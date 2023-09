Kúpele Sliač čaká prerábka za 200 miliónov. Riaditeľ Beňuch: Chceme potiahnuť celý segment

„Snažíme sa, v úvodzovkách, zakričať, že sme tu,“ povedal Pravde riaditeľ sliačskych kúpeľov Martin Beňuch počas konferencie na tému Vizionári v kúpeľníctve, ktorá sa konala na tamojšej pôde. Štát podľa neho eviduje prírodný potenciál krajiny, no výrazne jeho unikátne liečebné zdroje nerozvíjal. Zdôrazňuje, že kúpele by mali byť dostupnejšie širšej škále Slovákov.

Jediné štátne kúpele sú sliačske. Cítite podporu štátu?

Bojujeme za ňu, ale nie je taká, aká by mala byť. Nám však nejde len o Kúpele Sliač. Chceme, aby bol pozdvihnutý celý ten segment, lebo potom to bude priať aj ostatným. Nechceme sa uzatvoriť. Je dôležité, aby sme v rámci krajiny fungovali ako celok.

Kvôli pandemickej a energetickej kríze ste mali istý čas svoje brány zatvorené. Ako hodnotíte tohtoročnú sezónu?

Veľmi dobre. Mnohí hostia ocenili, že už sme sa pustili aj do malých rekonštrukcií niektorých priestorov. Veľmi sa venujeme kúpeľnému parku, čiže nemáme tu len ľudí na pobyte, ale aj zo širokého okolia, ktorí začali náš areál navštevovať. Stále máme výbornú obsadenosť a o kultúrne podujatia, ktoré sme organizovali v kúpeľnom parku, bol tiež veľký záujem. Popri poskytovaní služieb zdravotnej starostlivosti je pre nás dôležité venovať sa aj takýmto akciám, lebo kúpeľné prostredie si to vyžaduje. Ide o symbiózu liečenia tela aj ducha. Mnohí začínajú zisťovať, že Sliač je živý a oplatí sa sem chodiť.

Koľko ubytovaných ste zatiaľ mali v tomto roku?

Naša kapacita je 350 lôžok, momentálne je na nich 280 až 300 ľudí denne. Je to približne 80 percentná obsadenosť v rámci celého mesiaca, čo je veľmi slušné.

V kúpeľníctve má Slovensko veľký potenciál Video Zdroj: TV Pravda

Viac máte samoplatcov, alebo poistencov?

Je to asi pol na pol.

Čím to je, že veľkú skupinu tvoria práve samoplatcovia?

Podmienky nie sú nastavené úplne ideálne a mnohí k tomu začali pristupovať tak, že si na kúpeľnú liečbu našetria. No a to je práve to, čo chceme zmeniť a za čo bojujeme – aby bola dostupnejšia širšej škále Slovákov. Teda nie preto, že robíme v kúpeľoch a sebe chceme zabezpečiť robotu. V prvom rade ide o prevenciu a rehabilitáciu.

Takže viazne to na zjednodušení procesu, ako sa k takejto liečbe dostať?

Áno, tiež na financiách. Tvrdíme, že tak, ako na ministerstve dopravy vzniká stratégia využitia kúpeľníctva v rámci cestovného ruchu, musí prioritne vzniknúť aj stratégia rozvoja kúpeľníctva na rezorte zdravotníctva. Ten musí jasne zadefinovať našu budúcnosť v systéme verejného zdravotníctva. Keď budeme mať podchytený tento základ, môžeme to promovať ďalej ako aj produkt cestovného ruchu na Slovensku.

V akej fáze je aktuálne projekt kompletnej obnovy vašich kúpeľov?

S víťazom súťaže sme uzavreli zmluvu a doprojektovali celú architektonickú štúdiu, ktorá je úplne hotová. O pár dní bude predstavená širokej verejnosti. Ak nás politické autority ďalej podporia, sme pripravení dopracovať to v podobe projektov pre stavebné povolenia a začať rekonštruovať.

Kedy by mohlo dôjsť k odštartovaniu samotných prác?

Ak to zo strany akcionára nebude meškať, sme schopní začať rekonštruovať, v prípade získania všetkých patričných povolení, koncom budúceho roka.

Čítajte aj Po sídlisku Sásová v Banskej Bystrici sa v noci pohyboval medveď

Na celý areál bolo schválených 200 miliónov eur. Platí to?

Áno, ale prvá etapa viaže investície vo výške 60 miliónov eur. To je absolútny základ záchrany Kúpeľov Sliač.

Čo všetko by to malo pokryť?

Obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália, tiež kúpeľné domy 1 a 2, čiže budovy, ktoré sú dlhé roky mimo prevádzky. Najskôr musíme vdýchnuť život im a potom pokračovať rekonštrukciou toho, čo aj dnes poskytuje prevádzku.

V čom sú Kúpele Sliač, v porovnaní s inými, špeciálne? Teda v čom majú „navrch“?

Absolútnym unikátom je prírodný liečebný zdroj, ktorým nie je len voda, ale aj takzvaný žriedlový plyn, ktorý tú vodu donáša na povrch. Má jedinečné zloženie, na svete sú takéto pramene len tri. Organizovaná zdravotná starostlivosť na Sliači existuje už viac ako sto rokov, pričom pomáha najmä pacientom s kardiovasku­lárnymi ochoreniami. Zároveň ide o prvé kúpele, ktoré mali uznanú liečbu a rehabilitáciu pri takýchto „neduhoch“.

Máte ambíciu byť, po kompletnej rekonštrukcii, lídrom v rámci kúpeľníctva?

Áno, ale opakujem – tak, že by sme chceli potiahnuť celý segment. Čiže pozdvihnúť celé kúpeľníctvo, lebo tá voda je v každom mieste niečím unikátna. No a Slovensko je špeciálne tým, že má takéto pramene.