Pri Trnave sa vyše roka povaľuje škodlivý azbest. Je za tým byrokracia?

Viac ako rok ako leží na okraji Trnavy odpad, ktorý je považovaný za nebezpečný. Ide o azbestový materiál, ktorý musí odstrániť špecializovaná firma. Od vlaňajšieho augusta, kedy bol podnet nahlásený a niekoľkokrát aktualizovaný cez portál Odkaz pre starostu, sa s tým nič neudialo. Zmeniť sa to má až teraz a odpad má byť do konca tohto mesiaca zlikvidovaný.

Richard Kodrík, ktorý sa venuje už desať rokov likvidácii azbestu, nám na základe zaslaných fotografií odpadu potvrdil, že ide s určitosťou o azbestový materiál. „Je to vlnková krytina s prímesou azbestocementu,“ spresňuje.

Na Slovensku je používanie azbestu zakázané, zaraďuje sa medzi nebezpečný odpad. Dodnes však materiály s azbestom pretrvali na starších stavbách najmä z minulého storočia. Čo so starou starou strechou zrejme riešil aj ten, čo jej časti vyhodil za mesto.

Za nakladanie s odpadom, ktorý obsahuje azbest, pritom hrozí fyzickej osobe podľa zákona o odpadoch pokuta až do výšky 2500 eur. Azbestový materiál môžu odstraňovať len firmy s oprávnením od Úradu verejného zdravotníctva SR.

Od vlaňajšieho augusta až doteraz

Podľa odborníka nie je v poriadku, ak sa takýto materiál niekde povaľuje niekoľko mesiacov. „Z ľudského hľadiska by to tam rok ležať nemalo. Byrokracia na Slovensku je taká, aká je. Je preto možné, že to trvá aj rok,“ hovorí. Ročne podľa neho vyrážajú k stovkám prípadov likvidácie azbestu po celom Slovensku.

Nebezpečný stavebný materiál leží na okraji Trnavy pri prepojovacej ceste medzi Suchovskou a Ružindolskou popri železničnej trati. Neďaleko sa nachádzajú výrobné prevádzky, mestský útulok či veterinárna klinika.

„Odpad tam je od augusta 2022 a dnes je september 2023. Mám za to, že je nebezpečný a nemá tam čo robiť. Je potrebné ho odpratať za pomoci špeciálnej firmy,“ vraví Trnavčanka Andrea, ktorá na prípad upozornila.

Foto: Archív Andrey Lupánovej azbest, odpad, Trnava Odpad z azbestom leží pri železničnej trati už od augusta 2022. Upozorňovala na to aj Trnavčanka Andrea.

Podnet na problematický nelegálny odpad dostala trnavská samospráva vlani v auguste cez portál Odkaz pre starostu. Koncom novembra prišli na miesto dobrovoľníci z občianskeho združenia Lepšia Trnava (spoluzakladal ho trnavský primátor Peter Bročka), aby lokalitu vyčistili. So strešnou krytinou aj manipulovali. Oprávnené firmy pritom používajú špeciálne obleky a majú na to presný postup.

Keď na sociálnej sieti zverejnili dobrovoľníci fotografie s vyzbieraným odpadom, v komentári ich zrejme niekto upozornil na to, že v prípade zvlnených častí môže ísť o nebezpečný materiál. Samotný komentár už nie je dostupný, len reakcia občianskeho združenia. Odpad tam však naďalej ležal.

Problém nastáva po vdýchnutí

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny zaraďuje azbest do skupiny 1. U látok v tejto skupine bol preukázaný karcinogénny účinok na ľudí. Problém nastáva vtedy, keď sa čiastočky azbestu dostanú do ovzdušia. Dochádza k tomu pri jeho narušení, napríklad po delení na menšie kusy.

„Po vdýchnutí sa dostávajú do pľúc, kde postupom času môže vzniknúť poškodenie pľúc,“ vysvetľuje lekárka Linda Baldovská z ambulancie pracovného lekárstva v Nemocnici AGEL Košice-Šaca. Azbest tak môže viesť k zhubným nádorom pľúc či zhubnému mezoteliómu pohrudnice. Medzi nezhubné poškodenie pľúc patrí azbestóza.

„Jednorázová expozícia predstavuje len minimálne riziko pre zdravie. Samozrejme, aj v takomto prípade je potrebné použiť ochranu dýchacích ciest,“ upozorňuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre.

Najväčšie riziko vzniká pri dlhoročnej expozícii. Ide najmä o profesie, v ktorých sa ľudia dostávajú do kontaktu z azbestom. Baldovská však upozorňuje, že závažná environmentálna kontaminácia môže zapríčiniť výnimočne poškodenie zdravia aj u profesionálne neexponovaných jedincov.

„Keď sú azbestové materiály nesprávne skladované alebo likvidované, môžu unikať do pôdy a vodných zdrojov. To môže negatívne ovplyvniť ekosystémy a znečistiť pitnú vodu. Rovnako môžu tieto materiály vplývať na biodiverzitu. Správnou likvidáciou azbestu sa zabezpečí, že škodlivé látky sa nedostanú do prírody," zdôrazňuje envirorezort prostredníctvom svojej Zelenej linky.

Dlhá byrokracia?

Andrea mala pocit, že kompetentní v tejto veci nekonajú, hoci o tom vedia. „V marci som na sociálnej sieti postrehla diskusiu, že tento azbestový materiál tam zostal,“ hovorí. Sama sa o tom presvedčila v júni i v júli počas prechádzky so psom. „Pred pár dňami sme šli so psíkom na veterinu kvôli očkovaniu a ten odpad si tam stále žije svoj vlastný život,“ dodáva.

Koncom minulého roka však trnavský magistrát pod podnetom na portáli Odkaz pre starostu zverejnil informáciu, že vec je v riešení štátnej polície a Okresného úradu v Trnave. „Mesto nie je kompetentným orgánom v danej veci konať, teda odstrániť odpad. Po vyšetrení je v zmysle zákona povinný zabezpečiť odstránenie nebezpečného odpadu tunajší okresný úrad,“ vysvetlil.

Na Okresný úrad v Trnave sme sa obrátili s otázkami, či je v poriadku, že sa materiál so škodlivým azbestom niekde povaľuje niekoľko mesiacov a prečo tak dlho trvá jeho odstránenie. Do štvrtkovej uzávierky sme však odpoveď nedostali.

Kodrík nahrubo popísal, ako vyzerá postup od nahlásenia nelegálnej skládky. Polícia zisťuje spôsobenú škodu, aby vedela určiť, či ide o trestný čin. Vec sa ďalej postúpi na odbor životného prostredia na príslušnom okresnom úrade, ktorý dá firmám naceniť, koľko by likvidácia nebezpečného odpadu približne stála.

Ministerstvo vnútra potom vyhlási verejné obstarávanie. Aj keď je víťaz jasný, proces ešte nekončí. Ešte skôr ako začne oprávnená firma s likvidáciou nebezpečného odpadu, o povolenie musí požiadať príslušný odbor životného prostredia i hygienikov.

„Okresný úrad v Trnave vydal rozhodnutie, že do 30. septembra 2023 zabezpečí odstránenie odpadu,“ priblížila napokon Veronika Majtánová, hovorkyňa trnavskej radnice.