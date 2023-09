Starosta Vrbovky varuje pred chorobami migrantov, o žiadnych ale nevie: Ľuďom zobrali ovocie

Ako uviedol, v nedeľu (3. 9.) ich bolo 45 a 80 percent migrantov je podľa neho mužov. Vyskytli sa však aj rodiny. Dodal, že sú mimo obytnej zóny Vrbovky, v uplynulých dňoch sa však pohybovali aj v jej centrálnej časti, kde je miestny úrad. „Ako sa v pondelok začala škola, umiestnili sme ich mimo obce, na jej okraj, smerom na cintorín,“ objasnil s tým, že problém je napríklad s komunálnym odpadom, ktorý po sebe ľudia zo zahraničia nechávajú. Doplnil, že zaznamenali aj to, že domácim občanom zobrali ovocie zo stromov.

Starosta zdôraznil, že miestnym obyvateľov povedal, aby k migrantom pre svoje zdravie nechodili. O chorobách, ktoré by mohli na Slovensko priniesť, však zatiaľ nevie. „Miestni sa sťažujú, že keď k nám v noci cudzinci prichádzajú, tak ich vyrušujú,“ dodal.

V Bušinciach vo Veľkokrtíšskom okrese v súčasnosti migranti nie sú, v pondelok to TASR potvrdil starosta Zoltán Végh. Počas prvého septembrového víkendu (2. – 3. 9.) ho však v noci zobudili policajti, aby ho informovali o súčasnej situácii. Podľa jeho slov cudzinci boli väčšinou mladí muži a na druhý deň ich autobusom z dediny odviezli. Véghovi sa nepáči, že na slovenskej hranici nie je kontrola a nikto nevie, čo za ľudia cez Slovensko prechádzajú. „Nevieme, či sú zdraví alebo chorí, či bojovali. Stupňuje sa to, denne prichádzajú,“ konštatoval s tým, že 30 cudzincov umiestnili v uplynulých dňoch do miestneho amfiteátra. „Dali sme im vodu a jedlo, boli tam aj ženy a deti, 90 percent zo skupiny však boli chlapi od 15 do 50 rokov,“ poznamenal. Nepáči sa mu, že situácia sa nerieši, a vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa neho nič neznamená.

Tlačový odbor ministerstva vnútra informoval, že Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok 1. septembra v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu.