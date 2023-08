Košický Pride vyvrcholil pochodom cez mesto. Kotlebovcom sa to nepáčilo

Festival PRIDE Košice už tradične organizuje občianske združenie Saplinq. Festival začal ešte v sobotu 19. augusta 2023. Odvtedy boli pre účastníkov pripravené rôzne workshopy, kultúrne vystúpenia, diskusie, či dokonca aj kurz sebaobrany.

Reagujú na udalosti v Teplárni

Riaditeľ PRIDE Košice Robert Furiel uviedol, že jedenásty ročník tohto festivalu reaguje na teroristický útok v bare Tepláreň v Bratislave a tiež na nenávisť, či vylučovanie LGBTI+ ľudí zo spoločnosti či na nedostatok práv tejto komunity. „Slovensko dlhoročne stagnuje v prijímaní zákonov, ktoré by LGBTI+ ľuďom poskytli rovnaké práva a ochranu pred zákonom. V uplynulých rokoch sa navyše zhoršuje ochota väčšinovej spoločnosti akceptovať LGBTI+ ľudí ako rovnocennú súčasť spoločnosti. Zodpovednosť za to nesú predovšetkým pasívni verejní činitelia a politici, ktorí si na nenávisti voči LGBTI+ komunite vytĺkajú lacné politické body. Cítime to najmä teraz pred voľbami, keď sa stávame terčom agresívnych kampaní niektorých politických strán,“ uviedol Furiel.

Na bezpečnosť sprievodu, ktorý v sobotu odštartoval z Kasární Kulturpark dohliadala štátna aj mestská polícia, organizátori si zabezpečili aj vlastnú SBS. A potrebovali ju, keďže sprievod si vyhliadlo aj zhruba 20 – 30 sympatizantov a členov strany Kotlebovci – ĽS NS. Okrem slovného napádania došlo aj k menším incidentom. Neskôr sa polícii podarilo Kotlebovcov úplne oddeliť z od sprievodu PRIDE. „Sprievod prešiel mestom. Došlo k drobným potýčkam najmä so sympatizantmi strany Kotlebovci – ĽS NS. Polícia zasahovala v rámci možností a zaistila, aby sprievod prešiel. Ďakujem im za dobrú komunikáciu a spoluprácu počas príprav aj sprievodu. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí prejsť mestom bez akýchkoľvek zdržaní alebo problémov,“ uviedol o sobotnom podujatí riaditeľ Pride Košice Robert Furiel. Podľa jeho hrubého odhadu sa na pochode zúčastnilo zhruba 1500 ľudí.

PRIDE vyvrcholí v nedeľu 27. augusta ranným behom s lotosovými kvetmi a Ekumenickým PRIDE programom.