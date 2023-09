Chýbajú stovky autobusárov. Na západe preškrtali spoje, problém dochádzať majú školáci aj pracujúci

Prímestské autobusy prestali od pondelka premávať spolu na 21 linkách. Celkovo ide o 39 spojov, ktoré sú v okresoch Nitra a Topoľčany zrušené do odvolania. „Vzhľadom na počet vodičov autobusov, ktorých má naša spoločnosť momentálne k dispozícii, nedokážeme plnohodnotne zabezpečiť objednanú dopravnú obslužnosť v okresoch Nitra a Topoľčany,“ informoval dopravca.

Pri škrtaní spojov brali do úvahy, aby bola aj pri zníženom počte vodičov zachovaná obslužnosť každého regiónu. „Pritom sa zároveň snažíme, aby mali cestujúci alternatívy k zrušeným spojov,“ zdôrazňuje Peter Stach, hovorca spoločnosti Arriva Slovakia.

Jeden zo zrušených spojov sa dotkol aj školákov z obcí Súlovce a Oponice, ktorí navštevujú základnú školu v neďalekých Kovarciach. „Zrušili spoj, ktorým deti chodili domov,“ podotýka starosta Súloviec Ivan Pecháč s tým, že situáciu sa preto snažia už od pondelka riešiť.

Školáci prišli o využívaný spoj domov

Vyučovanie aj s prestávkami mala škola podľa neho prispôsobené zrušenému spoju, ktorý vyrážal z Topolčian o 12.45 hod. „Na tento spoj chodilo najviac detí,“ prezrádza. Týka sa to vyše 20 detí z oboch dotknutých obcí. Ako starosta dodáva, na najbližší spoj teraz musia čakať v Kovarciach hodinu a štvrť.

Miestnu školu navštevujú podľa starostu deti od piateho až deviateho ročníka, ale veľa detí chodí do Kovariec už od prvej triedy. Škola i autobusové zastávky sa podľa neho neho nachádzajú pri hlavnej ceste. Podľa starostu to nie je veľmi bezpečné, pretože deti sa motajú naokolo.

Poobedný autobus však nie je jediný, o ktorý školáci prišli. Podľa Pecháča bol zrušený aj ranný spoj z Topolčian do Súloviec. Ako podotýka, využívali ho najmä študenti, ktorí v Oponiciach prestupovali a pokračovali ďalej do škôl v Nitre.

„Pätnásť minút pred ním však ide ešte jeden autobus na Súlovce. To sa dá tolerovať, že si deti privstanú,“ hovorí. V Oponiciach, kde nadväzuje prípoj smerom do Nitry, už nebudú čakať dve minúty ako predtým, ale 12–13 minút.

Pecháč situáciu v regióne dôverne pozná aj preto, že sám bol donedávna vodičom autobusu. „Chápem, že je málo vodičov. Nemôžu si to však odskákať deti,“ myslí sí. Riešením by podľa neho bolo zvýšenie platu vodičov. Pred štyrmi rokmi viedla snaha o navýšenie miezd k ohláseniu ostrého štrajku vodičmi spoločnosti Arriva Nitra.

Náhle odišli do predčasného dôchodku

„V Nitrianskom kraji nám aktuálne chýba spolu približne 60 vodičov z celkového počtu 600 vodičov, ktorí sú potrební na zabezpečenie dopravných služieb v plnom rozsahu,“ prezrádza Stach z Arriva Slovakia. Ďalších 33 vodičov je podľa neho práceneschopných, no tento počet sa prirodzene mení.

Už v minulom roku došlo pre výpadky na pracovných pozíciách k presunom vodičov medzi jednotlivými prevádzkami, ale aj jednotlivými spoločnosťami. „Vďaka tomu sme predišli rušeniu spojov už skôr," podotýka hovorca spoločnosti.

Odchádzajúcich vodičov nestíhajú nahrádzať novými. „Len v priebehu minulého roka odišlo zo spoločnosti Arriva v Nitrianskom kraji spolu 91 vodičov a prijali sme 70 nových vodičov. Počet chýbajúcich vodičov sa tak medziročne zvýšil o ďalších 21 vodičov," spresňuje Stach.

Prímestskú dopravu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja zabezpečujú spoločnosti Arriva Nitra a Arriva Nové Zámky, a to na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Spoločnosť Arriva Nitra už 25. augusta informovala nitriansku župu o tom, že pre nedostatok vodičov nebude schopná zabezpečiť 100 percent zazmluvnených výkonov.

„V posledných mesiacoch zaznamenal dopravca náhly nárast žiadostí zo strany vodičov o ukončenie pracovného pomeru z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku,“ spresnila hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Henrieta Prokopová.

Podľa hovorcu Arriva Slovakia je dôvodom mimoriadneho nedostatku vodičov aj zmena zákona, ktorá umožnila zamestnancom zvýhodnený odchod do predčasného dôchodku po odpracovaných 40-tich rokov. „Podobná situácia vzniká vo všetkých regiónoch Slovenska, jej dopad sa však líši podľa vekovej štruktúry vodičov. Tá je v každom regióne a v každej spoločnosti iná,“ dodáva.

„NKS sa snaží v rámci úpravy cestovných poriadkov zapracovať zachádzky realizovaných spojov do tých oblastí, kde boli spoje dočasne zrušené,“ približuje Prokopová kroky župy na zmiernenie situácie. Prímestské linky zabezpečuje v kraji aj Arriva Nové Zámky.

Chýba ich 500, ohroziť to môže veľa

Nedostatok vodičov spôsobuje problémy dlhodobo nielen naprieč Slovenskom, ale aj v celej Európe. Podľa Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) by mal do roku 2026 vzrásť počet neosadených miest vodičov v autobusovej doprave viac ako päťnásobne, na takmer 50 percent.

„Európskej únii môže čoskoro chýbať asi 100-tisíc vodičov autobusov. Dôsledky takéhoto nedostatku sú desivé,“ zdôraznila Raluca Marian, riaditeľka IRU pre obhajobu záujmov EÚ. Ohrozilo by to podľa nej nielen mobilitu, ale výrazne by to narušilo ambície EÚ v oblasti znižovania emisií CO2.

O nič lepšia nie je situácia ani na Slovensku. Podľa Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) chýba v odvetví 500 vodičov. „Môže sa to zdať málo, ale keď jeden vodič odvezie ročne rádovo 50-tisíc cestujúcich, tak hovoríme o ohrozených až 25 miliónoch ciest obyvateľov ročne,“ zdôrazňuje Peter Sádovský, prezident ZAD.

Vodiči podľa neho chýbajú na linkách MHD, prímestských i diaľkových linkách. „Striedajú sa aj medzi nimi a hľadajú lepšie podmienky,“ dodáva Sádovský. V prímestských linkách vedia v porovnaní s komerčnou dopravou ponúknuť stabilnú prácu. Vyplýva to z dlhodobých zmlúv so samosprávami.

Každý rok však odchádzajú do dôchodku desiatky vodičov. Ich priemerný vek je 56 až 57 rokov. Zhruba tretina vodičov je v preddôchodkom a dôchodkovom veku. „Prírastok mladých vodičov je nedostatočný,“ podčiarkuje Sádovský.

Ponúkajú benefity, rozhoduje plat

Za nezáujmom stojí podľa neho náročnosť povolania, ktorá sa podľa neho zvyšuje aj so zavádzaním integrovaných dopravných systémov. „Vodiči skôr vstávajú, neskôr končia, majú veľa prestojov na rôznych miestach,“ približuje. Bariéru podľa neho predstavuje aj vysoká administratívna záťaž a náklady na vodičské preukazy.

Autobusoví dopravcovia sa snažia lákať nových ľudí na rôzne benefity. Arriva Nitra momentálne ponúka kvalifikovaným vodičom náborový príspevok vo výške 3000 eur. „Avšak rozhoduje plat v kombinácii s pracovným prostredím. Tu veľa nevymyslíte – buď je to vo vnímaní zamestnanca pre neho atraktívne alebo nedostatočné,“ myslí si Sádovský.

V minulosti sa podľa neho platy v odvetví autobusovej dopravy dvíhali nad priemer Slovenska. „V súčasnosti to tak nie je, pretože inflácia je neočakávane vysoká,“ dopĺňa.

Situáciu malo zmierniť zamestnávanie žien a cudzincov. Ženy sú však v tomto odvetní stále výnimkou. „Podiel cudzincov rastie, je to však stále len malé jednociferné percento,“ podotýka prezident zväzu. Pracovná sila zo zahraničia však bude podľa neho potrebná. „Radi by sme prilákali viac domácich vodičov, ale pri súčasnej nízkej nezamestnanosti majú domáci na výber,“ dodáva.

Na prímestských linkách v Nitrianskom kraji jazdí sedem žien. „V regióne Nitry, Topoľčian a Zlatých Moraviec zamestnávame zahraničných vodičov už od roku 2018. Aktuálne ich tu pracuje 16," približuje hovorca Arriva Slovakia.