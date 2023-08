Oslavy SNP v Banskej Bystrici sa niesli v komornej atmosfére. Prišli traja veteráni

Anna Bergerová, Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek sú priami účastníci SNP, ktorí chodia na jeho oslavy, keď im to zdravie dovolí, každoročne. Všetci traja majú spoločný odkaz: „Vážme si mier.“

Najzhovorčivejší z nich je pán Strmeň, ktorý prízvukuje, čo je najdôležitejšie. „Aby ľudia nikdy nepoznali hrôzy vojny, lebo to je najhoršie zlo na svete. Vo vojne tečie krv, rozpadávajú sa rodiny, strieľajú sa mladí ľudia, búrajú dediny a mestá,“ povedal. Ľudia by si podľa neho mali vážiť, že 78 rokov žijeme v pokoji. „Toto je moje posolstvo pre ľudstvo,“ dodal.

Kritizujúci primátor

Do Banskej Bystrice prišli zástupcovia diplomatických misií z 35 krajín. Ruská federácia a Bielorusko však medzi nimi opäť chýbali – pozvánky nedostali. Kladenie vencov veteránov, politikov a diplomatov sa v pietnej sieni Pamätníka SNP uskutočnilo ešte pred oficiálnym začiatkom osláv – o pol deviatej ráno. Od desiatej do pol dvanástej tam mohol prísť ktokoľvek a vzdať tak úctu padlým hrdinom.

Riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin vysvetlil, že pre komornú atmosféru sa rozhodli z viacerých dôvodov. „Ten koncept osláv je vždy o kompromise viacerých štátnych zložiek. Tento rok, ako volebný, je trošku zložitejší. Oslavy by mali byť apolitické, takže tento koncept vyhovuje tomuto zámeru,“ povedal. Dodal, že takto sa chceli vyhnúť aj „krikľúňom“, ktorí v ostatných rokoch narúšali dôstojnosť osláv.

Banskobystrický primátor Ján Nosko kritizoval, že oslavy sa v podstate opäť nesú v podobnom duchu, ako v ostatných rokoch. „Koncept zvolilo ministerstvo obrany, no ide o celoslovenské oslavy, ktoré patria celému národu, všetkým ľuďom. Tí chcú, podľa mňa, počuť príhovory politikov a poznať ich názor. Myslím si, že sa vôbec netreba báť piskotu pár ľudí, ktorí sa snažia prekričať väčšinu, ktorá si SNP ctí,“ uviedol Nosko.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda kladenie vencov, Múzeum SNP, oslavy SNP Kladenie vencov.

Minister obrany Martin Sklenár hovorí, že netradičný formát zvolili tak, aby bol areál múzea čo najviac dostupný verejnosti. „Za ostatné roky sme počuli výčitky, že ľudia majú málo času na to, aby strávili tento deň v tomto areáli a pripomenuli si toto významné výročie. Snažili sme sa to teda urobiť tak, aby sa sem verejnosť dostala čo najskôr,“ povedal. Na otázku, prečo areál sprístupnili pre bežných ľudí až od desiatej, keď oslavy sa začali skôr, reagoval stručne.

„Je to významný sviatok, ktorý si treba uctiť veľmi dôstojne. Pre ústavných činiteľov aj oficiálnych hostí, ktorí sem prišli položiť veniec, sme vyčlenili čas na čo najkratšie a potom areál otvoriť,“ poznamenal. Chýbajúce príhovory komentoval s tým, že tie zazneli už predtým – na galavačere vo verejnoprávnej televízii.

Sklenár pokračoval, že odkaz SNP je veľmi silný. „Je to jasné vystúpenie Slovákov, ktorí tu, v Banskej Bystrici, bojovali proti nacizmu, neslobode a vyslovili sa za ochranu hodnôt, podľa ktorých chcú žiť. Vďaka tomu Slovensko po skončení druhej svetovej vojny bolo na strane víťazov.“

Kroky strán Hlas a Smer, ktoré si robili v rámci tohto výročia vlastný program, minister obrany hodnotiť nechcel. „Samozrejme, sme radi, ak si ľudia SNP pripomenú tak, ako to cítia a zamyslia sa nad príbehmi tých, ktorí sú ešte stále medzi nami. Reprezentujú naozaj silné zážitky, ktoré reflektujú ťažké životné situácie. Toto si chceme pripomenúť a je na každom, ako to urobí,“ podotkol.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Zuzana Čaputová, prezidentka, oslavy SNP Prezidentka Zuazana Čaputová.

Reakcie politikov

Prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila, že SNP je jednou z najdôležitejších historických udalostí nášho národa. „Je to pripomienka všetkých, ktorí sa obetovali pre našu slobodu, budúcnosť,“ povedala hlava štátu. Krátko reagovala aj na formát osláv. „V ostatných rokoch mali ľudia, ktorí si pamätajú a majú vyšší vek, zo zdravotných dôvodov problém to ustáť či usedieť. Včerajší priebeh (galavečer, pozn. red.) bol dôstojný, príjemný a mali sme tiež čas na diskusiu s najdôležitejšími – s pamätníkmi Povstania,“ hovorí.

Neúčasť bežných ľudí na neoficiálnej časti Čaputová nevidí ako problém. „Pokiaľ viem, o chvíľu bude areál k dispozícii aj verejnosti. V minulosti účasť politikov a ich prejavy boli sprevádzané síce malou, ale hlučnou skupinkou. Takto je zabezpečená dôstojnosť celej ceremónie.

Premiér Ľudovít Ódor podčiarkol, že je dôležité, aby o odkaze Povstania vedela aj mladá generácia. „Niekedy treba pre slobodu urobiť viac ako len sedieť doma a nečinne sa prizerať na nespravodlivosť, ktorá sa deje vonku. Tu sme mali v SNP hrdinov, ktorí sa postavili zlu a zabezpečili nám lepšiu budúcnosť,“ povedal. V súčasnosti podľa neho tiež vidíme podobné príbehy, kedy slobodné rozhodovanie, občianska spoločnosť a prospech ľudí je často zatienená agresiou, nenávisťou či neznášanlivosťou.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Ľudovít Ódor, premiér, oslavy SNP Premiér Ľudovít Ódor.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) uviedol, že pripomínať si našu minulosť je dôležité. „Ak to neurobíme, nepoučíme sa z nej, budeme ju musieť zopakovať,“ povedal. Zároveň poďakoval všetkým, ktorí robia osvetu a snažia sa to dostať do povedomia mladých ľudí.

„Nech vedia, čo za hrôzy sa tu diali a aby sa nevracala falošná spomienka na bývalé časy z toho negatívneho pohľadu – nárast neonacizmu a rôznych takýchto divných teórií, ktoré medzi mladými začínajú rezonovať. Keby prišli sem a pozreli sa aj v tomto múzeu, čo za utrpenie bolo počas druhej svetovej vojny, čo všetko priniesol holokaust a koľko ľudí zomrelo, asi by prestali blbnúť s takýmito pokusmi,“ dodal Kollár.