Hygienici nariadili zákaz stretávania, dezinfikujú autobusy aj poštu. V prešovskom okrese zúri žltačka

K 31. augustu 2023 už odbor epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove v obci Lesíček evidoval 38 laboratórne potvrdených prípadov žltačky typu A. Rozmenené na drobné, 35 u obyvateľov obce Lesíček, tri prípady u ľudí, ktorí boli v tejto obci na návšteve. Podľa RÚVZ Prešov bolo epidemiologickým vyšetrením v ohnisku nákazy zistené, že z celkového počtu chorých bolo 33 detí vo veku do 15 rokov, jeden adolescent a u štyria dospelí.

Situácia sa ale medzitým zmenila. Podľa údajov RÚVZ Prešov boli vo štvrtok 7. septembra 2023 boli nahlásené tri laboratórne potvrdené ochorenia na žltačku typu A z obce Tuhrina, ktorá susedí s Lesíčkom. Celkovo v Tuhrine evidujú šesť prípadov. Z ďalšej susednej obce Červenica sú hlásené tri prípady žltačky a to u detí. Vrátane jedného čerstvého prípadu zo štvrtka.

Hygienici prijali ďalšie opatrenia

„Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam, k možným cestám prenosu pôvodcu ochorenia žltačky a vzhľadom k tomu, že všetky deti, u ktorých bolo ochorenie zaznamenané žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania, existuje dôvodné podozrenie na ďalšie šírenie žltačky v obci Tuhrina a Červenica, s potenciálom šírenia ochorenia do ďalších lokalít,“ skonštatoval regionálny hygienik Jozef Varga.

Dodal, že na zamedzenie šírenia ochorenia v daných lokalitách boli prijali od štvrtka 7. septembra opatrenia. „Nariadenie pre všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Tuhrina a Červenica vo veku od jedného roku do pätnásteho roku života (vrátane) podrobiť sa lekárskemu dohľadu a očkovaniu proti žltačke. Zároveň platí v obciach Tuhrina a Červenica zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy a to všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám,“ vysvetlil Varga.

Zároveň bude RÚVZ informovať predstaviteľov miestnej samosprávy obce Tuhrina a Červenica o výskyte ochorení v obci a potrebe informovania občanov o ochorení, prevencii ochorenia. Buď letákmi, alebo miestnym rozhlasom. Informácie o situácii a o potrebe poučenia pracovníkov spádových prevádzok pošty a vykonávania pravidelnej a dôkladnej dezinfekcie priestorov pošty a rúk personálu pošty pri každej práci s hotovosťou ako aj pri doručovaní zásielok v spomínaných obciach dostane aj vedenie Slovenskej pošty.

Hygienici oboznámia o potrebe dôkladnej dezinfekcie priestorov autobusov, najmä kontaktných plôch a o poučení vodičov autobusov o potrebe častej a dôkladnej dezinfekcie rúk najmä pri kontakte s hotovosťou aj autobusového dopravcu zabezpečujúceho dopravné spojenie týchto obcí.

Súčasťou opatrení je aj pravidelná dezinfekcia dezinfekcie priestorov kolektívnych zariadení, najmä kontaktných plôch, toaliet, v prípade škôlok aj hračiek. Navyše bolo v súvislosti s výskytom ochorení u školopovinných detí v obci Tuhrina na Základnej škole s materskou školou v obci Tuhrina nariadené vykonávať pravidelnú účinnú dezinfekciu priestorov.

Žltačka sa objavuje v intervaloch

V obci Lesíček bolo doteraz zaznamenaných 43 prípadov žltačky, no vo štvrtok k 7. septembra hygienici neevidovali žiadny nový prípad. „Zároveň bolo zistené, že 75 percent obyvateľov obce žije v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania a bez odkanalizovania odpadových vôd, v ktorých žije aj 34 osôb s potvrdeným ochorením na žltačku. V štyroch prípadoch bolo ochorenie zaznamenané v majoritnej populácii, išlo o štyroch dospelých,“ upresnil Varga. Podobne je to aj v prípade stravovacej prevádzky v Prešove, kde nepribudol žiadny prípad, no v uplynulých dňoch ich tu evidovali deväť.

„Áno, je to tak,“ odpovedal regionálny hygienik na otázku, či platí, že žltačka typu A je chorobou špinavých rúk. „Nešíri sa ako chrípka vzduchom, ale ide o fekálno – orálny prenos. Preto je to o umývaní rúk vždy po použití toalety. V prípade výskytu tohto ochorenia ale treba dezinfikovať aj predmety, napríklad kľučky dvere a podobne,“ vysvetlil Varga. Žltačka typu A sa šíri hlavne v lokalitách, kde je nízky hygienický štandard. Preto sa šíri v osadách, kde je 90 percent prípadov zaznamenaných u detí. Navyše tam žije viac ľudí pokope a navzájom sa často stretávajú. Zaujímavý je aj iný fenomén. „Žltačka sa v týchto lokalitách objavuje v zhruba sedem až desaťročných intervaloch. Je to tým, že medzitým dorastie ďalšia generácia detí, ktoré nie sú očkované,“ objasnil Varga.

Aj Slovenská pošta prijala opatrenia

Jednou z ohrozených skupín ľudí sú aj doručovateľky a poštoví kuriéri, ktorí chodievajú aj do osád. Slovenská pošta problém registruje a prijala opatrenia. „Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove potvrdil koncom augusta výskyt ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A v niektorých obciach v regióne,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. Dodala, že epidemický výskyt žltačky je v obci Lesíček (dodávacia pošta Tuhrina) a sporadický výskyt v obciach Bzenov, Žehňa, Ľubotice (dodávacia pošta Prešov 3), Janov (dodávacia pošta Bzenov) a v meste Prešov (Pošty Prešov 1, Prešov 2, Prešov 3, Prešov 5, Prešov 6, Prešov 7, Prešov 9 a Prešov 10). „Slovenská pošta preto prijala opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov. Priestory pôšt sú každý deň navštevované množstvom klientom, preto pošta zvyšuje frekvenciu dezinfekcií klientskych i neklientskych priestorov a zároveň ponúka svojim zamestnancom z ohrozených oblastí bezplatné očkovanie proti tomuto ochoreniu,“ uzavrela Dorčáková.