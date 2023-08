Národné tréningové centrum dostáva konečnú podobu. Mesto už má aj prvých nájomcov

NTC v Košiciach Video Výstavba Národného tréningového centra v Košiciach ide podľa plánu. Čoskoro bude hotové / Zdroj: TV Pravda

Mesto Košice je spokojné s tým, že výstavba NTC pokračuje podľa stanoveného plánu a nesprevádzajú ho žiadne väčšie komplikácie. Podľa magistrátu je v týchto dňoch hotových takmer 85 percent všetkých plánovaných prác, ktoré naďalej pokračujú doterajším tempom. V súčasnosti sa podľa člena Predstavenstva NTC Košice a.s. a košického viceprimátora Marcela Gibódu (nezávislý) montujú deliace sadrokartónové steny a murované konštrukcie. Vykonávajú sa prípravné práce na finálne povrchové úpravy, pokračuje sa v inštalácii vnútorných káblových a rúrových rozvodov.

„Pripravuje sa aj postupná inštalácia koncových zariadení a vykonanie skúšok, revízií. Finišujú aj práce pre spustenie a riadenie odovzdávacej stanice tepla, prepojenie na prípojku vysokého napätia, či na napojení a využití novej studne ako ďalšieho vodného zdroja. Už onedlho sa začne s výstavbou vonkajších ihrísk a detského ihriska. Stavebné práce by podľa plánu mali byť ukončené začiatkom roka 2024, prvé tréningy a zápasy by sa po kolaudácii celej stavby mohli v NTC odohrávať už na budúcu jar,“ vysvetlil Gibóda.

NTC Košice Národné tréningové centrum v Košiciach je už takmer hotové. Prvé tenisové zápasy sa tu odohrajú na jar budúceho roka.

Už hľadajú nájomcov do spoločných priestorov

Spoločnosť NTC Košice už v uplynulých dňoch vyhlásila aj štyri obchodné verejné súťaže na nájom priestorov v čoskoro dokončenej novostavbe Národného tréningového centra Košice na Popradskej 84. Majú tam byť prevádzky športového obchodu a servisu, fyzioterapie, reštaurácie, baru a nebude chýbať ani fitnescentrum. Obhliadka priestorov pre potenciálnych záujemcov bola tento týždeň priamo v priestoroch NTC. Záujemcovia môžu predkladať súťažné návrhy do 7. septembra, pričom nájom začne plynúť od apríla budúceho roka. NTC Košice chce vyriešiť aj personálne otázky. Preto sa pripravuje vyhlásenie výberové konanie na budúceho prevádzkového riaditeľa NTC a magistrát chystá aj výber dodávateľov vnútorného zariadenia.

NTC bude slúžiť na prípravu talentovanej mládeže z východného Slovenska a zároveň ako športové centrum pre obyvateľov Košíc a blízkeho okolia s využitím pre tenis a bedminton. Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu (STZ) Igora Mošku by malo fungovať tak ako Národné tenisové centrum v Bratislave, kde sa do 16.00 pripravuje mládež, ktorú vo večerných hodinách vystrieda verejnosť. Podľa neho je reáln predpoklad, že by tu pravidelne denne mohlo športovať od 300 do 500 osôb.

Na výstavbu sa zložil štát, tenisový zväz aj mesto

Víťazom verejného obstarávania sa stala bratislavská firma Adifex. Tá začala s výstavbou v júni minulého roka. Celkové náklady na výstavbu predstavujú sumu 15 miliónov eur bez DPH. Na financovaní sa 60 percentami podieľa Ministerstvo financií SR a po 20 percent STZ a mesto Košice.

Základom projektu NTC je 6 – kurtová tenisová hala, v ktorej sa počíta s využitím spravidla štyroch kurtov pre tenis a na zvyšných dvoch kurtoch bude dočasne položených osem bedmintonových povrchov. V pripojenej trojpodlažnej prevádzkovej budove budú na prvom podzemnom podlaží šatne, hygienické zariadenia a fyzioterapia, na prvom nadzemnom podlaží recepcia, kancelárie, reštaurácia a obchodný priestor. Na druhom nadzemnom podlaží bude prevádzka fitness centra so zázemím. Súčasťou areálu je aj osem vonkajších antukových tenisových kurtov a detské ihrisko. Pre návštevníkov bude k dispozícii celkovo 85 parkovacích mi­est.