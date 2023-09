Pre rekonštrukciu Cesty slobody spílili stovky stromov, vysadia nové. Pri cestách však zostane holorub

Počas rekonštrukcie Cesty slobody vo Vysokých Tatrách vyrúbali stovky stromov, teraz začala výsadba nových. Celkovo ich v rôznych lokalitách od Podbanského až po Tatranskú Kotlinu pribudne 2000. Uviedol to primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák.

„Máme projekt starostlivosti o dreviny a podľa toho sa bude vysádzať. Budeme sadiť všetky druhy stromov, vrátane listnáčov. Presvedčili sme sa pri kalamite, že keď je les jednodruhový, ťažšie odolá rôznym vplyvom počasia a kalamitám,“ objasnil Štefaňák. Stromy nebudú vysádzať popri cestách, keďže v minulosti to spôsobovalo problémy najmä s viditeľnosťou a tiež deformovaním cestného telesa. Nová výsadba bude smerovaná predovšetkým do parkov, na lúky a do tatranských lesov.

Vysádzanie realizujú na základe memoranda o spolupráci medzi Prešovským samosprávnym krajom (PSK), Správou a údržbou ciest PSK, mestom Vysoké Tatry, obcou Štrba, Okresným úradom Poprad a Slovenským pozemkovým fondom z októbra 2022. Výrub zabezpečovali len na cestnom telese, v zárezoch, násypoch a v dotykoch s cestou. Trasa sa sprehľadnila a zvýšila sa aj bezpečnosť. Za výrub 249 stromov a 91 štvorcových metrov kríkov na odpočívadlách uhradil PSK mestu Vysoké Tatry podľa dendrologického posudku spoločenskú ujmu vo výške 123 000 eur. Tieto peniaze musí samospráva v zmysle zákona použiť na ďalšiu náhradnú výsadbu.

Mosty v budúcom roku

„Prvých 200 stromov bude vysadených ešte teraz, v ďalších etapách budeme potom pokračovať neskôr,“ dodal predseda PSK Milan Majerský s tým, že práce na rekonštrukcii cestnej magistrály napredujú a idú podľa harmonogramu. Riaditeľ projektu Vysoké Tatry Jozef Fabian konkretizoval, že niektoré úseky sú už takmer dokončené. „Finančnú rozpracovanosť máme na úrovni takmer 45 percent a vecná a technologická rozpracovanosť je na úrovni 70 až 75 percent za celú stavbu. Úseky od Smokovca až po Tatranské Matliare a ďalej ku križovatke pri Tatranskej Kotline sú dokončené na 90 až 95 percent,“ uviedol. Najviac práce čaká cestárov na mostných objektoch a oporných múroch, práve táto časť obnovy sa presunie do ďalšieho roka. Ukončenie stavby by malo byť v septembri budúceho roka.

Cesta slobody je najvyťaženejšia dopravná tepna na území Tatier. Rekonštrukcia 43-kilometrového úseku, ktorá začala vlani na jeseň, je rozdelená do siedmich etáp a vyžiada si viac ako 42 miliónov eur. PSK už má krytie na všetky úseky, rozsiahly projekt bude financovať vďaka dotáciám z Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovať zo štátneho i vlastného rozpočtu.