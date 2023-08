Cesta v korunách stromov už naberá jasné kontúry. Zdrží jej napredovanie skládka?

Najdlhšia estakáda na Slovensku, ktorá bude mať viac ako štyri kilometre, rastie v rámci stavby R2 Kriváň – Mýtna. Aktuálne vysúvajú jej najnáročnejšiu časť, pričom špeciálnou technológiou to ide rýchlosťou päť metrov za hodinu. Časovo sú na tom s postupom prác na tejto rýchlostnej ceste dobre, no komplikovať to ešte môže nečakane veľká skládka, ktorá stojí v jej trase.

Technicky náročný úsek v údolí Krivánskeho potoka rastie vo výške 15 až 45 metrov ponad trasu cesty 1/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. V týchto dňoch začali diaľničiari s vysúvaním v poradí trinásteho segmentu, ktorý má 16 000 ton a 400 metrov. Na miesto prác sa prišiel pozrieť aj minister dopravy Pavol Lančarič.

R2 Kriváň - Mýtna Video Zdroj: TV Pravda

„Chcel som vidieť, aký je tu pokrok, lebo mi bolo hlásené, že táto stavba je na tom časovo relatívne dobre. Teší ma, že je to tak. Najviac som bol zvedavý na technológiu, ktorou náročné práce na tomto úseku vykonávajú. Cítim sa ako malý chlapec, ktorý vidí niečo prevratné,“ usmial sa minister. Zároveň priznal, že napriek veľkej spokojnosti je aj trošku v napätí.

„Tak ako sa nám to stáva všade, aj tu sa objavil nečakaný problém. Ide o skládku (pri Kriváni, pozn. red.), ktorá mala mať, podľa pôvodných papierov, 3 000 kubíkov, ale nakoniec je to 30 000 kubíkov. To je dosť veľký rozdiel, lebo taká obrovská masa sa nedá rozviesť na jedno či dve miesta,“ hovorí Lančarič. „S rezortom životného prostredia sa veľmi rýchlo budeme musieť dohodnúť, ako ďalej,“ uzavrel.

Ťažko hľadať vinníka

Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Stanislav Beňo tvrdí, že spomenutý problém tempo prác skomplikovať nemusí. „Je podstatné, aby sme si jednoznačne určili, či je za to zodpovedná NDS, ako objednávateľ, alebo zhotoviteľ, ktorý súťažil túto stavbu,“ povedal. Zdôraznil, že to nie je jednoduché. „Stúpnu do toho právne otázky, no momentálne bude zriadená komisia pre riešenie sporov a veríme, že nájdeme také východisko, ktoré neohrozí dnes platný stav kolaudácie alebo užívania tejto stavby,“ uviedol.

Čítajte aj Hrad Marcus vyvolával vášne, no nič sa tam nedeje. Práce v interiéri stopli, v okolí varujú pred medveďmi

Beňo priblížil, že ide o skládku komunálneho odpadu z roku 1975, čiže takmer polstoročie starú záležitosť. „Dnes ťažko hľadať vinníka. V čase prípravy tu bol les, kde sú dvadsať centimetrové stromy. Našou úlohou je teraz nájsť riešenie, aby táto cesta bola funkčná,“ zopakoval.

Celkové náklady diela sa, kvôli nečakane veľkej skládke, navýšia o 5 až 7 miliónov eur. „Nie je jednoduché povedať, kde nastala chyba. Je potrebné, aby to bolo spravodlivo rozhodnuté. Samozrejme, následne na to treba nájsť financovanie a keď sa to podarí, stavba sa dokončí v dnes platnom termíne,“ doplnil Beňo.

Váži ako tisícky áut

Zmluvná hodnota stavby je 233 miliónov eur bez DPH, momentálny termín jej ukončenia je jún 2025. Pôvodne to malo byť v marci 2024. Markantné zdržanie vraj bolo spôsobené pandémiou – najmä pri vybavovaní stavebného povolenia. Čo sa týka stavby, tá v zásade ide, podľa kompetentných, v harmonograme tak, ako sú dohodnutí.

Stavbyvedúci Ján Goliáš pripomenul, že celková hmotnosť vysúvaného segmentu je 16 000 ton. „To je ako 10-tisíc osobných automobilov,“ poznamenal. „Stihnúť by sme to mali niekedy utorňajšieho doobedia. Potom budeme musieť prerábať celú výrobňu a na druhú stranu posúvať ďalších 400 metrov,“ povedal s tým, že ide o najnáročnejšiu stavbu, ktorú doteraz realizoval.

zväčšiť Foto: NDS R2 Kriváň - Mýtna Krivánska estakáda nadobúda jasné kontúry.

A čo vlastne nastáva po vysunutí segmentu? Po zabetónovaní hornej dosky sa čaká približne dva dni na dosiahnutie predpísanej pevnosti potrebnej na napínanie. Potom sa pozdĺžne predpínajú priečne káble, následne sa segment oddební a pripraví na výsuv, ktorý dosahuje rýchlosť päť metrov za hodinu. Po tomto kroku sa most zaistí proti posunu a pokračuje sa na ďalšom segmente.

Moderná štvorprúdovka

Celková dĺžka úseku R2 Kriváň – Mýtna má 9,2 kilometra. Dominuje na ňom estakáda a mosty, celý ťah však pozostáva aj z iných častí. Okrem prác na mostoch sa tam aktuálne robí na zemných prácach, sanácii podložia, odkope materiálu a na realizácii násypov. Osádzajú sa tiež prefabrikované betónové dielce na oporných múroch, pracuje sa aj na odlučovačoch ropných látok. Zahŕňa to zemné práce, osádzanie šácht a ukladá sa potrubie, ktoré sa následne obsype.

Čítajte aj Nvotovej poškodili auto, kolega zase dostal päsťou. Ľuďom sa zdá, že môžu všetko, hovorí o útokoch v kampani politológ

Začiatok R2 Kriváň – Mýtna nadväzuje na úsek R2 Pstruša – Kriváň. Jeho koniec sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorého odovzdanie motoristom sa uskutočnilo vlani v decembri. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria. Šoféri získajú po jej dokončení diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec. Moderná štvorprúdovka odľahčí okolité obce aj cestu prvej triedy od tranzitnej dopravy.