo hlavne o evidenciu motorových vozidiel (pričom získanie údajov o EČV z tohto registra možno považovať za jeden z najdôležitejších faktorov pri úsilí čo najviac automatizovať proces vydávania parkovacích kariet),“ uvádza sa v stanovisku mesta, ktoré nám poskytol hovorca košického magistrátu Dušan Tokarčík. Mesto chce upokojiť rezidentov – majiteľov parkovacích kariet.

Meškanie kvôli vláde

Mesto je v sklze kvôli meškaniu vládnych projektov elektronizácie, bolo treba pristúpiť k procesu nepriameho prepojenia systémov prostredníctvom DataCentra elektronizácie územnej samosprávy. Práve to zapríčinilo menšie časové zdržanie oproti pôvodne zamýšľanému harmonogramu. Hoci pôvodne mal 4. septembra fungovať nový informačný parkovací systém, ktorý mal byť prepojený so štátnymi registrami, nakoniec sa tak nestane. V prípade rezidentov a abonentov to však mesto nevníma ako problém.

„Z doterajších skúseností vieme, že väčšina z nich si vybavuje svoje parkovacie karty približne 2–3 týždne pred koncom ich platnosti (t. j. v našom prípade plne postačuje spustenie vydávania rezidentských a abonentných kariet podľa nového VZN v priebehu októbra). Avšak v prípade bonusových kariet považujeme za nevyhnutné čo najviac automatizovať proces práve cez prepojenie na štátne registre. Veríme, že táto funkcionalita bude začiatkom jesene zabezpečená,“ uvádza sa ďalej v stanovisku mesta.

„Našou snahou je, aby proces vydávania a správy parkovacích kariet bol čo najviac zrozumiteľný a primerane jednoduchý pre verejnosť a zároveň, aby následné prepojenie príslušného systému so systémom na kontrolu bolo technicky čo najmenej komplikované. Z tohto dôvodu sme navrhli niektoré zmeny príslušného VZN, o ktorých budú v septembri rokovať poslanci mestského zastupiteľstva (MZ). To má bezprostredný vplyv na následné zapracovanie týchto aspektov do Prevádzkového poriadku, ktorý sa o niečo zdržal. Uvedomujeme si to, avšak chceli sme sa vyhnúť situácii, že formálne síce dôjde k vydaniu tohto predpisu, no neskôr by sme ho museli upravovať,“ argumentuje ďalej mesto.

Staré mesto o ničom nevie

Problémom je aj absencia nového parkovacieho poriadku, ktorý upravuje pravidlá parkovania. „Finalizáciu návrhu Prevádzkového poriadku predpokladáme do dvoch týždňov tak, aby mohol byť predložený na najbližšie zasadnutie komisie dopravy a výstavby MZ. Čo sa však týka spôsobu preukazovania podmienok podľa nového VZN, tie budú plne vychádzať zo súčasného VZN. Určite nebudeme od motoristov požadovať nové doklady, práve naopak, efektívnym napojením na štátne registre by sa malo upustiť najmä od predkladania dokladov totožnosti a technického preukazu vozidla,“ uvádza mesto s tým, že až do konca októbra bude možnosť obstarať si parkovacie karty podľa pôvodného VZN, pričom tie budú v platnosti rok alebo 180 dní.

V košickej mestskej časti Staré mesto nie sú až takí spokojní so súčasným stavom, o potenciálnych zmenách zase nemajú veľa informácií. Navyše im nesedí ani výber firmy. „Ako mestskí poslanci sme poukazovali na to, prečo magistrát vybral práve spoločnosť PosAm. Celá záležitosť a príprava okrem toho vyvoláva dojem, akoby sa nič nedialo. Jednoducho nemáme veľa informácií,“ povedal starosta Starého mesta Igor Petrovčik. Dodal, že magistrát stále argumentuje tým, že na nič nie sú peniaze.

„Predpokladám, že bližšie informácie dostaneme v septembri na zasadnutí mestského zastupiteľstva,“ uzavrel Petrovčik. Magistrát predloží nové VZN týkajúce sa dočasného parkovania na posúdenie na najbližšom zasadnutí mestskej rady 30. augusta. Následne ho môže 12. septembra odobriť mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.