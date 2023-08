Opilci za volantom: Opitý motocyklista s tehotnou spolujazdkyňou utrpeli ťažké zranenia, šoférka pod vplyvom nabúrala do autobusu

Vodič z okresu Košice-okolie vo veku 21 rokov išiel na motocykli bez evidenčného čísla po ceste od Moldavy nad Bodvou do obce Mokrance. „Mladík pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a po vjazde do obce Mokrance nezvládol prejazd miernej pravotočivej zákruty, s motocyklom prešiel do protismeru, zišiel s ním z cesty až narazil do betónového stĺpika hydrantu,“ uviedla s tým, že motocykel otočilo a narazil do zaparkovaného nákladného auta zn. Renault.

Motocyklista ostal po náraze zakliesnený medzi motocyklom a vozidlom. So zraneniami skončil v nemocnici. V dychu mu namerali 1,31 promile alkoholu.

„Za vodičom na motocykli sedela 18-ročná spolujazdkyňa, v ranom štádiu gravidity, ktorú po náraze vymrštilo z motocykla a prerazila uzatvorené zadné dvere na Renaulte a dostala sa tak priamo do nákladného priestoru vozidla, kde zostala ležať,“ dodala Ivanová.

Polícia nehodu vyšetruje, v súvislosti s ňou začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví aj ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Po nehode vo Veľkom Rovnom namerali vodičke dve promile alkoholu

Po dopravnej nehode autobusu a osobného auta vo Veľkom Rovnom v okrese Bytča namerali policajti v utorok (29. 8.) pri dychovej skúške 32-ročnej vodičke dve promile alkoholu, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.

Doplnila, že vodička viedla auto po miestnej komunikácii smerom k ceste druhej triedy. „Z doposiaľ presne nezistených príčin pri prejazde križovatkou došlo k zrážke s autobusom, ktorý viedol 49-ročný vodič v smere od Turzovky. U vodiča autobusu alkohol vykonanou dychovou skúškou nezistili. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Polícia obvinila Kežmarčana za jazdu pod vplyvom alkoholu

Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 33-ročného Kežmarčana, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako povedala, policajná hliadka ho zastavila v stredu (30. 8.) pred 2.00 h na ulici Petržalskej v Kežmarku z dôvodu, že jazdil zo strany na stranu.

„Výsledok vykonanej dychovej skúšky u vodiča presiahol hodnotu 2,6 promile. Bolo zistené, že viedol osobné vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia. Konal tak napriek tomu, že už v minulosti mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu, taktiež za alkohol za volantom,“ uviedla Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.