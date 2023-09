Vysoké účty za energiu? Samosprávy sa im začali vyhýbať cez strechy, šetria tisíce eur

Takmer 30 fotovoltických panelov pribudlo v uplynulých týždňoch na streche obecného úradu v Sučanoch (okres Martin). „Pokiaľ ide o fotovoltickú technológiu, sledovali sme trend vývoja cien už v minulosti. Väčšina obcí na to finančné prostriedky nemali,“ približuje starosta Martin Rybár.

Dnes je už zariadenie o čosi lacnejšie, preto chceli v rámci obce využiť možnosť obnoviteľného zdroja energie. „Najprv sme to inštalovali na obecný úrad. Uvažovali sme aj nad tým, že to dáme na základnú školu. Má však rovnú strechu a to by mohlo spôsobiť problémy,“ vysvetľuje Rybár.

Stále však podľa neho hľadajú riešenia na využitie slnečnej energie a na zníženie spotreby pri obecných objektoch. Ide o sedem až osem budov, kde by mohli alternatívny zdroj energie využiť. „Rátame s tým aj dobudúcna,“ dodáva.

Pri úspore podľa neho vychádzajú celkom zaujímavé čísla. Na vykurovanie v obecných priestoroch využívajú plyn. „Ročné náklady sa na obecnom úrade pohybovali v predchádzajúcich rokov okolo 3000 eur. Úspora by mohla dosiahnuť 2700 až 2800 eur,“ približuje starosta Sučian s tým, že im to pomôže v rámci rozpočtu.

Investícia vo výške viac ako 22-tisíc eur by sa mala vrátiť za viac ako päť rokov. Projekt bol financovaný z dotácie z eurofondov, obec na ňom mala finančnú spoluúčasť. Sučany boli jednou z obcí zapojených do výzvy, ktorú vo februári tohto roka vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Prvá výzva pre verejné budovy

„Cieľom výzvy bolo podporiť projekty umožňujúce dlhodobo a významne znížiť náklady na elektrinu tým, ktorí majú predpoklady slnečnú energiu zmysluplne využiť,“ približuje generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Išlo podľa neho o prvá výzvu s týmto špecifickým zameraním z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý tento rok končí. Preto je možné podporiť len inštalácie, ktoré budú zrealizované do konca roka 2023.

Výzva bola uzatvorená koncom mája tohto roka. „Keďže záujem o pomoc prekročil vyčlenené prostriedky, sumu sme navýšili na 5,3 miliónov eur,“ dodáva Jurikovič. Celkovo bolo predložených 161 žiadostí.

Aktuálne je podľa neho schválených 112 žiadostí, posledné tri žiadosti sú ešte v konaní. „O príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov mohli žiadať prevádzkovatelia už pred tým v rámci projektov zameraných na komplexnú obnovu verejných budov,“ podotýka generálny riaditeľ SIEA.

Na fotovoltiku stavila aj obec Hosťová (okres Nitra). Panely pribudli na streche obecného úradu len prednedávnom. S touto myšlienkou sa začala obec zaoberať v januári tohto roka. „Viedli nás k tomu ceny energií,“ prezrádza starosta obce Miroslav Brath.

„Vlani sme mali za 1 megawatthodinu cenu 35 eur bez DPH. Od januára to malo byť približne 750 eur. Ako malá obec sme chránený zákazník. Potom sa to nejako utriaslo a teraz to máme za 199 eur,“ približuje Brath. Stále je to však niekoľkonásobný nárast.

Panely majú pokryť spotrebu elektrickej energie pre obecný úrad a materskú školu, ktoré sú v jednej budove. Ročné náklady na energie pre kompletný obecný aparát vrátane obecného úradu, materskej školy, futbalového štadióna, kultúrneho domu a verejného osvetlenia vyčíslil na 7-tisíc eur.

Narozdiel o Sučian na to nevyužili dotáciu z eurofondov. Náklady na potrebné doklady ako energetický audit či projektovú dokumentáciu boli podľa Bratha takmer vo výške ceny fotovoltiky, a to by si museli zaplatiť sami. Fotovoltiku napokon vybudovali z vlastných peňazí a s pomocou príspevku od Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 5-tisíc eur.

Zarábajú na jej odpredaji

Obec Vlachy (okres Liptovský Mikuláš) využíva fotovoltiku už dlhé roky. Strecha obecného úradu je panelmi pokrytá už od roku 2011. Starosta Róbert Klubica podotýka, že ju prednostne využívajú na odpredaj energie.

„Energiu z toho priamo neberieme, len ju odovzdávame na predaj. Vracia sa nám to jedine v tom, že za to máme peniaze, ktoré dávame za vykurovanie v kultúrnom dome,“ spresňuje starosta s tým, že na kúrenie používajú plyn. Za predaj energie z fotovoltiky získa obec v priemere 5-tisíc eur a 5– až 6– tisíc eur ich stoja náklady na vykurovanie kultúrneho domu.

Počas energetickej krízy to bola podľa neho pomoc. Klubica uvažoval aj nad tým, že by energiu z fotovoltiky využívali priamo alebo cez virtuálnu batériu. „V budúcnosti to budem na obecných budovách riešiť. Momentálne na to nemáme financie, pretože máme rozbehnuté iné projekty,“ uzatvára.

Vysoké trhové ceny energie motivujú podľa analytika portálu energieprevas.sk Jozefa Badidu odberateľov k hľadaniu alternatívnych opatrení ako napríklad inštalácia fotovoltiky a výnimkou nie sú prevádzkovatelia verejných budov.

„Práve výzva vyhlásená SIEA má za cieľ finančne podporiť naše samosprávy či štátny sektor z končiacich eurofondov,“ podotýka analytik. Fotovoltika bude podľa neho najviac využitá práve na budovách, ktoré sú prevádzkované počas dňa ako školy, nemocnice, plavárne či mestské úrady. "Menšia efektivita bude určite pri kultúrnych domoch či skladových priestoroch využívaných občasne,“ myslí si Badida.

Aktuálnym problémom môžu byť podľa neho obmedzené personálne kapacity distribučných spoločností, ktoré musia fyzicky jednotlivé inštalácie pripojiť do svojich sústav. „Do konca roka bude totiž potrebné všetkých úspešných záujemcov popripájať, a to nie len v prípade verejných budov, ale aj podnikateľov, pre ktorých bola vyhlásená podobná výzva,“ objasňuje.

Fotovoltiku na verejných budovách podporujú aj dodávatelia energií. Prostredníctvom programu Slnečné strechy poskytuje Nadácia ZSE vybraným školským a sociálnym zariadeniam v územnej pôsobnosti spoločnosti bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov. Ekofond SPP zas nedávno vyhlásil súťaž o fotovoltiku na školy.