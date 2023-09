V Trnave zbierajú podpisy proti „parkovaciemu teroru“. Petičiari idú za referendom

Prvé podpisy začali pribúdať na petičných hárkoch hneď po ohlásení spustenia petície. Oslovení Trnavčania nemajú problém so spoplatnením parkovania, prekáža im najmä spôsob, akým k tomu radnica pristupuje.

Erika (49) prenajíma v meste byt. „Napriek tomu, že nájomca je tam prihlásený trvalý pobyt, nemôže využívať bezplatné parkovanie v rezidentskej zóne. Dôvodom je, že nie je vlastníkom vozidla,“ hovorí.

Ako dodáva, ide o cudzinca s dlhodobým trvalým pobytom v Trnave a auto má požičané od príbuzných. Regulácia parkovania je podľa nej v určitom smere potrebná, ale malo by to byť robené s ohľadom na rôzne skupiny ľudí.

Na presuny už auto nepoužíva

Viera (66) si myslí, že tunajšia parkovacia politika je pre ľudí finančne dosť náročná. „Z pohľadu obyvateľa mesta je to mierne zlepšenie, pretože je kde po príchode domov parkovať. Naozaj sa parkoviská v rezidentských zónach uvoľnili,“ vraví.

Na presuny v rámci mesta však prestala auto používať. Za symbolické euro môže bezplatne parkovať len vo svojej rezidentskej zóne a niekoľkých priľahlých zónach. Inde však musí zvyčajne platiť (okrem zón B). „Riešim to buď kolobežkou, bicyklom alebo autobusom,“ dodáva.

Inú situáciu podľa nej zažívajú dochádzajúci a návštevníci. „Neter tu má kaderníctvo, potrebuje tu niekedy parkovať aj 12 hodín. Minule nariekala, že bude robiť len na parkovanie,“ približuje Viera prípad svojej príbuznej, ktorá do Trnavy dochádza.

Mesto v tejto súvislosti prichádza s návrhom na úpravu a vo vybraných zónach chce zaviesť finančné stropy za celodenné parkovanie. Spolu s ďalšími návrhmi to ešte musia odsúhlasiť mestskí poslanci.

Pri lekároch krúžia

„Trnava má mať 37 parkovacích zón. V takom malom meste je to mnoho. Bratislava ich má päť,“ porovnáva Radoslav (52). Radnica oponuje, že to má svoje opodstatnenie. „Nastavujeme pravidlá parkovania na mieru jednotlivým lokalitám. Niekde je problém zaparkovať iba večer, niekde počas celého dňa.“

Situácia sa podľa radnice po zavedení regulácie mení. Preto prebieha zber dát i monitoring stavu statickej dopravy a v prípade potreby upravuje pravidlá.

Radoslav vidí problém aj v tom, že vyznačovaním legálnych parkovacích miest dochádza k znižovaniu ich počtu. „Napríklad pred panelákom bolo predtým 37 parkovacích miest a keď ich premaľovali, zrazu ich bolo 25,“ uvádza príklad.

On sám býva v rodinnom dome, takže s vozidlom parkuje vo svojej garáži. „Ak však potrebujem ísť s dieťaťom do mesta, tak mám s parkovaním problém,“ dodáva. Podobný problém má aj na parkovisku pri poliklinike. Buď musí krúžiť alebo zaparkovať omnoho ďalej.

Aj z tohto dôvodu pristúpila radnica k rušeniu parkovacích kariet, ktoré si kupovali napríklad zamestnanci daňového úradu či iných okolitých inštitúcií. Malo by sa tým znížiť počet parkovacích miest, ktoré sú obsadené počas celej pracovnej doby.

Požadujú záchytné parkoviská

Predseda petičného výboru Rudolf Krajčovič podotkol, že parkovanie je jedným z najväčších problémov nielen obyvateľov mesta. „Mesto svojou parkovacou politikou ovplyvňuje životy všetkých návštevníkov, študentov a vôbec dochádzajúcich ľudí,“ dodal.

Okrem podpisovej akcie pre Trnavčanov budú preto zbierať aj podpisy ľudí z okolia, hoci tie sa do potrebného počtu hlasov pre vyhlásenie miestneho referenda nezapočítavajú. Ak by bola petícia úspešná, v referende by ľudia odpovedali na celkovo päť otázok. Tieto otázky zároveň určujú rámec, ako by mala vyzerať nová podoba parkovacej politiky v meste.

Jednou z podmienok by malo byť vybudovanie bezplatných záchytných parkovísk s celkovým počtom 1380 parkovacích miest. Pri tomto čísle vychádzali petičiari z Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava. Ďalšou podmienkou je kyvadlová doprava zo záchytných parkovísk.

„Akcia tohto rozsahu na túto tematiku na Slovensku ešte takto organizovaná nebola,“ zdôraznil Krajčovič. Termín ukončenia podpisovej akcie stanovený nemajú. Podľa zákona je na vyhlásenie referenda potrebné, aby petíciu podpísalo 30 percent oprávnených voličov, čo je v prepočte približne16– tisíc podpisov.

S reguláciou parkovania začala trnavská radnica v auguste 2021, kedy zaviedla prvú rezidentskú zónu. Mesto zdôrazňuje, že ide o živý proces. Do praxe už bolo zavedených viacero zmien či zlepšení. Aj onedlho majú mestskí poslanci hlasovať o niekoľkých benefitoch pre viaceré skupiny obyvateľov.