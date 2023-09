To ste ešte nevideli. Turista sa na tatranský štít vybral so psom. Niesol ho v IKEA taške

Záchranári a horskí vodcovia by vedeli hodiny rozprávať o nezodpovedných turistoch a bizarnostiach, ktoré v horách videli a zažili. Teraz sa na sociálnych sieťach objavilo ďalšie video, ktoré spadá do tejto kategórie.

Neznámy turista sa na vrchol štítu vybral aj so svojim psím miláčikom. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ho neniesol v ikonickej modrej taške švédskeho výrobcu nábytku. Nezodpovedné konanie sa objavilo na sociálnych sieťach tatry_official.

Muž nesie psa v taške s vyrezanými otvormi na laby i hlavu. Tú ma prehodenú cez plece a takto zdoláva pomerne náročný výstup.

Muž sa po strmom úseku v Tatrách štveral so psom. Mal ho na ramene v taške IKEA

Návštevníci Vysokých Tatier sa môžu v horách pohybovať aj so psami. V oblasti so 4. a 5. stupňom ochrany musí mať štvornohý miláčik náhubok a po celý čas musí byť na vôdzke. Na poľskej strane Tatier platí úplný zákaz psov.

Len nedávno sa na sociálnych sieťach objavilo video ľudí ležiacich i sediacich na skalách vo vodopádoch Studeného potoka vo Vysokých Tatrách, viacerí boli v plavkách a s uterákmi.

Arogantní turisti. Z Vysokých Tatier si spravili aquapark

Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko pre TASR uviedol, že počas tejto letnej sezóny vybrali rekordnú sumu na pokutách za nedodržiavanie pravidiel. Najčastejšie sa stretávali s pohybom turistov mimo vyznačených chodníkov či kúpaním sa a bivakovaním v územiach, kde je to zakázané.

„Tá suma je takmer 6000 eur za dva mesiace, je to adekvátne návštevnosti, vysokým teplotám a možno tomu, že táto spoločnosť prestala rešpektovať nejaké usmernenia. Sú to chronicky opakujúce sa porušenia, keď si návštevník mýli mestský park s národným parkom. Ak si neuvedomujeme hodnotu prírodného bohatstva, čoskoro nás to dobehne, či už cez klimatické zmeny, nedostatok čistej vody alebo iné. Les vytvára podmienky pre život chránených živočíchov a blahodarne vplýva aj na človeka,“ skonštatoval Majko.