Z erotického salóna bude bistro. Práce v Sade Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke napredujú

Búracie práce vo vnútri objektu boli dokončené už začiatkom júla. Demontované boli vnútorné priečky a podhľady, časti nosných stien či podlahové konštrukcie. Vybúrané boli okenné a dverné otvory, demontovaná bola taktiež časť strešnej konštrukcie. Následne sa začalo s osádzaním vzduchotechniky i montáži vnútorných rozvodov a elektroinštalácií.

„Prebiehajú montáže nových priečok objektu v interiéri, ktorý je funkčne rozdelený na štyri časti,“ priblížilo hlavné mesto. Hlavnou funkciou objektu bude nová gastroprevádzka s kuchynskou časťou. Ďalšie využitie objektu počíta so zriadením verejných toaliet i priestorov na organizovanie kultúrnych podujatí v okolí prevádzky i v Sade Janka Kráľa.

Magistrát ubezpečuje, že celý projekt prebieha pod dozorom hlavného architekta projektu, ktorý dohliadal aj na obnovenie nástreku priznanej pôvodnej stropnej konštrukcie a vnútorných omietok. „Staticky sa tiež zastabilizovala monumentálna umelecká mozaika z pôvodnej architektúry objektu, ktorá zostane zachovaná,“ poznamenal.

Súčasne s rekonštrukciou interiéru pokračujú aj práce na vonkajších častiach objektu vrátane rekonštrukcie zámkovej dlažby či revitalizácie fontány. Taktiež prebieha čistenie historicky hodnotného fasádneho travertínového obkladu na atike, ktorý sa podarilo zachovať. Podľa zmluvy o dielo by mali byť všetky stavebné práce ukončené do 30. novembra. V najbližších týždňoch by mala byť vyhlásená súťaž na nájomcu budúcej gastroprevádzky.

Stavba od tímu architektov pod vedením Ferdinanda Končeka z roku 1982 pôvodne slúžila všetkým návštevníkom parku. Bola tam prevádzka s občerstvením i zázemie pre pracovníkov údržby a správy parku. V roku 1995 sa objekt dostal do súkromného vlastníctva. Kúpu budovy schválili v marci 2021 bratislavskí poslanci, radnica sa s majiteľmi dohodla na cene 1,4 milióna eur bez DPH. K prevodu prišlo počas leta. Pôvodne odhadovaná hodnota rekonštrukcie bola 600 000 eur bez DPH.

V prípade záujmu by sa mali dať v budúcnosti priestory prenajímať i na súkromné akcie, ako sú semináre, oslavy či kultúrne vernisáže.