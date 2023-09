Utečenci spali na tráve a vodu si naberali zo studne. Registráciu migrantov museli presunúť na perifériu Nových Zámkov

„Je nás tu vyše 20,“ hovorí Ahmad Kahil (29) zo Sýrie. Je jediný spomedzi tunajších mužov a mladých chlapcov, ktorý vie trochu anglicky. Aj keď si pri niektorých otázkach nerozumieme, niečo napokon prezradí. Spočiatku to však vyzeralo, že z rozhovoru nič nebude. „Budem rozprávať, len ak dostanem nejaké jedlo, vodu alebo peniaze.“ hovorí s tým, že ide o obchod. Napokon je predsa len ochotný odpovedať, z čoho sa dá usudzovať, že žartoval.

Presúva sa peši

Do areálu novozámockej hasičskej stanice, kde zriadili dočasné pracovisko cudzineckej polície, prišiel podľa jeho slov pred dvomi hodinami. „On je tu už od včerajška,“ ukazuje na jedného z mužov, ktorí stoja okolo neho, kým sa rozprávame cez plot. Areál monitoruje mestská i štátna polícia.

Kam má namierené? „Do Nemecka,“ vraví za seba. V prípade ďalších krajanov spomína destinácie ako Holandsko a zrejme Nórsko. Trasu absolvoval podľa svojich slov pešo pomocou GPS navigácie, na ceste je už vyše mesiaca. Každý to má inak. Niekomu trvá presun dlhšie, inému kratšie.

Hovorí, že jediné problémy mal v súvislosti s požiarmi v Grécku. Na správanie Slovákov sa neponosuje. „Ľudia sú tu milí,“ dodáva. Z jeho odpovede ťažko usúdiť, aká je situácia s jedlom a nápojmi. V areáli sú však k dispozícii bandasky s vodou. Mobilné toalety hodnotí ako špinavé.

Formality týkajúce sa migrantov predtým vybavovali na oddelení cudzineckej polície na Bitúnkovej ulici, ktorá je obklopená bytovkami. V blízkosti sa nachádza materská škola, opodiaľ je obchodné centrum. Miestni priznávajú obavy z potenciálnych incidentov, no hovoria aj o nedôstojných podmienkach pre ľudí na úteku.

Pomoc od miestnych žien

„Ležali naokolo v tieňoch stromov, ale problémy nerobili,“ hovorí starší muž, ktorý si však neželal zverejniť svoje meno. V Nových Zámkoch je jedno z dvoch oddelení cudzineckej polície v kraji. Starší muž podotýka, že priebežne sa na Bitúnkovej ulici zdržiavali migranti už dlho. Najviac ich však prišlo za uplynulé dva mesiace. „Asi pred dvomi týždňami som ich tu napočítal 80 až 100,“ vraví s tým, že ďalší boli v tom čase na iných miestach. O žiadnych incidentoch však nevie.

Hlavným problémom bol podľa neho neporiadok a nehygienické prostredie. Všímal si to najmä vtedy, keď viedol vnuka do škôlky, ktorá sa nachádza hneď za budovou cudzineckej polície. Ešte v zimných mesiacoch sa stalo, že po príchode domov z nočnej zmeny našiel vo vchode asi 20 cudzincov. Zrejme hľadali miesto, kde by sa mohli ochrániť pred zimou.

V uplynulých dvoch mesiacoch nevídal medzi migrantmi len mužov, ale aj rodiny s malými deťmi. Koordinovanú pomoc migrantom nezaregistroval. „Počul som, že miestne ženy sa snažili najmä deťom zabezpečiť nejaké maličkosti,“ uzatvára.

„V blízkosti je artézska studňa a tam si chodili naberať vodu,“ prezrádza Andrea (47). Spanie na zemi nepovažuje za dôstojné podmienky. „Sú to rovnako ľudia ako my. Mohli im poskytnúť aspoň telocvičňu, nocľah, aby neboli vonku,“ mieni s tým, že je to pre Slovensko hanba.

Aj keď sa migranti zdržiavali na okolitých trávnatých plochách, nesprávali sa podľa jej skúseností problémovo. Ľudia sa však i tak obávali, keďže išlo o veľkú skupinu cudzích ľudí, ktorí na prvý pohľad vyzerajú odlišne. Od pondelka, keď registrácia prebieha pri hasičskej stanici, už migrantov v meste takmer nevidno. „Myslím si, že ľudia cítia úľavu,“ dodáva Andrea.

Vybavia stovky týždenne

Zvýšený počet migrantov registrovali v meste podľa primátora Otokara Kleina už koncom mája tohto roka. „Vtedy to ešte nebolo až v takom hojnom počte. V júni bol nápor. V júli a v auguste to už bola katastrofa,“ opisuje.

Podľa primátora vybaví cudzinecká polícia v Nových Zámkoch asi 700 až 800 migrantov týždenne. „Zvyčajne sa tu zdržia jeden až tri dni,“ dodáva Klein. V meste evidovali len drobné krádeže. Primátor hovorí aj o narúšaní verejného poriadku, polícia však o tom vedomosť nemá.

„Dosiaľ neevidujeme žiadny priestupok ani trestný čin, ako ani náznaky narušenia verejného poriadku zo strany nelegálnych migrantov,“ spresnila nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková. Nezaznamenali ani také konanie, v ktorom by figurovali ako poškodení.

Polícia monitoruje pre migrantov celé územie mesta, najmä okolie Komárňanskej cesty a jej priľahlých ulíc. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov na provizórnom pracovisku cudzineckej polície sa môžu voľne pohybovať.