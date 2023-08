Obchvat Senca kompletne obnovia, vodiči sa musia obrniť trpezlivosťou

Slovenská správa ciest kompletne vynoví obchvat Senca v smere na Sládkovičovo na ceste I/62 a prieťah na vstupe do Senca na ceste I/61. Ako ďalej cestári informovali, oprava zahŕňa výmeny obrusnej, ložnej a podkladových vrstiev vozovky.

„Stavebné práce sa začali 14. augusta, ako prvý sa opravoval úsek cesty I/62 od hasičskej stanice smer Sládkovičovo po križovatku s cestou č. III/1042 smer Tureň," uviedli cestári. Nasledovať bude úsek od čerpacej stanice Slovnaft po obchodný dom Tesco, pričom práce sa budú vykonávať za premávky pri čiastočnej uzávierke jedného jazdného pruhu v termíne od 4. do 12. septembra. Ďalším na rade bude úsek od kostola po obchodný dom Billa, pričom práce sa budú vykonávať za premávky pri čiastočnej uzávierke postupne troch jazdných pruhov v termíne od 25. septembra do 8. októbra.

Ďalším úsekom bude úsek pri obchodnom dome Billa, kde sa práce budú vykonávať za premávky v noci s čiastočným obmedzením premávky v termíne od 15. do 17. septembra, pričom, náhradný termín je určený na 22. až 24. septembra.. Premávka bude na mieste riadená regulovčíkmi. Ďalším opravovaným úsekom bude úsek medzi obchodnými domami Billa a Tesco, pričom práce sa budú vykonávať za úplnej uzávierky s odklonom dopravy po vyznačených obchádzkových trasách v termíne od 12. do 25. septembra. Posledným opravovaným úsekom bude úsek medzi obchodným domom Lidl a kostolom, pričom práce sa budú vykonávať za úplnej uzávierky s odklonom dopravy po vyznačených obchádzkových trasách v termíne od 9. do 27. októbra.