Nápor migrantov vo Veľkom Krtíši vzbudzuje vášne. Podľa miestnych obyvateľov štát situáciu nezvláda

Výrobná hala na veľkokrtíšskej Železničnej ulici, kde štát zriadil utečenecký tábor, je v týchto dňoch jedným z najsledovanejších miest na Slovensku. Už niekoľko dní tam policajti strážia stovky cudzincov, ktorí nelegálne prekročili naše hranice a čakajú na „papier“ s povolením pobytu v Európskej únii. Proti ich umiestňovaniu na území mesta už „radní“ spustili petíciu.

O migrantoch v okrese Veľký Krtíš Video Zdroj: TV Pravda

„To budú tisíce podpisov. Oslovujú ma obyvatelia z celého okresu – podpisujú to v uliciach, organizáciách, všade. Jednoducho s tým nesúhlasia,“ tvrdí prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši Marián Balko. Podčiarkol, že „rozhodovať o nás bez nás“ nie je v parlamentnej demokracii normálne. „Nežijeme v diktatúre a toto všetko sa deje bez nášho súhlasu,“ podotkol. Situácia v meste je podľa neho stále vážna.

„Ráno mi pán primátor hovoril, že v tábore bola vzbura. Tí ľudia chcú ísť odtiaľ preč, nechcú byť zadržiavaní. Majú problémy s jedlom, nevyhovuje im,“ povedal nám Balko v utorok doobeda. „Ďalším zistením je, že zo zadnej strany haly, v ktorej sú utečenci držaní, je len nízky mobilný plot. Oni ho preskočia, utekajú a veselo chodia do tunajšieho supermarketu nakupovať cigarety. Prípadne aj niečo, v okolí, ukradnúť. Nemám to síce potvrdené, no ľudia sa sťažujú, že im berú zeleninu a podobne,“ priblížil. Zdôraznil, že tábor je zriadený vo výrobnej hale, kde si už migranti stihli založiť aj oheň. „Samozrejme, museli ho zlikvidovať,“ poznamenal.

Dobrodružné riešenie

Prednosta nechápe, prečo štát „na tajnáša“ zriadil tábor práve v Krtíši. „Veď existuje zariadenie v Medveďove, ktoré spĺňa potrebné podmienky. Ďalšie je v Gabčíkove. Ministerstvo vnútra má dokonca dve mobilné, ktoré dokáže presunúť hocikde. Namiesto toho sa to rieši takýmto dobrodružným spôsobom, ktorý v civilizovanej Európe nemá čo robiť,“ mieni. Podčiarkol, že osobne nemá výhrady voči žiadnym menšinám, no problém má s riešením, aké kompetentní zvolili.

„Sú tam naozaj neľudské podmienky. Veď to porovnajme. Je to plechová hala, do ktorej ak dá niekto sedemsto psov, spustia sa reakcie – od veteriny, polície, všetci začnú konať, vrátane prokuratúry. V tomto prípade ale všetky orgány, ktoré by mali konať, čušia,“ podotkol Balko. Preto, v súlade s poverením veľkokrtíšskeho primátora Dalibora Surkoša, napísal otvorený list viacerým úradom, aby s tým niečo začali robiť. Konkrétne ide o podnet pre podozrenie z porušovania všeobecno-záväzných predpisov.

Obsahom podnetu je iniciovanie dodržiavania protipožiarnej bezpečnosti v objekte, kde dochádza k zhromažďovaniu cudzincov, tiež kontroly predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ďalej mesto v liste poukazuje na hygienické opatrenia s cieľom prevencie šírenia chorôb, ale aj na práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti či prešetrenie možného konania majúceho znaky neľudského a ponižujúceho zaobchádzania s osobami držanými v priestoroch výrobnej haly. List adresovali hlavnému hygienikovi Úradu verejného zdravotníctva, riaditeľstvu hasičov vo Veľkom Krtíši, Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici či Kancelárii verejného ochrancu práv.

Momentálne je v krtíšskej hale stále umiestnených viac ako sedemsto ľudí. „Na dnes je zvolaný krízový štáb. Výsledkom podľa mňa bude deklarovanie problému, že treba riešiť navýšenie kapacít a zvýšenie bezpečnosti toho tábora,“ odhadoval Balko krátko pred zasadnutím štábu. Zhodnotil, že nevyhnutná je aj súčinnosť armády, lebo policajti to zabezpečiť nevládzu.

„Dnes mi už jeden díler núkal mobilné karavany určené pre ubytovanie. Tak som ho odporučil na ministerstvo vnútra, lebo to nie je naše zariadenie. Nemienime vynakladať peniaze našich daňových poplatníkov na takéto čudesné riešenia. V prvom rade treba strážiť exponované body na hraničných priechodoch,“ doplnil Balko.

zväčšiť Foto: archív obce Lesenice, migranti V obci Lesenice mali minulý piatok na futbalovom ihrisku 170 utečencov.

Registračné stredisko

Prednostka Okresného úradu vo Veľkom Krtíši Jana Ambrošová reagovala, že štátom vytvorené zariadenie nie je tábor. „Je to štandardné registračné stredisko. Zriadené bolo s účelom rýchleho, niekoľkohodinového, čakania na evidenciu migrantov. Problém je v tom, že zo dňa na deň nám tu rapídne, v násobkoch, narástli ich počty,“ hovorí Ambrošová. „Nie sme schopní tých ľudí evidovať tak rýchlo. Každý deň tam pribúdali a teraz tam čakajú už niekoľko dní. Táto situácia je neúnosná, neudržateľná a ani nie je žiaduca,“ pripomenula. Vysvetlila, že migranti, ktorí sa tam momentálne nachádzajú, majú zaistenú stravu a vodu cez Slovenský Červený kríž.

„Takisto majú zabezpečené základné hygienické podmienky, no nie je to miesto na dlhodobejšie ubytovanie. Takže na dnešnom krízovom štábe ideme prijať opatrenia, aby sa ten počet znížil tak, aby tam nikto nemusel čakať niekoľko dní,“ zhodnotila. Upozornila, že na takýto veľký nápor nebol nikto pripravený. „Verejný poriadok však narušený nie je, obyvatelia sa absolútne ničoho nemusia obávať,“ tvrdí prednostka.

Pred veľkokrtíšskym supermarketom, do ktorého utečenci chodia nakupovať, sme v čase nášho príchodu nestretli ani jedného. Viacerí domáci nám ale potvrdili, že ich tam videli už nejeden raz. „Chodia sem celé skupiny, kupujú najmä cigarety,“ prezradila nám mladá žena, ktorá si ich vraj všimla v rade pri pokladni. Pýtali sme sa, či patrí k ľuďom, ktorí majú z migrantov strach. „Momentálne ani nie, ale človek nikdy nevie, kedy sa to zvrhne. Nikto nevieme, čo sú zač a či medzi nimi nie sú kriminálne živly. Veď sem prichádzajú bez dokladov,“ upozornila s tým, že už podpísala aj spomínanú petíciu.

Pred obchodom sme natrafili na muža, ktorý je presvedčený, že v súvislosti s touto témou si niektorí len naháňajú politické body. „Každá strana chce z toho vyťažiť – liberáli, pravičiari či konzervatívci,“ mieni Peter Fejér, ktorý býva v jednej z neďalekých obcí. Keď vraj pred supermarketom videl migrantov, ponúkol im fľašu vody a zavolal policajtov, nech ich odprevadia, kam treba.

„Zrejme do toho záchytného tábora,“ predpokladá. On sám petíciu nepodpíše napriek tomu, že „sú medzi nimi ekonomickí migranti či bojovníci z Islamského štátu“. Zdôvodnil to tým, že sú tam aj takí, ktorí naozaj utekajú pred vojnou. „Ľudia sa boja nepoznaného. Nikdy sa nestretli s Arabmi, moslimami a všetci si teraz myslia, že ich podrežú,“ uzavrel Fejér.

zväčšiť Foto: archív obce Koláre, migranti V dedinke Koláre sa migranti zgrupovali vo dvore obecného úradu.

Spali pri obecnom úrade

Na neporiadok po migrantoch, preliezanie plotov a krádeže úrody sa sťažujú obyvatelia dedinky Koláre. Starostka Renáta Kerestešová objasnila, že momentálne sú najmä transportnou obcou. „Väčšinou cez nás len prechádzajú, no predtým sme ich tu mali v niekoľkých „várkach“. Najskôr cez 90, potom 120, aj 150. Zostali tu viac dní, prespali na dvore pri obecnom úrade a v kultúrnom dome, lebo sme tu mali aj mamičky s malými deťmi,“ vysvetlila starostka. Postarali sa im teda o pitný režim a policajti objednali stravu.

„Ale aj ľudia od nás boli ochotní a niečo tým deťom poprinášali. Zatiaľ to tu až tak negatívne nevnímajú. Jednému pánovi sa tu ale vykúpali v bazéne a to sa mu, samozrejme, nepáčilo. No a od policajtov som dostala informáciu, že niektorým pozbierali aj úrodu,“ priblížila Kerestešová.

Ľudia v obci sa veľmi k tejto téme vyjadrovať nechceli, majiteľ spomínaného bazéna ani nebol doma. Pri jednom dome sme však oslovili muža, ktorý sa predstavil ako Róbert. Ten nám potvrdil, že migrantov v dedine videl počas bieleho dňa, aj po zotmení. „O polnoci sme ich pozorovali z okna. Keď sa tu pohybujú, rozbrešú sa všetky tunajšie psy. Nedá sa teda nevšimnúť si ich,“ ozrejmil. Tvrdí, že ľudia sa tohto javu boja.

„Urobili tu bordel. Počul som, že obec po nich vyzbierala 27 vriec odpadu. Jeho likvidácia ide na naše náklady,“ krútil hlavou. „No a susedovi napríklad preliezli plot a ukradli mu slivky, jablká, paradajky. Samozrejme, že ho to naštvalo, veď koho by nie,“ dodal.

O kúsok ďalej sa s nami dala do debaty staršia pani. „To, čo sa s utečencami deje, je čistá katastrofa. Všetkým, ktorí vravia, že ich tu treba vítať, by som dopriala zažiť ich vo vlastnom dvore,“ povedala podráždene. „My máme veľkého psa, takže k nám si netrúfli vojsť,“ uzavrela.

zväčšiť Foto: archív obce Koláre, migranti, neporiadok Neporiadok, ktorý po sebe utečenci nechali.

Prišli s peniazmi

Patálie s migrantmi má aj obec Lesenice. Starosta Ladislav Majdán vraví, že situácia je vážna. „Netreba to podceňovať. Čaká nás zima a nevieme, čo bude. Už teraz, v lete, nám na amfiteátri založili ohnisko, lebo im bolo chladno,“ hovorí. Spresnil že v prvý septembrový deň ich tam mali 179, celkovo už cez ich obec prešlo viac ako štyristo migrantov.

„Minulý piatok ich desiatky prišli na miestne futbalové ihrisko. Keďže hneď oproti bývam, išiel som sa tam pozrieť a kontaktoval som policajtov. Tí prišli hneď. Poprosili ma, či by k nám mohli zvážať utečencov aj z ďalších obcí a od nás potom brať všetkých naraz do veľkokrtíšskej centrály,“ vraví Majdán. Postupne tam teda vyložili, zo susedných dedín, ďalších takmer 130 ľudí. Konkrétne ich doviezli z obcí Koláre, Veľká Čalomija, Malá Čalomija a Sečianky.

„Zabezpečili sme im prístup k pitnej vode a sociálnym zariadeniam. Zdržali sa tu od pol siedmej rána do večera. Odtiaľto ich odviezli do Krtíša. Hneď na druhý deň ráno sem prišlo ďalších 25 ľudí – rovno na ihrisko. Akoby už mali informácie a presne vedeli, kde ísť. Tiež to, že je tu o nich postarané,“ poznamenal. Zvláštne podľa neho je, že všetci mali so sebou 50– či 100-eurové bankovky. Miestni si to vraj všimli, keď ich videli v tamojších potravinách.

„Peniaze majú. Mám informáciu, že si ich doniesli ešte z domu,“ podotkol starosta. Vzápätí zdôraznil, že v prvom rade treba poriadne strážiť hranice. „Presne vieme, z ktorého bodu prichádzajú a práve to chceme docieliť – aby tam posilnili policajné či vojenské hliadky,“ prízvukuje s tým, že kompetentní na to majú dosah.

„S príchodom zimy im naše ihrisko stačiť nebude, ale potom sa budú snažiť dostať do nehnuteľností našich obyvateľov. Práve to môže byť nebezpečné,“ mieni. Dodal, že prevádzači migrantov vykladajú v pohraničných Slovenských Ďarmotách, odkiaľ rovno smerujú, v podstate bez zastavenia, do ďalších dedín smerom na západ.