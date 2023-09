Svrčinovskí osadníci sú definitívne odsťahovaní. Ekoduktu v ceste už nič nestojí

Na zabezpečenie náhradného bývania pre svrčinovských osadníkov uvoľnil 400-tisíc eur ešte kabinet expremiéra Eduarda Hegera (Demokrati). Tento „balík“ peňazí dostal od štátu developer, ktorý potom kúpil nehnuteľnosti, pre 35 ľudí, v obciach Raková, Lopušné Pažitie a v čadčianskej časti Podzávoz. V metropole Kysúc sa však zdvihla vlna odporu – miestni za susedov „neprispôsobivých“ nechceli, rozbehli tam aj petíciu.

Svrčinovská osada vo februári 2022 Video Zdroj: TV Pravda

Problém bol tiež s vkladom nehnuteľnosti do katastra. Napriek tomu sa tam sedemnásti osadníci, po tom ako im developer odovzdal kľúče, chceli v júli nasťahovať. To im však nevyšlo, lebo podľa vedenia mesta nemali žiadny dokument, ktorý by ich k tomu oprávňoval. Primátor vtedy podal aj trestné oznámenie pre podozrenie z neoprávneného zásahu do práva domu. Kataster ho však pred pár dňami zapísal na developera, ktorý ho kúpil a zabezpečoval náhradné bývanie pre Rómov na celú dekádu. Tí sa už teda konečne mohli presídliť.

Primátor: Je tam ticho

Primátor Čadce Matúš Šimášek hovorí, že v súvislosti s presťahovanými osadníkmi momentálne neregistrujú žiadne komplikácie. „Problém bol skôr v tom, ako komunikuje štát a tá developerská firma,“ poznamenal. Zaujímalo nás, či už miestni proti novým susedom neprotestujú. „Ľudia si zvykajú, ale podľa mňa je tam obrovské napätie. Okrem toho si stále myslím, že tam došlo k spáchaniu trestnej činnosti a že to bude potvrdené,“ povedal. Narážal tým na júlové udalosti. Je presvedčený, že to bude mať dosah aj na čerpanie dotácie, ktorú poskytol štát developerovi.

„Trikrát mu bola predĺžená. Najskôr do marca, neskôr do júla a potom do októbra. Ja keď tu niečo do určitého termínu nestihnem, tak mi zoberú peniaze. Oni dostávali stále ďalšiu možnosť,“ upozornil. Pokračoval, že v súčasnosti sú síce noví obyvatelia v dotknutom dome, no je otázne, či tam aj zostanú, keďže sa pritom spáchala trestná činnosť.

Čítajte aj Požiar im zničil domy a dva mesiace žijú v stanoch. Rodinám sa ťažko dýcha, obávajú sa zimy

„Na ministerstve stále horúčkovito riešia, aby učinili zadosť všetkým právnym veciam,“ mieni primátor. „Sme v právnom demokratickom štáte, mali by sa tak správať,“ podotkol. Zároveň pripomenul, že na to, či bolo všetko v súlade so zákonom, sú tu orgány činné v trestnom konaní.

Primátor tvrdí, že svrčinovskí Rómovia sú pre neho obyvatelia, ako všetci ostatní. „Nebol som ich počítať. Mám len vedomosť, že ich sem nasťahovali. V prvý deň sme tam poslali mestskú políciu, aby nevznikli nejaké konflikty. Je tam ticho, len tam vládne obrovské napätie,“ zopakoval. Bližšie túto situáciu neopísal.

Nechcú dráždiť

Trochu inak vidí celú situáciu Emília Balážová, ktorá sa pred pár dňami so svojimi príbuznými do domu presídlila. „Žiadne napätie necítime, sťahovali sme sa bez problémov. Susedia boli vonku, prizerali sa, ale nič také sa nedialo. Dohliadali na to celé mestskí policajti, no inak bolo všetko normálne,“ povedala. Nové bývanie si pochvaľuje, zatiaľ si však stále zvykajú.

„Deti zatiaľ radšej nepúšťame von, nechávame ich vnútri – aby sme nikoho zbytočne nedráždili. Nedovolíme im vyjsť ani na dvor pred domom,“ priblížila. Výhodou je, že šiesti školáci, ktorí sa tam s nimi presťahovali, nemuseli meniť prostredie. „Stále chodia do školy v Svrčinovci, vozíme ich tam autami,“ vysvetlila. Z Čadce do vraj majú len štyri kilometre, takže to nie je ďaleko.

Balážová verí, že všetko bude v poriadku. „Veď sme ľudia, snažíme sa s ostatnými vyjsť. Všetci hovoria, že Rómovia sú hluční, no my si na to dávame pozor,“ podčiarkla. Majú vraj opačnú skúsenosť. „Minulú noc, vlastne o tretej ráno, si niekto v blízkosti nahlas púšťal nejaké pesničky. Vrieskalo to tu tak, že sme sa na to zobudili. Nech potom nehovoria, že my sme neprispôsobiví,“ doplnila.

zväčšiť Foto: archív mesta Čadca dom cadca Dom, ktorý v Čadci kúpil pre svrčinovských osadníkov developer.

Bez odpovede

Obydlia v Svrčinovci, ktoré sú už prázdne a stoja v ceste ekoduktu, by mali každým dňom zrovnať so zemou. Zelený most pre migrujúcu zver mal byť skolaudovaný už tento rok, no celé to viazlo práve na probléme s presťahovaním osadníkov. Keďže toto je už minulosťou, pýtali sme sa diaľničiarov a ministerstva dopravy, v akej je to momentálne fáze a kedy by mal byť ekodukt dokončený. Na naše otázky zatiaľ nereagovali.

Rezortu dopravy sme sa pýtali aj na záležitosti súvisiace so slovami čadčianskeho primátora, ktorý poukázal na trikrát predlžovanú dotáciu pre developera, čo podľa neho bude mať dopad na jej čerpanie. Odpovede sme sa ani v tomto prípade nedočkali.

Žilinská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová Pravde potvrdila, že trestné oznámenie vo veci podozrenia z neoprávneného zásahu do práva domu, bytu či nebytovému priestoru, evidujú. „V súčasnosti vykonávame všetky potrebné procesné úkony s cieľom riadneho objasnenia skutku a rozhodnutia v zmysle Trestného poriadku. Z dôvodu možného zmarenia alebo sťaženia vyšetrovania nie je možné k prípadu poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ uviedla hovorkyňa.