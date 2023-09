Dedinke v strede Slovenska stúplo obyvateľstvo na dvojnásobok. Väčšinu tvoria mladí ľudia

Z 278 na súčasných 550 narástol v Podzámčoku počet obyvateľov od roku 1998. Vtedy tam spracovali územný plán, ktorý podporil rozvoj individuálnej bytovej výstavby. Od prelomu tisícročí vyrástlo v obci viac ako 50 nových domov, pričom v troch častiach sú možnosti výstavby ďalších 90.

V ostatnom období sa tam prisťahovalo najmä množstvo Zvolenčanov, ktorí si splnili sen o bývaní na dedine, no zároveň to majú autom do práce len „na skok“. Prichádzajú tam ale ľudia z celého širokého okolia. Potvrdil nám to aj mladý muž, na ktorého sme počas našej prechádzky obcou natrafili.

„Pochádzam od Banskej Bystrice, konkrétne z obce Streľníky. Priateľka je zo Zvolena. Práve ona rozhodla, že sa tu usadíme, zapáčilo sa jej tu. Prerobili sme si starší domček a už si v ňom nažívame štyri roky,“ povedal Milan Majer. Tento krok vraj neľutujú a sú radi, že svoju malú dcérku môžu vychovávať v pokojnom prostredí.

Vekový priemer je 38 rokov

Starostka Mária Hrčková je na obec, ktorú vedie, hrdá. „Sme maličká dedinka, zhruba desať kilometrov južne od Zvolena,“ hovorí. Ich lokalita podľa nej nie je príťažlivá len dobrou dostupnosťou okresného mesta či možnosťami budovania nových domov – svoje robí tiež tamojšia atmosféra.

„Máme aktívnych obyvateľov, ktorí sa zúčastňujú rôznych podujatí. Nechýba nám divadelný ochotnícky či folklórny súbor Podzámčan. Zachovávajú sa tu kultúrne zvyky a podujatia, napríklad slávnosti na svätého Jána. Mnohí, ktorí tu na nich vystupovali, alebo sa zúčastnili ako hostia, zostali očarení, zapáčilo sa im tu,“ tvrdí starostka. Upozornila, že to tam „žije“ aj vďaka tamojšej súkromnej farme, ktorá organizuje zábavy, westernové súťaže, aj výstavy koní. Pokračovala, že sú členitou dedinkou s krásnym okolitým prostredím.

Podzámčok je dedinka obklopená peknou prírodou.

„Máme tu hory, lesy, lúky, zrejme aj to ľudí oslovilo a poprichádzali sem z rôznych častí Slovenska. Viacerí sa prisťahovali zo Zvolena, ale tiež z východu či západu. Napríklad z Myjavy, Prešova a rôznych obcí. Ťažko ich všetky menovať,“ povedala Hrčková. Teší ju, že vo viac ako 220 nehnuteľnos­tiach, ktoré evidujú, bývajú väčšinou mladé rodiny. Pripomína, že z celkového počtu obyvateľov majú cez stovku detí do 15 rokov.

„Vekový priemer je tu približne 38 rokov. Skutočne sa sem prisťahovalo veľa mladých ľudí, čo je naozaj pozitívne. Pri narodení dieťaťa poskytujeme príspevok 100 eur,“ podotkla. Školu a materskú škôlku síce nemajú, no deti navštevujú tieto zariadenia v susednej Dobrej Nive, ktorá je len tri kilometre od nich. Tam majú základnú školu od prvého až po deviaty ročník.

„Samozrejme, viacerí si to riešia aj vo Zvolene, kde pracujú. Je to pre nich výhodnejšie,“ mieni starostka. Nevylučuje ale, že v budúcnosti by u nich mohla vzniknúť škôlka. „Viac menej však v súkromnej réžii. Priestory na to by sme poskytnúť vedeli, no treba to ešte doladiť,“ podotkla.

Vyhľadávajú ich aj turisti

Výstavba nehnuteľností v ďalších troch lokalitách je v Podzámčoku podmienená budovaním inžinierskych sietí. Preto chcú investovať do obnovy miestnych komunikácií a rozšírenia vodovodu. Dôležité je tiež vybudovanie kanalizácie, ktorá v obci nie je.

„Kým tam nemáme cestu, vodu, elektrinu, je to obtiažnejšie. Postupne sa to ale rieši. Možno by sme uvítali spoluprácu s nejakými developermi, ktorí by to vedeli potiahnuť,“ poznamenala starostka. Infraštruktúrou je podľa nej obec v súčasnej zastavanej časti, až na spomínanú kanalizáciu, vybavená dobre. „Máme tu asi šesť rodinných domov, ktoré majú studňu, lebo ľudia začali stavať v lokalitách, kde ešte nie sú dotiahnuté siete. Inak je v obci voda, plyn, elektrina, internet, káblová televízia,“ vymenovala.

Nechýbajú im potraviny a kostol, no pohostinstvo, ktoré zvykne byť v každej „správnej“ dedine, chýba. „Krčma tu nie je. Neviem, či sa tu málo pilo a preto veľmi nefungovala, alebo čím to je,“ zasmiala sa „richtárka“, pričom spomenula, že nie tak dávno tam ešte podobná prevádzka existovala. Zatvorená je od pandémie. Keby sa našiel šikovný podnikateľ, podľa nej by sa tam znovu takéto zariadenie uchytilo. „Ľudia by sa tu mali kde stretnúť, porozprávať. Kvôli zrúcanine hradu z 13. storočia sem zvykne chodiť aj dosť turistov. Určite by uvítali, keby sa mali kde občerstviť,“ mieni.

Ceny nehnuteľností v obci starostka odhadnúť nevie. „Sú rôzne, no aktuálne ponuky na realitnom trhu nesledujem,“ povedala. Na rôznych portáloch však momentálna ponuka domov či pozemkov v Podzámčoku bohatá nie je. Našli sme len jednu trojizbovú novostavbu za 270-tisíc eur a väčší pozemok, pri ktorom sumu predajca neuviedol.