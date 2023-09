V unikátnej škole to žilo aj cez prázdniny. Sokoliarska šou pritiahla 20-tisíc ľudí

Sokoliarske vystúpenia prilákali do areálu základnej školy v Štiavnických Baniach množstvo ľudí

Sokoliarske vystúpenia prilákali do areálu základnej školy v Štiavnických Baniach množstvo ľudí

Školu v nádhernom prírodnom prostredí navštevujú turisti zo všetkých kútov Slovenska. Nejedno dieťa po zážitku v nej s nadšením hovorí, že by chcelo byť jej žiakom. Okrem umenia práce s dravcami tam totiž môžu na vlastné oči vidieť veľký „zverinec“, v ktorom nechýbajú ani papagáje, opice, krokodíly, korytnačky či leguán.

Sokoliarska šou Video Zdroj: TV Pravda

Areál svojho Aves parku, ako ho škola nazvala, mal otvorené brány pre verejnosť počas celých letných prázdnin denne od desiatej do sedemnástej hodiny. O druhej poobede sa vždy konalo sokoliarske vystúpenie, pričom kapacity na lavičkách tamojšej tribúny boli zaplnené takmer vždy do posledného miesta. Viacerí rodičia, ktorí tam prišli so svojimi „nezbedníkmi“, netajili prekvapenie.

„Navštívili sme tú školu a musím povedať, že prevýšila všetky naše očakávania. Príjemná sprievodkyňa, krásne prostredie, nádherný výhľad, úžasné zvieratká. Bol to krásny zážitok,“ podelila sa o svoje pocity mladá mamička Zuzana. Súhlasí s ňou aj Emília, ktorá prišla so svojím dvojročným synom Benjamínom. „Obaja sme boli unesení. Sú tam veľmi múdre a komunikatívne deti. Kiež by takých úžasných škôl bolo viac,“ mieni.

Kŕmenie papagájov

Riaditeľ netradičnej školy Pavel Michal pripomína, že ich brány sú pre ľudí otvorené už niekoľko sezón. Samozrejme, počas bežného školského roka vystúpenia nerobia, no areál zostáva prístupný, bez sprevádzania, aj naďalej. „V letných mesiacoch sem zvykne prísť do 20-tisíc návštevníkov,“ odhaduje. Na to, že nejde o múzeum, je to naozaj slušné číslo. Svojimi aktivitami sa jednoznačne stávajú centrom turistického ruchu – mnohí k nim podľa Michala prichádzajú z neďalekej Banskej Štiavnice.

„Je to tu zaujímavé najmä pre rodiny s deťmi, ktorým v meste niečo podobné chýba. Najväčším ťahákom sú, samozrejme, živé zvieratá,“ usmial sa riaditeľ. Vysvetlil, že v rámci prehliadky môžu u nich ľudia vidieť celý areál Aves parku, ktorý im inak slúži najmä počas vyučovacieho procesu. Deti v ňom „nasávajú“ informácie zážitkovou formou, pričom majú interakciu so zvieratami či záhradami.

Čítajte aj Dedinská zmrzlina ide „na dračku“: Po Medinovi Fejzulovičovi ju vyrábajú jeho vnúčatá

„Počas leta tu návštevníkov sprevádzajú naši žiaci. Zoberú ich ku kengurám, ktoré tu máme, a s podrobným výkladom o záchranárskej kynológii prejdú k psíkom,“ hovorí Michal. Potom sa presunú k dravcom, kde sa dostanú cez voliéru s voľne pustenými sovami. Vysvetlia všetko o sokoliarskom výcviku, chove, starostlivosti a podobne.

„Takisto prechádzajú voliérou, kde sú pustené papagáje. Tie tam môžu aj nakŕmiť, čo je cenný zážitok. No a vo vnútorných priestoroch prezentujeme, akým spôsobom sa odchovávajú dravce v zajatí. Potom prejdeme do trópov s pralesom, kde uvidia krokodíla, leguána aj malé opice,“ vymenoval ďalšie živé atrakcie. Medzi ne patrí aj novinka v podobe akvária so sladkovodnými rajami.

Dobrovoľné vstupné

Prehliadka trvá zhruba 45 minút a rovnaký čas je vyhradený na samotné vystúpenie. „Návštevnici si sadnú na lavičku a my im predvádzame sokoliarske umenie. Lietajú tam aj iné dravce ako napríklad kondor, orol stepný, orliak bielohlavý, mexické jastraby či sovy,“ priblížil riaditeľ. Vstupné nevyberajú, ale kto chce, môže prispieť dobrovoľne.

„Peniažky potom použijeme na výlet alebo iné aktivity pre deti – napríklad spoločné kino či pizzu. Časť poputuje na zakúpenie mäsa pre dravce. Samozrejme, vyzbieraná suma, zhruba 6-tisíc eur za jedno leto, nepostačuje na starostlivosť a stravu pre zvieratá. Tá réžia je totiž podstatne vyššia,“ podotkol.

Michal objasnil, že momentálne majú 185 žiakov a 67 škôlkarov. Aktívnych sokoliarov, ktorí sa zvieratám venujú aj vo svojom voľnom čase, čiže mimo vyučovania, je osemnásť. Povinný predmet sokoliarstvo majú všetci od piateho ročníka, žiaci prvého stupňa si ho môžu vybrať v rámci krúžku. Aktuálne sa naň hlási 60 detí.