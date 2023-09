Ďalšie Trnkove kauzy v krajskej správe ciest: Čudné prevážanie predraženej soli aj nepoužiteľné nadstavby

Reálny stav Správy ciest KSK Video Miloš Ihnát navštevuje jednotlivé strediská Správy ciest KSK, kde sa boria s viacerými problémami. / Zdroj: TV Pravda

Kauzu otvoril krajský poslanec Miloš Ihnát. Už pred časom ho zaujalo využitie prenajtých strojov. Z grafov, ktoré mu poskytla SC KSK vyplynuli pomerne nízke percentá. „Som si vedomý, že to nebude na 100 percent, ale ako nazvať využívanie prenajatých strojov preukázateľne max. 50 percent? Napríklad Kráčajúci báger má mesačnú využiteľnosť maximálne 40 percent. Nájom za tento báger 8152,– euro s DPH v plnej zmluvnej výške každý mesiac platíme,“ poukázal Ihnát na jeden z problémov. Pritom v júli stál celý mesiac. Dôvodom boli dovolenky a porucha na stroji. To nie je všetko.

„Prenajatý Traktor Valtra stojí na dvore prevádzky už aj tretí mesiac – cestári nemajú nože do kosiacich hláv, ktoré sú prevádzkou Správy ciest KSK žiadané od marca 2023. Nájom traktora Valtra stojí mesačne 3800 euro. Ďalšia vec je, že nechcú preukázať všeobecné obchodné podmienky pre operatívny leasing. V zmluve to uvedené nie je. Právna istota po 8 rokoch nájmu techniky a mechanizmov je pre nás takmer nulová! Zmluva je prakticky nevypovedateľná,“ uviedol Ihnát.

So sypačmi jazdili načierno

Zarazilo ho, že riaditeľ SC KSK Anton Trišč nehovoril pravdu o pokute vo výške 130 478 eur . V júli 2023 uzatvorila SC KSK dohodu o mesačných splátkach pokuty po zhruba 5 – tisíc eur mesačne a to od roku 2024. „Krajskému zastupiteľstvu o už dohodnutých splátkach nič nepovedali. Len to, že vec postúpili na Správny súd,“ tvrdí Ihnát ktorý si naďalej overuje stav, aký panuje v SC KSK. Okrem spomínanej spornej zmluvy sú na niektorých pobočkách SC KSK nadstavby na sypače, vďaka ktorým môžu cestári posypovať. Problém je v tom, že SC KSK vlastní aj desať nadstavieb, každú v cene zhruba 20 – tisíc eur, no problém je v tom, že ich nemôžu legálne používať. Dôvod? Nemajú doklady. Podľa našich informácií k nim chýbajú osvedčenia o evidencii vozidla, či katalógy dielov. Takže na cesty nemôžu ísť. Napriek tomu to počas zimy zúfalí cestári riskli, namontovali ich na autá a vyšli s nimi na cestu. Bolo šťastím, že nenatrafili na policajtov. Tí by mohli zobrať „papiere“ od celého auta.

Na rozvoz po strediskách objednali ďalšie firmy

Tu sa ale príbeh SC KSK nekončí. Práve naopak. Kraj nakúpil posypovú soľ, pričom zaplatil 148 eur za tonu. Cena je v poriadku, no ďalšie okolnosti už veľmi nie. Firma Alfasol, ktorá sa špecializuje na posypové materiály a od ktorej SC KSK nakúpila posypový materiál, mala v cene zarátaný aj dovoz. Aj v dodatku k zmluve je uvedené, kam ju má dodať. Ide o jednotlivé strediská SC KSK. Firma Alfasol ich ale na základe požiadavky doviezla do skladov v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach. Odtiaľ ich už SC KSK potrebuje rozviezť do ďalších stredísk. Preto boli následne vysúťažené iné firmy, ktoré mali spomínanú soľ prepraviť na miesto určenia. So šéfom jednej z nich sa nám podarilo spojiť, no chcel ostať v anonymite. Dôvod? Do stredy 6. septembra 2023 nemal zaplatenú faktúru. No z SC KSK má prísľub, že mu ju vyplatia. „Áno, robili sme im prepravu soli, viac zatiaľ nemôžem prezradiť,“ povedal.

„Cena zaobstaranej soli sa navýši o zhruba 20 eur za tonu. Je nepochopiteľné, že kraj nevyužil ponuku firmy, ktorá už mala dovoz soli v cene. Je to možné?“ pýta sa Ihnát. A aby nákladov súvisiacich s posypovým materiálom nebolo málo, SC KSK ich uskladnila na prenajatých plochách. V Spišskej Novej Vsi, kam smerovalo 1500 ton posypovej soli zaplatili za nájom 26 860 eur s DPH za rok. Nájom za uskladnenie 5–tisíc ton soli v Michalovciach vyšiel na 88 416 eur s DPH ročne. Popri miliónoch za prenajatú techniku možno „drobné“, no natíska sa otázka, prečo nemá SC KSK soľ uskladnenú vo vlastných priestoroch? A ak ich nemá, tak je na opäť rade otázka prečo?

Na spomínané skutočnosti sme sa opýtali aj KSK aj napriek tomu, že Rastislav Trnka už pred niekoľkými týždňami odkázal, že na naše otázky nebude odpovedať. Zdá sa, že sľub dodržal.