Turistom nevyužité permanentky nepreplatia. Zdemolované kúpalisko v Podhájskej zatvorili

Ničivá búrka prešla v Podhájskej, v noci v pondelok, najmä lokalitou termálneho kúpaliska. Podľa stránky Severe Weather Slovakia sa tam s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytol takzvaný downburst, čiže silný nárazový vietor, ktorý spôsobuje rovnaké škody ako tornádo. Odborníci zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu (SHMU) však uviedli, že o tornádo nešlo. Z ich analýzy vyplýva, že charakter škôd, ich priestorová distribúcia a trvanie udalosti odpovedajú javu zvanému downburst. Nárazy vetra tam ale podľa nich dosahovali okolo 150 kilometrov za hodinu.

Riaditeľka kúpaliska hovorí o škodách po búrke Video Zdroj: TV Pravda

Obec, ktorá je prevádzkovateľom kúpaliska, začala na odstraňovaní škôd pracovať okamžite. Likvidovať museli popadané stromy, rozbité sklo na oknách, zdemolované stánky a všetko, čo z nich „rozfúkalo“. Starosta Jozef Krajmer hovorí, že plné ruky práce mali aj v stredu ráno, teda na druhý deň po kalamite.

„Od šiestej rána robíme, čo sa dá. Čakáme ľudí z poisťovne, aby sme urobili ohodnotenie škôd, lebo zatiaľ ich vyčísliť nevieme. Jednoducho nás čaká ďalší dlhý a ťažký deň. To isté zajtra, v piatok a celý víkend,“ podotkol unavene. Priblížil, že ničivá búrka išla naprieč celým kúpaliskom. „Zbúrala múry, povyrážala okná, postrhávala strechy, rozmetala osem stánkov. Ich predajcovia prišli o živobytie,“ povedal.

zväčšiť Foto: archív kúpaliska Podhájska, kúpalisko, upratovanie Upratovanie areálu po búrke.

Húkajúce alarmy

Na budove kúpaliska je momentálne oznam, že do odvolania je zatvorené. Neďaleko hlavného vchodu pracovali robotníci na odstraňovaní spadnutého murovaného plota. V areáli sme si všimli pár zlomených alebo zvalených drevených sôch, rozbité sklené výplne na vstupnej hale, strhnuté časti striech či zničenú fasádu. Miesto, ktoré inak denne navštevuje zhruba štyritisíc ľudí, pôsobilo smutne a pusto. Už na prvý pohľad však vidieť, že pracovníci to dôkladne vyčistili a upratali.

Riaditeľka kúpaliska Dominika Poláková Pravde opísala, čo sa v osudnú noc stalo. „Začalo to asi päť minút pred jedenástou v noci, kedy nám alarmy hlásili, že vo vstupnej budove sa zaznamenalo vniknutie nejakého cudzieho subjektu a wellness nám horí. Hneď som volala starostu a zistili sme, že poplach nevyvolal oheň, ale časti striech, ktoré tam vleteli a vrážali do sklenených výplní,“ vysvetlila riaditeľka.

„Nemohli sme hneď pozrieť celý areál, lebo pred kúpaliskom sa nachádzal prevrátený karavan, čo si všimol jeden z našich obyvateľov. Okamžite zavolal sanitku s hasičmi a pomáhal rodinke, ktorej sa tam zranilo dieťa – malo rozbitú hlavu. Našťastie, nič vážnejšie sa nestalo,“ pokračovala Poláková. „Obhliadkou sme zistili, že na ekonomickom úseku je zvalený múr, inde zase popadané stromy. Tie končili na karavanoch, preto prvé, čo sme urobili, bola evakuácia časti nášho kempu. Tam sfukovalo aj stany, takže časť ľudí, ktorých sa tam dokopy nachádzalo asi päťdesiat, sme premiestňovali do hotela a priľahlých budov,“ objasnila.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Podhájska, kúpalisko, búrka Fasáda jednej z budov v areáli kúpaliska je takto zničená.

Keď hasiči odstránili popadané stromy a ľudia boli v bezpečí, išli sa pozrieť do areálu, aby videli ďalšie škody. „Alarmy stále húkali. Stánky boli zničené na kope, zábradlia ohnuté, strechy z altánkov skončili v bazénoch, tiež lehátka. Ďalšie časti striech boli vrazené v budovách, porozbíjalo to tam sklá,“ opísala situáciu krátko po vyčíňaní živla. Škody vyčíslené stále nemajú.

„Už tu boli zamestnanci poisťovne, no ku konkrétnym číslam sme sa zatiaľ nedopracovali,“ poznamenala riaditeľka. Termín otvorenia presne povedať nevie, najskôr musí byť vybavená stopercentná bezpečnosť areálu. „Aby sa tu nikto nezranil. Volali sme statikov na posúdenie budov či prístreškov, ale veľmi by sme si želali sprístupniť to tu už v utorok na budúci týždeň. Nie je to však záväzný termín otvorenia,“ upozornila.

Vstupné vracať nemusia

Keď sme sa išli pozrieť, ako areál po kalamite vyzerá, pred bránami kúpaliska sme si všimli skupinku ľudí. Tí hlasno debatovali o tom, že nevedia, kedy budú môcť využiť vopred zakúpené vstupy.

„Netušíme, kedy otvoria a keďže máme zaplatené permanentky, chceli sme, aby nám vrátili zvyšné peniaze. Zo štyroch vstupov som vyčerpala len dva. Potom tu bolo tornádo a keďže zajtra odchádzam domov, chcela som si to vybaviť,“ hovorí Eva Šubrtová z českého mesta Dvůr Králové nad Labem. Ozrejmila, že permanentka ju stála 70 eur a keďže je dôchodkyňa, nemôže si dovoliť len tak nechať prepadnúť viac ako polovicu z utratenej sumy.

zväčšiť Foto: archív kúpaliska prevrátené auto, Podhájska, kúpalisko, búrka Vietor prevrátil aj auto.

„Na recepcii mi povedali, že to máme niekomu darovať, alebo predať,“ krútila hlavou. Táto možnosť sa jej ale veľmi nepozdáva. Podobne na tom boli aj ďalší českí turisti, ktorí sa na rovnaký problém chodili pýtať do vstupnej haly.

Poláková vysvetlila, že peniaze za permanentky nie je možné vrátiť. Klientom však ponúkli kompenzáciu v podobe fungujúcej plavárne, ktorú môžu využívať namiesto vstupu na kúpalisko.

„Prípadne to môžu využiť do konca letnej sezóny alebo aj budúci rok. Niektorí sa tak už rozhodli a viaceré zájazdy odišli. Iní to ale nechcú využiť z princípu, no keďže z tých permanentiek je už čerpané, nie je možné z toho hradiť určitú časť,“ tvrdí. „Podľa rozhovorov s poisťovňami a inými orgánmi sme zistili, že nie sme povinní vstupné vracať, lebo takáto živelná pohroma to nikde neurčuje. Poistka by mala plynúť z ich cestovného poistenia,“ uzavrela riaditeľka.