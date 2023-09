Letný nástup septembra predĺžil sezónu na niektorých kúpaliskách. Kde sa ešte okúpete počas školského roka?

Koniec leta dal zbohom viacerým kúpaliskám. Na mnohých miestach sú už bazény vypustené. Na trnavskom kúpalisku Castiglione skončila sezóna skôr, ako sa predpokladalo. O jeho uzatvorení rozhodli hygienici. Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri pravidelnej kontrole vody zistil, že niektoré z meraných hodnôt prekračujú stanovené hygienické limity.

Voda by sa nestačila vyhriať

S kúpaliskom sa rozlúčili koncom letných prázdnin aj v meste pod Zoborom. „V minulosti sme ho nechali niekoľkokrát otvorené aj neskôr, nebolo to však pravidlom každú sezónu. Dôvodom boli na september neobvyklo vysoké teploty, a to aj v noci,“ spresňuje hovorca nitrianskej radnice Tomáš Holúbek.

Búrka zdemolovala termálne kúpalisko v Podhájskej Video Zdroj: TV Pravda

V súčasnosti sa však prebúdzame do chladných rán. „Počas dňa je síce pocitovo teplo, ale to nestačí na vyhriatie vody vo veľkých bazénoch tak, aby boli návštevníci kúpaliska ochotní prísť sa vykúpať,“ vysvetľuje Holúbek. Naposledy ponechali kúpalisko otvorené až do septembra v roku 2020.

Zatvorených je tiež všetkých šesť bratislavských kúpalísk, ktoré patria pod Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (STaRZ). Sezónu ukončili 3. septembra z hygienických dôvodov.

„Keby ste mali rozum, tak ste mohli mať ešte otvorené. Celý týždeň je teplo a cez víkend bude horúco. Ale tak idem sa kúpať do Rakúska a dám zarobiť ľuďom tam – tam si vážia zákazníkov,“ odkázal na sociálnej sieti František.

„Stále máme otvorené Zlaté Piesky,“ podotýka Miroslav Chmelár zo STaRZ. Areál je otvorený od deviatej ráno do desiatej večer a vstup je bezplatný. „Keďže nevyberáme vstupné, nie je tam plavčík ani záchranná zdravotná služba,“ zdôrazňuje Chmelár. Návšteva je teda na vlastné riziko. Gastroprevádzky majú zmluvu do polovice septembra.

Podobne je na tom prešovské prírodné kúpalisko Delňa. „Tohtoročná letná sezóna bola ukončená 31. augusta 2023. Areál však môže verejnosť aj naďalej využívať na šport a rekreáciu,“ približuje prešovská hovorkyňa Terézia Rácová. Za vstup do areálu sa mimo sezóny neplatí. Rácová pripomína, že ľudia môžu počas roka navštíviť aj plavecké bazény v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Letné teploty predĺžili sezónu

Leto ťahá smenu ešte aj v septembri, preto sa niektoré kúpaliská sa rozhodli sezónu predĺžiť. „Vzhľadom na príjemné teplé počasie a plánovanú odstávku krytej plavárne sme sa rozhodli ponechať ešte letné kúpalisko v prevádzke,“ informovalo mesto Malacky na sociálnej sieti.

Konkrétny termín podľa jeho hovorkyne Ľubice Pilzovej stanovený nie je. „Závisí to od počasia,“ dodáva. Mierne sa upravili otváracie hodiny. Počas pracovných dní je kúpalisko otvorené v čase od 13.00 do 19.00 hod. a počas víkendu v čase od 10.00 do 19.00 hod. Večerné plávanie začína už od 18.00 hod.

Do polovice septembra majú ľudia možnosť navštíviť plážové kúpalisko v Banskej Bystrici. Na webovej stránke kúpaliska sú rozpísané otváracie hodiny pre každý deň až do 17. septembra (vrátane). Jediný deň, kedy sa neoplatí do Aqualandu merať cestu, je sobota. Kúpalisko je vtedy zatvorené.

„V prevádzke je plavecký bazén I a minerálny medokýšový bazén. Vzhľadom na veľmi priaznivú predpoveď počasia, plánujeme čoskoro opäť otvoriť i detské bazény,“ uvádza správca kúpaliska. Ceny sa nemenia, zostávajú rovnaké ako počas leta.

Predpoveď počasia zafungovala aj v rezorte Aquatermal Strehová s celoročnou prevádzkou. Jeho súčasťou je aj letné kúpalisko. Letná sezóna skončila oficiálne 3. septembra. „Rozhodli sme sa nechať vo vonkajšom areáli otvorený ešte jeden bazén s teplou 33 stupňovou vodou,“ približuje Jakub Grolmus manažér Hotela Aquatermal.

Ako dodáva, nikdy sa im neoplatilo mať v prevádzke viac ako jeden bazén po ukončení letnej sezóny, a to aj v prípade, že vonkajšie teploty presahovali 30 stupňov. Areál kúpaliska ponúka celkovo šesť bazénov.

„Bazén necháme v prevádzke do 16. septembra a otvorený bude každý deň v čase od 10.00 do 18.00 hod. Vonkajší bazén je k dispozícii je každému hosťovi, čo si zakúpi minimálne dvojhodinový vstup do vnútorných bazénov.

Čítajte aj Na nenápadné kúpalisko ľudia cestujú aj stovky kilometrov. Termál v Nesvadoch chce expandovať

Počas víkendu otvoria aj termálne kúpalisko Vincov les v Sládkovičove. Letnú sezónu potiahnu ešte niekoľko dní na letnom kúpalisku v Žiline, a to až do 13. septembra. Počas septembra bude fungovať termálne kúpalisko v Sklených Tepliciach.

Ešte dlhšie bude možné plávať a relaxovať v Ava Thermalpark v Diakovciach, ktorý zostáva otvorený počas septembra i októbra. V septembri môžu návštevníci využiť všetkých päť bazénov, ktoré nie sú kryté. „V októbri budú v prevádzke 3 bazény, vstup do wellness však bude zdarma v rámci ceny vstupného,“ prezrádza Andrea Platková. Kúpalisko bude otvorené denne od 9.00 do 19.00 hod.

Po veternej smršti otvorili Podhájsku

K dispozícii sú aj akvaparky a vodné svety s celoročnou prevádzkou. Vonkajšie areály sú ešte stále otvorené, no v priebehu nasledujúcich týždňov ich budú postupne obmedzovať. Zmeniť sa môžu aj otváracie hodiny.

V Nitrave v Poľnom Kesove sa letná sezóna končí oficiálne 17. septembra. V súčasnosti funguje vodný svet v prechodnom režime. „Počas pracovného týždňa máme otvorené iba celoročné bazény (zľava z letného cenníka je 25 percent) a počas víkendov máme otvorený všetky bazény vrátane letného areálu,“ vysvetľuje Martina Poluchová z marketingového oddelenia.

Od 18. septembra bude v ponuke 6 celoročných bazénov. „Od 6.októbra bude počas predĺžených víkendov (piatok – nedeľa) otvorený aj saunový svet. Vo wellnesse máme parnú saunu, fínsku saunu, infrasaunu a jacuzzi,“ dodáva Poluchová.

Po nedávnej veternej smršti sa podarilo obnoviť Termálne kúpalisko Podhájska. „Kúpalisko je otvorené v letnej prevádzke do 1. doktóbra. 2023. Od 2.do 22. októbra (vrátane) máme plánovanú technickú odstávku. Všetky bazény sú dostupné bez obmedzení tak ako pred veternou smršťou,“ podotýka Jaroslava Chovanová zo spoločnosti prevádzkujúcej kúpalisko.

Čítajte aj Kúpalisko v Podhájskej spustošil downburst, nie tornádo

Vadaš Thermal Resort v Štúrove ponecháva svoje vonkajšie bazény v prevádzke až do 24. septembra. Otvorené bude od 10.00 do 18.00 hod. Rezort sa chváli 12-tmi zážitkovými bazénmi, z ktorých 6 je otvorených po celý rok.

Letná prevádzka v Thermal Parku Vrbov pod Tatrami končí 17. septembra. V areáli sa nachádza spolu 10 bazénov, z toho 3 pre deti. Zimné vodné radovánky sa môžu návštevníci užiť v štyroch bazénoch aj s geotermálnou­ vodou.

Jesenný a neskôr i zimný pobyt pri vode môže pokračovať v akvaparkoch a vodných svetoch v Trnave, Senci, Galante, Dunajskej Strede, Veľkom Mederi, Liptovskom Mikuláši, Bešeňovej, Oraviciach, Dolnom Kubíne, Turčianskych Tepliciach, Poprade, Lipanoch či vo Svidníku.